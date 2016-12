Test: Denon DN-412X, Kleinmixer

Während Denon, einer der weltweit führenden Hi-Fi Firmen, sich im DJ-Bereich ja schon länger einen Namen gemacht hat, ist sie im Pro-Audio Segment bisher weniger in Erscheinung getreten. Das soll nun wohl geändert werden und so ist seit einigen Monaten der DN-412X und sein kleinerer Bruder, der DN-408X, erhältlich. Dem DN-412X will ich doch mal etwas auf den Zahn fühlen.

Überblick

Der Denon wird stabil verpackt geliefert. Außer dem Pult befinden sich in der Kartonage ein Netzkabel und zwei mehrsprachige DIN A5 Hefte für Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise. Das gibt direkt mal zwei dicke Pluspunkte. Netzkabel bedeutet nämlich, kein externes Netzteil und echtes Papier ist inzwischen ja so selten geworden, dass dies durchaus auch einer positiven Erwähnung wert ist.

Die Grundfläche ist mit 358 x 346 mm fast quadratisch, 80 mm hoch ist das Pult. Gefertigt ist das Chassis aus Stahlblech, das einen stabilen Eindruck macht. Das bezeugt auch das recht ordentliche Gewicht von 4,1 kg. Die Seitenteile sind aus Plastik. Optionale 19″ Rackohren sind meines Wissens leider nicht erhältlich.

Die Verarbeitung macht einen wirklich guten Eindruck, alles ist makellos gefertigt. Die Buchsen sind verschraubt, die Potis und Fader laufen sauber mit dem nötigen Widerstand und auch die Schalter rasten gut spürbar ein.