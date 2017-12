Best: Kompakte Mischpulte für Bühne und Studio

Kompakte Mischpulte sind ein Dauerbrenner, die besten kompakten analogen Mischpulte in einem Ranking zu listen, ist daher gar nicht so einfach.

Sei es das Mischpult für den Proberaum, das Projektstudio oder der FOH-Mixer für die Livebühne. Kleinere Bands brauchen kompakte Mischpulte, aber auch Entertainer, Alleinunterhalter oder Duos nutzen kompakte Mischpulte mit wenigen Kanalzügen. Als Submixer für Keyboards und zur Abnahme des Drumsets, die Einsatzbereiche von Kleinmischpulten sind vielfältig.

In Zeiten digitaler Mischpulte sind deshalb trotz allem analoge kompakte Mischpulte nicht tot zu kriegen. Sie sind leichter bedienbar und erklären sich in der Regel von selbst. Keine unüberschaubaren Menüfunktionen lenken hier vom Wesentlichen ab. Und zudem ist keine extra Hardware erforderlich wie ein Tablet oder Computeranbindung. Mehr denn je gilt bei analogen Kompaktmixern „what you see is what you get“. Bedeutet, die Strukturen sind schnell zu erfassen. Die Kanalzüge lassen sich im Nu überblicken, die Klangregler geben optische Rückmeldungen und die Einstellungen der Aux-Wege sind sofort erkennbar. Oft sind diese Arbeitstiere mit gut brauchbaren Effektprozessoren ausgestattet, die zum Aufpolieren von Gesangsstimmen oder Instrumenten voll und ganz ausreichen. Über eingebaute USB-Schnittstellen können schnelle Mitschnitte im Proberaum oder beim Livegig gemacht werden. Darüber hinaus sind die meisten analogen Kompaktmixer auch noch sehr robust gebaut und überleben auch den härtesten Live-Alltag.

Wer einen guten Sound im Proberaum haben möchte, der kommt mit einem preiswerten und für seine Bedürfnisse passenden Kompaktmixer meist gut zurecht.

Sänger- und Sängerinnen unter euch können ein kompaktes Kleinmischpult prima einsetzen, um die Stimme zu kontrollieren oder zu trainieren. Besonders der Einsatz eines einfachen Kompressors, wie er in manchen Mischpulten schon eingebaut ist, kann die Stimme erheblich prägnanter machen. Ganz zu schweigen von den unterschiedlichen Effekten und Klangeinstellungen, die in Ruhe ausprobiert werden können und den nächsten Liveauftritt verbessern helfen.

Dass die richtigen Kabel zum Anschluss der Mikrofone oder Instrumente an kompakte Mischpulte nicht unerheblich sind, versteht sich von selbst.

Nun aber zu unserem eigentlichen Thema, dem Ranking der kompakten Analog-Mixer. Die Wahl fiel uns nicht leicht und umso mehr sind wir nun gespannt, ob ihr unserer Meinung seit.

Zusätzlich haben wir in der folgenden Auflistung aber auch alle relevanten Test zu kompakten Mischpulten angehängt. Das garantiert Lesespaß für Stunden und hilft euch, am Ende die richtige Wahl zu treffen.

Für Studio-Anwendung haben wir einen ausgewogenen Vergleichstest für kompakte Kleinmischpulte anzubieten. Diesen findet Ihr HIER:

Seit vielen Jahren sind die Mackie Kompaktmischpulte in unterschiedlichen Variationen und Größen aus dem Stage-Alltag nicht mehr wegzudenken. Entsprechend spannend ist auch die Story rund um diese Mixerlegende.

