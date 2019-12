Test: Allen & Heath ZED-12 FX, ZED-22 FX Mischpult

Zwei analoge Klassiker für Stage und Studio

Zur ZED-FX Mischpult-Serie des traditionellen Herstellers Allen & Heath gehören neben einem Kleinmischpult auch zwei Konsolen, die getrost bereits als Klassiker bezeichnet werden dürfen. Die Rede ist vom Allen & Heath ZED-22 FX (mit 22 Kanälen) sowie dem kleinen Bruder Allen & Heath ZED-12 FX (mit 12 Kanälen). Beide sind mit einem Effektprozessor ausgestattet, der für das Kürzel FX im Namenszug steht. Die beiden die Analogmixer eignen sich für Projektstudios wie für Live-Auftritte gleichermaßen. Bis auf die Menge der Kanalzüge und die Proportionen der beiden Mischpulte sind die sonstigen Faden identisch, weswegen dieser Test gleichermaßen für beide ZED FX Modelle gilt, obwohl sich im Test bei uns nur die 12-kanalige Version befand.

Für Live-Mitschnitte oder Musikproduktionen per Computer ist eine USB-Schnittstelle eingebaut. Damit ist der schnelle Kontakt zur digitalen Welt von Mac oder PC ein Kinderspiel. Windows-Nutzer können mit der beiliegenden Recording- und Editing-Software Cakewalk Sonar LE direkt loslegen. Der neue Effektprozessor der ZED FX Mixer arbeitet mit Algorithmen, die exklusiv vom Allen & Heath DSP-Team für die ZED-FX Mischpult-Serie entwickelt wurden und sonst in keinem anderen Mischpult Verwendung finden.

Erster Eindruck der Allen & Heath ZED FX Mixer

Zum Thema Verarbeitung gibt es beim renommierten englischen Hersteller Allen & Heath nichts zu meckern. So auch nicht bei diesen bewährten kompakten Konsolen. Die Drehregler sind griffig, sie haben einen angenehmen Drehwiderstand. Zwölf leichtgängige 100 mm ALPS-Fader ermöglichen mit langem Regelweg feine Justierungen. Die Ein- und Ausgangsbuchsen sitzen bombenfest im Gehäuse aus grauem Stahlblech. All das vermittelt einen äußerst soliden Eindruck. Obendrein sehen die schmucken Mischpulte mit ihren weinroten Seitenteilen auch richtig elegant aus. Dank farbiger Gliederung von Potiknöpfen und Fadern ist die Struktur der Pulte übersichtlich. Die Bedienung wird sofort verständlich. Sofort? Nicht ganz. Einige Details verlangen besondere Aufmerksamkeit. Dazu später mehr.

Die Maße unseres 12-kanalogen Test-Probanden: 385 mm Breite, 465 mm Tiefe und 98 mm Höhe (im hinteren Teil). Das Gewicht beträgt 6,5 kg. Sämtliche Bedienelemente, Ein- und Ausgänge befinden sich auf der Geräteoberseite. Ein Vorteil, der nicht nur bei Festinstallation relevant ist. Auch bei Live-Auftritten kann es nicht schaden, die Steckverbindungen jederzeit im Blick zu haben.

Mono-Kanalzüge der ZED FX Mixer

Zu den besonderen Ausstattungsmerkmalen des ZED-12 FX gehören die DuoPre Mic/Line Preamps. Sie klingen nicht nur ausgesprochen gut, sondern ermöglichen einen weiten Regelweg. Von -6 dB bis +63 dB sind an der XLR-Buchse möglich. Am Line-Eingang beträgt der Regelweg -10 dB bis +26 dB.

Die Klangregelung ist dreibandig ausgelegt, jeweils mit Absenkungen oder Anhebungen bis zu 15 dB. Der Höhenregler greift bei 12 kHz, sein Kollege im Bassbereich bei 80 Hz. Die Mitten sind von 120 Hz bis 4 kHz stufenlos wählbar. Dieses Netzwerk gestattet zwar keine radikalen Eingriffe ins Klanggeschehen, reicht aber für die Verarbeitung von Vocals, Gitarren oder Bass vollkommen aus.

Drei Aux-Wege stehen zur Wahl. Aux 1 und 2 liegen pre, Aux 3 post Fader. Der vierte Aux-Weg (post Fader) bedient den internen Effektprozessor. Außerdem gibt es in jedem Mono-Kanalzug Panregler, Mute-Taster, Peak-LED, PFL-Taster, 100 Hz Hipass-Filter und natürlich eine Insert-Buchse.

Multifunktionale Stereo-Kanalzüge

Die drei Stereo-Kanäle ST1 bis ST3 sind etwas anders konzipiert. Wie es sich gehört, hat jeder zwei Klinkeneingänge dazu passendem Gain-Regler. Aber damit nicht genug, die Stereo-Kanalzüge können auch mit anderen Eingangssignalen beschickt werden. Ein kleiner, versenkt angebrachter Schalter routet Cinch-Buchsen ST RTN und 2TRK RTN entweder direkt auf die Stereosumme oder alternativ über die Kanäle 7-8 und 9-10 zur Stereosumme. In diesem Fall kann die Zweibandklangregelung (12 kHz/80 Hz), sämtliche Aux-Wege sowie alle übrigen Funktionen des Kanalzugs benutzt werden. Aux1 und Aux2 lassen sich wahlweise jeweils als einzelne Mono-Sends (Summensignal) oder gemeinsam als Stereo-Paar zu nutzen. Der dritte Stereo-Kanalzug mit der Fader-Bezeichnung 11-12 nimmt bei Bedarf das USB-Return-Signal auf. Erwähnenswert ist, dass die Eingangssignale von Cinch oder USB kommend mit eigenem Poti angepasst werden – egal, ob sie direkt auf die Summe oder erst über den Kanalzug zur Summe gehen. Bei Nichtbedarf ist es möglich, die Eingänge zur Rauschunterdrückung per Taster stummzuschalten.

