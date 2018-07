Top News: Roland Go Mixer Pro, Mischpult

Mixer für unterwegs

Neben dem Aerophone Go stellt Roland auch den neuen Roland Go Mixer Pro vor. Hiermit lassen sich bis zu neun Audioquellen gleichzeitig anschließen und mischen. Die von Roland ausgemachte Zielgruppe sind „Content-Producer“, also vorwiegend Podcaster, YouTuber und andere Social Media Profis. Da man am Roland Go Mixer Pro aber auch Mikrofone, Gitarren, Bässe und andere Instrumente anschließen kann, könnte der neue und kompakte Mixer durchaus für den ein oder anderen Musiker/Produzenten interessant sein.

Die fest zugeordneten Regler des Roland Go Mixer Pro ermöglichen das einfache Anpassen der Lautstärke, während sich der fertige Mix über den digitalen Stereoausgang direkt auf das Smartphone übertragen lässt, beispielsweise um in einer Video- oder Audio-App aufgezeichnet zu werden. Seinen Strom bezieht der Roland Go Mixer Pro entweder über die Smartphone-Verbindung oder über vier AAA-Batterien, dem mobilen Einsatz steht also nichts im Wege.

Für das Monitoring des Mixes und das Abhören der Backing-Tracks aus dem Smartphone steht ein Kopfhörerausgang mit Pegelregler zur Verfügung. Bei Bedarf lässt sich der Backing-Track gemeinsam mit den verwendeten Audioeingängen über einen Loop-Back-Schalter zurückspielen.

Darüber hinaus bietet der Go Mixer Pro eine Center-Cancel-Funktion, mit der sich schnell und unkompliziert Karaokesongs erstellen lassen. Nutzt man ihn nicht als „Content-Producer“, lässt sich der Roland Go Mixer Pro auch als Standalone-Mixer einsetzen.