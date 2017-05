Top News: Magix Audio Soundforge Pro Mac 3, Audio- und Mastering Software

Nachdem wir hier kürzlich über die zum Magix Audio Unternehmen gehörende Audio Software Sequoia 14 berichteten, stellt der Software-Entwickler mit Sitz in Berlin nun den nächsten wieder aufgelebten „Klassiker“ vor: Magix Audio Soundforge Pro Mac 3.

Lange war es ruhig um den Audio-Editor Soundforge, doch Magix möchte das Programm nun neu aufleben lassen. Vor einiger Zeit kaufte Magix Audio die Rechte von Sony und startete daraufhin die Weiterentwicklung. Mit Magix Audio Soundforge Pro Mac 3 stellen die Berliner nun die erste neue Version vor, doch dabei soll es nicht bleiben. Eine komplette Produktreihe soll ab dem dritten Quartal 2017 herausgebracht werden, u.a. Soundforge Pro 12, was Ende 2017/Anfang 2018 erscheinen soll.

Interessant ist allerdings bereits die aktuelle Version Soundforge Pro Mac 3, denn erstens läuft diese – wie der Name bereits verrät – auf dem Mac, was für Soundforge an sich schon ungewöhnlich ist, aber sicherlich auch Teil der Neuausrichtung ist.

Und zweitens wird sie im Bundle mit iZotopes RX Elements und Ozone 7 Elements aufgeliefert. Dass die iZotope Produkte sehr gute Dienste leisten, davon konnten sich unsere Autoren wie auch ihr bereits in den jeweiligen Testberichten überzeugen. Und auch wenn hier nur die „kleinen“ Versionen enthalten sind, schlagen sie bei separatem Kauf immerhin mit 89,- Euro (Ozone) bzw. 99,- Euro (RX) zu Buche. So oder so sind die Basisfunktionen einen genaueren Blick allemal wert.

Darüber hinaus bietet Soundforge die klassische Bearbeitungspalette, angefangen von Noise Gate, De-Clipper, Reverb, Delay etc. Eine Funktion namens „Dynamic Rendering“ ist ebenfalls an Bord, hier werden vorab festgelegte Effektketten automatisch abgearbeitet, bevor die finale Datei dann gebrannt wird.

Soundforge 3 für den Mac ist ab sofort zum Preis von 299,- Euro erhältlich.