Workshop: 13 Tipps für guten Proberaumsound

Mit 13 Tipps für guten Proberaumsound geht es nun in die zweite Runde der Workshop-Reihe, die sich vor allem um Möglichkeiten zur Klangverbesserung dreht. Nachdem im ersten Workshop 13 Tipps für guten Bühnensound die Live-Situation behandelt wurde, soll es nun um die intimsten Sphären des Musikers gehen, nämlich um den Proberaum und wie man den Klang und damit die Spielfreude beim Proben verbessern kann. Die Klangqualität im Proberaum hat maßgeblichen Einfluss auf das Zusammenspiel und die Effektivität der Probe, denn wenn Spielfehler oder Unstimmigkeiten im Arrangement in einem Klangbrei untergehen, kann man auch nichts verbessern. Das böse Erwachen kommt dann zumeist im Studio, wenn man das erste Mal genau hört, was die anderen spielen. Schon so manche Band ist an solch einer Situation zerbrochen, nur weil der Klang im Proberaum keine objektive Beurteilung zugelassen hat. Wer die nachfolgenden 13 Tipps beherzigt und umsetzt, der kann den Proberaumsound und damit die Qualität der Musik signifikant verbessern.

Tipp 1: Lautstärke

Die Gesamtlautstärke im Raum ist ein entscheidender Faktor für die Klangqualität. Denn je lauter ein Instrument ist, desto lauter sind auch die Reflektionen an den Begrenzungsflächen, d.h. an den Wänden, am Boden und an der Decke. Auch stehende Wellen, sogenannte Raummoden, werden mit steigender Lautstärke stärker angeregt. Der Klang wird dadurch undurchsichtiger und matschiger und macht eine Beurteilung des gerade Gespielten immer schwieriger. Je besser ein Raum durch Akustikmaßnahmen optimiert ist, desto lauter kann darin musiziert werden, ohne dass der Raumklang störend in Erscheinung tritt, doch dazu später mehr. Das Schlagzeug ist in der Regel die Lautstärke-Referenz, denn es lässt sich nicht leiser drehen. Hier ist der Schlagzeuger gefragt. Ein guter Schlagzeuger beherrscht das Spiel mit der Lautstärke und kann sich anpassen, Musikstile wie Rock oder Metal lassen sich ohne eine gewisse Anschlagstärke jedoch nur schwierig umsetzen. Trotzdem sollte das oberste Ziel sein, nur so laut wie nötig und so leise wie möglich zu proben. Eure Ohren und der Proberaumsound werden es danken.

Tipp 2: Schlagzeug

Es gibt mehrere Methoden, das Schlagzeug leiser klingen zu lassen. Zum einen ist es nicht nötig, die dicksten Sticks zu benutzen und zum anderen sollten dicke, laute Becken vermieden werden. Becken strahlen ein sehr breites und dichtes Frequenzspektrum ab. Man könnte es auch mit Rauschen vergleichen, das eine tonale Komponente besitzt. Becken haben also das Potenzial, alle anderen Instrumente zu überdecken, deshalb sollte man darauf achten, sich eher dünne, leisere Becken anzuschaffen, auch wenn diese in Katalogen nicht unbedingt als Rock-Becken angepriesen werden. Die Trommeln sollten gestimmt sein. Trommeln können dabei nicht nur tonal auf den Grundton von Songs abgestimmt werden, auch die Länge und die Art des Ausklangs kann durch die Stimmung verändert werden. Vor allem die Toms sollten nicht zu lange ausklingen, um unnötigem Klangmatsch vorzubeugen. Das erreicht man dadurch, dass das Schlagfell und das Resonanzfell in der Tonhöhe annähernd gleich gestimmt sind. Das Resonanzfell sollte aber minimal höher oder tiefer gestimmt sein, sodass beide Felle im Nachklang gegeneinander schwingen, wodurch sich die Schwingungen neutralisieren und der Klang kürzer wird. Schlagzeugstimmung ist eine Wissenschaft für sich und es gibt viele Ansätze dabei. Trotzdem sollten sich Schlagzeuger davon nicht abschrecken lassen und sich unbedingt damit befassen. Es gibt z.B. von der Firma DW ein lehrreiches Video auf YouTube zu dem Thema. Ein gut gestimmtes Schlagzeug klingt überall besser und druckvoller, ob im Proberaum, im Studio oder Live. Erst im letzten Schritt und nur als Notbehelf sollte man Trommeln abkleben oder dämpfen. Am besten eignen sich dafür Dämpfungsringe oder selbstklebende Gel-Pads. Für preisbewusste Schlagzeuger reichen auch Teile von Gel-Fensterbildern, die vor allem zu Weihnachten günstig in großen Mengen verkauft werden.