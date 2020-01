Test: Allen & Heath WZ4 16:2 Analog-Mischpult

Analogmixer für Desktop oder Rack

Vorwort der Redaktion

Manche wenige Dinge haben eine lange Tradition, so auch der Allen & Heath Mixwizard WZ4, der nun schon (Nomen est Omen) in der 4. Generation gefertigt wird. Bereits sein Uropa, der so vor ca. 24 Jahren in der Audiowelt auftauchte, überzeugte durch hochwertige Signalaufbereitung. Und auch der Urenkel ist seit Jahren am Markt und darf sich bereits Klassiker schimpfen.

Diesen Test von Siggi Schöbel haben wir aus dem Archiv ausgegraben und rundherum erneuert, da der WZ4 auch heute noch sehr beliebt und auch erhältlich ist. Hier also nun die Würdigung eines echten Arbeitspferdes:

Allen & Heath WZ4 16:2 Analogmischpult

Kurz ein Überblick über die Eckdaten zum Allen & Heath WZ4:

16 symmetrierte Mikrofon-/Line Inputs mit Inserts und Direct Out

EQ pro Kanal: 4-Band-EQ mit para. Mids

100 mm Fader

2 Dual Stereo-Eingänge mit separaten Gains und Routingmöglichkeit

6 Aux Sends (: 1 – 4 pre/post, 5 – 6 post)

2 Stereo Returns

zusätzlicher Mono-Out mit Fader

zusätzlicher A-B-Ausgang

dreifarbige LED-Kette

doppelter Effektprozessor

+48V Phantom Power und Low Cut pro Kanal schaltbar

Signal und Peak LEDs

digitaler Effektprozessor mit 20 Presets

Lampensockel

USB-Recordingkarte als optionales Zubehör

Fußschalteranschluss zum Stummschalten der Effektsektion

Äußerlich ist der A&H WZ4 16:2 eine erstklassig verarbeitete Erscheinung: stabiles Metallchassis mit gummierten Seiten, einzeln verschraubte Potis (!), 100 mm Fader sehr guter Qualität, eingebautes Netzteil. Auf der Rückseite befinden sich alle Audioanschlüsse, welche ebenso sauber eingepasst und verschraubt sind.

Wer schon einmal mit einem Mischpult zu tun hatte, wird sich sehr schnell auf dem Allen & Heath Mixwizard WZ4 12:2 zurechtfinden, alles ist logisch aufgebaut und auch unmissverständlich beschriftet. Die Farbgebung unterstützt den Arbeitsablauf, das Mischpult wirkt im positiven Sinne sachlich und unspektakulär. Man merkt ihm an, dass es sich hier um ein ernsthaftes Audiotool handelt und nicht um einen modischen Gimmick.

Der Monokanalzug des WZ4

beginnt oben mit dem Schalter für die + 48V Phantomspeisung, danach folgt das Pad zur Signalabschwächung. Ist kein XLR-Stecker eingesteckt, sondern eine Klinke, dient dieser Schalter zur Umschaltung auf den Klinkeneingang. Nach dem Highpass Filter (man kann es auch Lowcut nennen), das bei 80 Hz greift, folgt der Höhen-EQ, danach der zweibandige Mitten-EQ mit Semiparametrik und schließlich der Bass-EQ. Dieser und das Filter für die Höhen haben beide eine Kuhschwanz-Charakteristik im Gegensatz zur Glocke bei den Mittenbändern. Der gesamte EQ-Block lässt sich löblicherweise ausschalten, so sind Klangvergleiche problemlos zu realisieren. Weiter geht es mit den sechs Aux-Reglern, einem Panoramaregler sowie einer Mute-Taste zum Stummschalten des Kanals. Mit dem PFL-Schalter lässt sich der Kanal isoliert abhören, zwei LEDs unterstützen optisch beim Einpegeln und warnen vor Übersteuerung. Ein angenehm weich laufender 100 mm-Fader beendet unsere „Kanalfahrt“.

Der Stereokanalzug des WZ4

besitzt keine Mikrofonvorstufe, dafür aber ein zweites Pärchen Line-Eingänge, das entweder auf den Stereokanal selbst oder aber direkt auf die Links/Rechts-Summe geroutet werden kann. Die Semiparametrik fällt hier weg, dafür gibt es vier feste Frequenzen, welche aber für Linesignale bestens ausreichen und meiner Meinung nach auch gut gewählt sind. Alles weitere ist identisch zum Monokanal.

Die Master-Sektion

beinhaltet neben den beiden Masterfadern für die Stereosumme die sechs Aux-Masterregler sowie eine umfangreiche Monitor-Sektion. Hier kann über einen Kopfhörer oder separate Monitorlautsprecher jeder Aux Send und Aux Return einzeln oder beliebiger Kombination abgehört werden. Das Lautstärkepoti für den AB-Output kann entweder als Lautstärkeregler für die Monitorboxen oder aber als zusätzlicher Links/Rechts-Ausgang verwendet werden.

