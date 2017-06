Top News: Lake People Reference Serie, Studioequipment

Das am Bodensee beheimatete Unternehmen Lake People stellt seine neue Reference Serie vor, feinste Studiotechnik zum erschwinglichen Preis. Mit den neuen Produkten hat Lake People ab sofort neue Kopfhörerverstärker, AD/DA-Wandler, Mic-Preamps und einen Clock-Generator im Programm.

Die Reference Serie von Lake People steht für hochwertige Klangverarbeitung mit nicht ganz alltäglichen Ausstattungsmerkmalen. So soll der neue Kopfhörerverstärker HPA RS 02 exzellenten Klang mit einer Ausgangsleistung bieten, die auch niederohmige Kopfhörer problemlos antreiben soll. Einen zusätzlichen Anschluss für symmetrische Kopfhörer bietet das größere Modell HPA RS 08.

Sehr interessant erscheint auch der Mikrofonvorverstärker MPA RS 01, der zwei Kanäle bei sehr kompakten Ausmaßen bietet. Maximal 66 dB können mit den in 6 dB Schritten geschaltete Potis aufgeholt werden. Jeder Kanal lässt sich einzeln in der Phase drehen und mit einem Hochpass bei 70 Hz filtern. Eine siebenstufige Pegelanzeige ist ebenso an Bord wie eine schaltbare Phantomspeisung. Der Lake People MPA RS 01 wird nur per USB mit Strom versorgt, was ideal für das mobile Recording ist.

Wandlungen von analog zu digital kann der ADC RS 04 übernehmen, der mit einer Dynamik von 128 dB und einer besonders klirr- und rauscharmen Schaltung ausgestattet ist. Digital-Analog-Wandlungen übernimmt dagegen der DAC RS 06 mit Delta-Sigma-Wandlern in Doppel-Mono-Architektur und speziellen Ausgangsstufen.

Als Letzter im Bunde stellt Lake People das „Digital Audio Tool“ DAT RS 05 vor, ein Clock-Generator, Reclocker und Formatkonverter zur Optimierung von digitalen Signalen. Verschiedene Signaltypen und Sampleraten können von einem der vier digitalen Eingänge (AES3 (XLR), S/PDIF, AES 3id (Cinch/Toslink), USB) auf alle Ausgänge übertragen werden. Eine Besonderheit stellt das Lautstärkepoti dar, da hiermit die Abhörlautstärke von digitalen Speakern gesteuert werden kann, optional auch motorisiert per Fernsteuerung.

Ab Juni 2017 ist der Mic Preamp Lake People MPA RS 01 für 699,- Euro erhältich, der DAT RS 05 liegt bei 649,- Euro. Die übrigen Preise lesen sich wie folgt: