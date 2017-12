Top News: RME ADI-2 DAC, DA-Wandler und Audiointerface

Da würde ich mich ja freuen, wenn ich vor einem Jahr den ADI-2 PRO gekauft hätte: Schon obsolet. Gibt es denn wenigstens eine upgrade-Möglichkeit?

Dabei war der alte ADI doch angeblich schon so super high-endig. War ja anscheinend nicht so schwer den zu verbessern.

Jetzt fangen die auch schon mit lächerlich kurzen Produktionszyklen und Facelifts an. Wie die Autohersteller. Nein Danke!