Der Mono Master fasst normalerweise die Stereosumme zu einem Monosignal zusammen, womit der gesamte Mix an einen weiteren Lautsprecher geschickt werden kann. Besonders interessant ist aber die Möglichkeit, den Aux 6-Bus darauf zu schicken. So ist es möglich, z.B. nur die basslastigen Signale wie Kick Drum und E-Bass über den Aux 6 auf diese Monoschiene zu routen und nur diese dann auf einen Subwoofer zwecks Verstärkung zu schicken.

Zwei dreifarbige LED-Ketten sowie Kopfhöreranschluss mit zugehörigem Lautstärkeregler vervollständigt die Master-Sektion, ein Lampenanschluss ist ebenso vorhanden.

Das Effektgerät

Hier war ich beim Durchchecken wirklich erstaunt, wie sehr sich die Qualität zu den Vorgängermodellen verbessert hat. Die angebotenen Hallräume wirken schön dicht und haben jegliches Scheppern verloren, außer natürlich bei den simulierten Hallplatten, wo ein repetitiver Charakter dazugehört. Die Delays sind klar und ohne Artefakte, überhaupt ist die Auswahl eher Klasse statt Masse und sowohl für den Live-Einsatz als auch für das Homerecording brauchbar. Jeweils ein Parameter lässt sich in neun Schritten anpassen, was wenig klingen mag, aber gerade im Livebetrieb sehr nützlich ist. Hier braucht man einen schnellen Zugriff auf den wichtigsten Parameter und das ist beim 16:2 ruckzuck erledigt. Die neun Stufen sind zudem sinnvoll gewählt und für die Delays gibt es zudem noch eine „Tap“-Funktion zum Eintippen des Songtempos. Ein weiterer Pluspunkt: Anfänger der Materie fühlen sich nicht überfordert und kommen rasch zu einem ordentlichen Ergebnis.

Eine besondere Erwähnung ist der Tatsache geschuldet, dass es sich hier um ZWEI vollständig identische Effekteinheiten handelt, welche getrennt über den Aux 5 und Aux 6 angesteuert werden. Das ist flexibel und sowohl beim Live-Auftritt als auch beim Homerecording eine praktische Sache. Ein besonderes Sahnehäubchen ist die Beschaltung von diesen Aux 5 und 6: Die Aux-Master 5 und 6 gehen NICHT in das Effektgerät, sondern können über korrespondierende Ausgangsbuchsen an zwei weitere Geräte geschickt werden. So kann man zusätzlich zu den beiden Effektblöcken noch zwei weitere externe FX-Geräte oder auch Monitorlautsprecher usw. daran betreiben. Da hat wirklich jemand mitgedacht, Hut ab!

Es ist auch möglich, das Effektsignal von Prozessor 1 in den Prozessor 2 einzuspeisen und danach das Mischungsverhältnis der beiden Effektsignale anzugleichen. Hier kann man schon interessante Sachen basteln, besonders beim Recording.

Das Ausgangssignal des Effektprozessors selbst wird über den Aux Return 5 auf die Stereosumme geholt und kann zudem bei Bedarf auch auf die Aux-Wege 1 bis 4 gelegt werden. Über einen Fußschalter lässt sich das Effektgerät ein- und ausschalten, praktisch bei Ansagen zwischen den Songs.

Die Aux-Wege

Pro Kanal stehen insgesamt 6 Aux-Regler zur Verfügung, was bei einem analogen 19 Zoll-Pult eher selten ist, meist ist bei 4 Schluss. Aux 1 und 2 sind Pre Fade, Aux 3 und 4 wählbar zwischen Pre und Post Fade. Aux 5 und 6 sind dem internen Effektgerät zugewiesen, können aber – wie schon erwähnt – zusätzlich auch separat ausgespielt werden, um externe Geräte damit ansteuern. Alle Aux-Wege haben einen Aux-Master, der die Gesamtsumme der einzelnen Aux-Regler bildet.

Homerecording?

In diesem Test habe ich den Allen & Heath WZ4 16:2 insbesondere auf seine Recording-Fähigkeiten hin ausgeleuchtet. Dazu habe ich mir das Trio „ZweiUndEins“ (Alexander Lihl – Gitarre und Gesang, Pavel Dimitrov – E-Bass, Eckhard Leist – Gitarre und Gesang).

in meine Tonküche geholt, die mir als „Versuchskaninchen“ zur Verfügung gestanden sind. Sie haben zwei Eigenkompositionen eingespielt und dazu habe ich ausschließlich den Wizard plus einige analoge Kompressoren verwendet. Die Effekte beim Mixdown habe ich ebenso ausschließlich mit dem „Wizard“ erstellt.

