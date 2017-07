Top News: Roland A-01, Controller und Soundgenerator

Laut den Aussagen Rolands auf der NAMM liegt der Listenpreis bei 399 Dollar, zum Lieferumfang gehört der Controller und das kleine Keyboard, auf das er aufgesteckt werden kann. Ich finde das Teil sehr ansprechend, bin gespannt, was es bei uns kostet, könnte wohl in Richtung 299 Euro gehen. Das wäre für das Gebotene nun nicht gerade billig, wenn man bedenkt, daß man für nur knapp 20 Euro mehr schon einen JX-03 Boutique-Synth bekommt (ohne Keyboard), aber da ich schon seit längerer Zeit nach einem kompakten Controller für MIDI und CV suche, bleibt der A-01 bei mir erstmal in engerer Wahl, zumal er ja auch mit einigem Mehrwert in Form einer Klangerzeugung und einem Stepsequenzer aufwartet.