Jetzt wissen wir, wie das Signal via USB vom Rechner in die Konsole kommt. Aber es geht natürlich auch in die andere Richtung.

USB inklusive

Das ZED-12 FX kommuniziert über die USB-Schnittstelle (Kabel mitgeliefert) problemlos mit einem Rechner. So kann die Konsole mit ihren Wandlern wie eine externe Soundkarte genutzt werden. Als Ausgangssignal sind zwei alternative Signalquellen möglich: Aux1-2- oder Aux3-FX, jeweils pre oder post Fader schaltbar.

Eigens für die ZED Konsolen entwickeltes FX Chipset

Allen & Heath hat die ZED FX-Serie mit einem neuentwickelten Chipset für Effekte ausgestattet, das sonst nirgendwo anders zum Einsatz kommt. 16 unterschiedliche Presets sind schnell abzurufen und können mit leichter Bedienung einfach dem persönlichem Geschmack angepasst werden. Darunter Delay, Chorus, Flanger sowie eine Vielzahl von Reverb-Effekten (Plate, Hall, Arena). LEDs markieren den eingestellten Effekt und helfen per LED-Kette auch beim Editieren. Die TAP-Funktion ermöglicht individuelle Tempoeinstellung mancher Effekte. Das Effektsignal kann über die beiden Aux-Wege 1 und 2 an das Monitorsystem geschickt werden. PFL und Panorama-Regelung sind ebenso möglich. Durch Druck auf die MUTE-Taste wird der eingestellte Effekt blitzschnell für Durchsagen deaktiviert. Das geht übrigens auch per Fußschalter, der allerdings nicht zum Lieferumfang gehört. Die Gesamtstärke des Effektsignals wird mit dem gelben Masterfader geregelt. In den einzelnen Kanalzügen dient der gelbe FX-Regler (Aux 4) zur individuellen Anpassung. Für den Live-Betrieb sowie die einfache Studioarbeit ist die Qualität der Effekte völlig ausreichend.

Vielseitige Master- und Monitorsektion

Im Master-Bereich befinden sich die Ausgänge der Aux-Wege 1 bis 3, die Insert-Buchsen und die beiden XLR-Ausgangsbuchsen. Weiterhin der bereits erwähnte Anschluss zum Ein- oder Ausschalten des Effekts sowie der Mono-Out für einen aktiven Subwoofer. Zum Anschluss des Kopfhörers stehen eine kleine oder große Klinkenbuchse zur Wahl. Die für Kondensatormikrofone benötigte 48 Volt Phantom-Speisung an allen XLR-Buchsen ist natürlich auch vorhanden.

Zwei 12-stufige LED-Ketten zeigen die Signalstärke an. Das kann die der Stereosumme sein, aber auch USB Return, 2-Track-Return und die Aux-Wege 1 und 2 lassen sich auf das Anzeigeinstrument legen. Die gewählte Verbindung wird gleichzeitig zum Kopfhörer geschickt, der selbstverständlich in der Lautstärke regelbar ist.

Neben den üblichen Cinch-Stereo-REC-OUT-Buchsen zur Aufnahme gibt es zwei weitere Cinch-Buchsen mit der Bezeichnung ALT OUT. Sie werden über den dazugehörigen Drehregler mit identischer Bezeichnung im Masterbereich versorgt. Als Signalquelle kann das linke und rechte Summensignal (pre oder post Fader) oder das Monitor-Signal zu den alternativen Ausgangsbuchsen geschickt werden. Zwei Master-Regler der Aux-Wege 1 und 2 sowie die beiden weinroten Summen-Fader komplettieren den Master-Bereich.

ST4 IN heißt ein Klinkenpaar oberhalb der USB-Buchse, das nicht auf Anhieb zuzuordnen ist. Ein Blick in die Bedienungsanleitung gibt Aufschluss. Über ST4 IN kann das Signal eines externen Effektprozessors auf die Summe geleitet werden. Das Signal addiert sich in diesem Fall zu dem des eingebauten Effektprozessors. Die Stärke ist am Pult nur über den Summen-Fader des Effektbereichs oder am Ausgang des angeschlossenen Gerätes regelbar, nicht aber an den Eingangsbuchsen ST4 IN. Für mich ist diese Einschleifmöglichkeit ohne Regler etwas kurios. Bei wirklichem Bedarf nach einem zusätzlichen externen Effekt als Ergänzung zum eingebauten Prozessor würde ich lieber einen kompletten Kanalzug opfern. Die Bedienung ist in diesem Fall wesentlich komfortabler und auch logischer.