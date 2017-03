Workshop: 13 Tipps für guten Bühnensound

Das Live-Konzert ist die ursprünglichste und direkteste Darbietungsform von Musik. Konzerte haben etwas Einmaliges an sich, da sie sich nie genau reproduzieren lassen. Viele professionelle Bands verdienen zudem das meiste Geld mit Konzerten. Umso wichtiger ist das Verständnis der technischen Gegebenheiten bei modernen Live-Veranstaltungen. Denn nur wenn die technische Verbindung zwischen eurer Band-Technik und der PA-Technik vor Ort reibungslos funktioniert, könnt ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich eure Musik und die Show. Die folgenden 13 Tipps für einen guten Bühnensound sollen euch dabei helfen, die Qualität eurer Live-Konzerte zu verbessern und zeigen euch Lösungen für gängige Probleme aus dem Live-Alltag auf. Betrachtet wird das Ganze aus Musiker- und aus Techniker-Sicht, denn nur wenn beide Seiten in Einklang gebracht werden, kommt man zu einem professionellen Bühnensound.

Tipp 1: Monitore

Der Bühnenmonitor ist dein Freund und prägt den Bühnensound in großem Maße. Er sorgt im Idealfall dafür, dass du während des Live-Auftritts dich selbst und deine Bandkollegen hörst. Wenn ihr euch gegenseitig nicht richtig hört, ist es fast unmöglich, tight und sicher zusammen zu spielen. Der Monitor sollte möglichst genau in Richtung eurer Ohren zeigen, da vor allem die Höhen und Mitten relativ stark gebündelt werden. Beschallt der Monitor eure Hosenbeine, könnt ihr ihn auch gleich weglassen. Müsst ihr zu zweit oder zu dritt einen Monitor nutzen, stellt den Monitor weiter von euch entfernt auf und findet einen Kompromiss für die Ausrichtung und Lautstärke.

Der Hauptsänger sollte mindestens einen separaten Monitor bekommen, denn er ist euer stimmliches Aushängeschild und muss sich für eine optimale Leistung so gut wie möglich hören. Macht euch am besten vorher Gedanken darüber, welche Signale ihr unbedingt hören müsst und kommuniziert das entsprechend dem Tontechniker. Schlagzeuger und Bassisten sollten sich gegenseitig möglichst gut hören können. Sie sind zusammen das Fundament der gesamten Band. Wenn diese beiden Elemente eng zusammen spielen, ist der Weg zum fetten Sound nicht mehr weit. In der Regel sollten sich Gitarristen und Bassisten auch gegenseitig hören, da sie tonal voneinander abhängig sind. Ein Basslauf, der aufgrund von akustischer Isolation aus Versehen einen Halbton zu tief gespielt wird, kann sehr unangenehm werden. Und vor allem lässt er immer die anderen Instrumentalisten schlecht aussehen. Je größer die Bühne wird, desto wichtiger wird der Monitormix. Bei großen Festivalbühnen zum Beispiel ist der Abstand der Musiker zueinander so groß, dass die Musiker sich gegenseitig, zeitlich leicht versetzt hören. Hier ist der Monitor-Mix essentiell. Wer wie viel von welchem Gesang auf dem Monitor benötigt, ist hingegen Geschmackssache. Das müsst ihr selbst austesten. Es ist auch eine Überlegung wert, sich Band-eigene Monitore anzuschaffen. Nicht alle Veranstaltungsorte sind technisch gut ausgerüstet und Monitore oft Mangelware. Darüber hinaus kann man mit Bühnenmonitoren auch die Proberaum-PA ersetzen.

Tipp 2: Bühnenlautstärke

Eure Lautstärke auf der Bühne ist für guten Bühnensound ein entscheidender Faktor, da er die nötige Lautstärke der Bühnenmonitore und auch den FOH-Mix beeinflusst. Meistens ist das Schlagzeug die Lautstärkereferenz für alle anderen, denn es lässt sich nicht leiser drehen. Ein guter Schlagzeuger beherrscht deshalb das Spiel mit der Lautstärke, weniger erfahrene Schlagzeuger können ihre Leistung meist nur bei einer bestimmten, meist zu hohen, Lautstärke abrufen. Falls das Zweite bei euch der Fall ist, sind dicke, laute Rock-Crashbecken keine allzu gute Idee. Sonst geht die ganze Band im Becken-Geschepper baden.

Die nächsten Krachmacher sind normalerweise die Gitarristen. Sie sind in der Regel viel zu laut und hören sich selbst immer zu wenig. Woran liegt das? Viele Gitarristen stellen ihre Verstärker falsch auf. Sie stehen entweder zu dicht oder beschallen die Hosenbeine anstatt die Ohren. Auch ein Gitarrenverstärker strahlt vor allem die hohen und mittleren Frequenzen sehr gerichtet ab. Stellt euren Verstärker also so auf, dass er auf eure Ohren und nicht auf die des Bassisten oder des Publikums gerichtet ist. Damit tut ihr euch und allen anderen einen großen Gefallen und ihr könnt euch leiser drehen. Alternativ könnt ihr den Amp auch einfach nach hinten oder sogar ganz hinter die Bühne stellen und lasst euch den abgenommenen Sound vom Tonmann auf euren Monitor geben. Dem Bühnensound kommt es definitiv zu Gute.