Über sieben Eingangskanäle habe ich die Instrumente und den Gesang ins Pult geholt und über die jeweiligen Direct Outs an ein Motu 828 Mk3-Interface geschickt. In meiner Audiosoftware Digital Performer habe ich dann die aufgenommenen Signale auf vier Stereogruppen aufgeteilt und zurück auf die Doppel-Stereokanäle des 16:2 geroutet. So kann man relativ komfortabel arbeiten, auch wenn man nicht so viele Kanäle am Pult zur Verfügung hat.

Licht und Schatten beim Recording

Zuerst einmal: Es gibt viel mehr Licht als Schatten. Die Eingangsverstärker arbeiten sehr sauber und neutral, weder ein übermäßiges Rauschen noch eine merkliche Färbung des Signals war feststellbar. Von den Eingängen bis zu den Ausgängen und alles dazwischen ist das Gerät sowohl von den Audioeigenschaften wie den mechanischen Bauteilen hervorragend ausgeführt und rechtfertigt den höheren Anschaffungspreis des Mixwizard gegenüber den vielen existierenden Billigpulten.

Die Equalizer packen ganz schön zu und haben durchaus schon einen leichten „Reparaturcharakter“, was bei einem Q-Faktor von 1,8 auch erklärbar ist. Man kann damit störende Frequenzen bereits merklich ausfiltern, als „Sweetener“ ist das aber oft schon zu schmalbandig. Für Live ist dieser EQ Top, für Recording „geht so“. Hier sollte man beim Mix doch eher einen breitbandigen EQ in der Software bemühen bzw. die eingebauten EQs des 12:2 nur sehr dezent und an wirklich passender Stelle einsetzen.

Der Signalfluss der Direct Outs ist ab Werk „Pre Fade“ geschaltet, was ich grundsätzlich begrüße. Das bedeutet in der Praxis, dass der Signalpegel nach dem Gain-Regler abgegriffen wird. So kann man im Livebetrieb die Show ganz normal mit den Fadern „fahren“, das Signal an den Direct Outs bleibt aber stets gleich. So wird der Mehrspurrecorder mit einem konstanten Pegel angesteuert, was man bei einem Mehrspurmitschnitt ja auch haben will. Jetzt kommt aber das große „Aber“: Das Direct Out-Signal wird leider auch VOR dem EQ abgegriffen. Das bedeutet nun speziell beim Homerecording, dass ich über die EQs den Sound schrauben kann, wie ich will, das Signal landet stets unbearbeitet am Direct Out. Hier hätte ich mir eine andere Beschaltung gewünscht, da auch im Livebetrieb der mit EQ bearbeitete Klang ja meist in Ordnung ist und durchaus so aufgenommen werden kann. Am elegantesten wäre eine eigene Umschalttaste für den Direct Out gewesen: Pre/Post EQ oder zumindest Pre/Post Fade.

Bei der Session mit „ZweiUndEins“ habe ich mir dergestalt geholfen, dass ich den Sound bei der Aufnahme wie gewohnt über die Pult-EQs eingestellt habe und beim Mixdown die aufgenommenen Spuren in die korrespondierenden Kanäle des Mischpultes umgesteckt und zurückgeführt habe. Das ist ein machbarer Kompromiss, den ich aber als umständlich und unpraktisch empfinde. Man kann aber damit leben, da das Pult ja auch „nur“ 8 Monokanäle besitzt, welche ziemlich flott umgesteckt sind.

Was noch zu erwähnen wäre

ist die optionale USB-Recordingkarte, mit welcher sich 16 Kanäle gleichzeitig in den Computer schicken lassen: Direkt Out 1 bis 8, Aux Send 1 bis 6 sowie wahlweise den Left/Right Insert-Send oder der AB-Output. Zurückgeführt wird ein Stereobus aus dem Rechner auf den Aux Return 6 des Mixwizard. Die Karte läuft unter allen gängigen Windows- und Mac-Betriebssystemen und unterstützt auch hohe Auflösungen (24 bit/96 kHz). Wer also noch kein Audiointerface besitzt, sollte sich diese Anschaffung überlegen.

Im Bandtext verwendeten wir den 12:2, der nicht ganz so vollgestopft ist seine beiden Brüder 16:2 und 14:4:2. Das erleichtert die Übersichtlichkeit, was ich als angenehm empfinde. Wer also nicht so viele Kanäle braucht und auch ohne Subgruppen auskommen kann, darf sich beim 12:2 außerdem über den erstens geringeren Anschaffungspreis und zweitens über mehr Platz für die Bratwurstfingerchen freuen.

Für wen ist der Allen & Heath WZ4 richtig?

Grundsätzlich für alle, die einen transportablen „All-in-One-Mixer“ haben wollen und sowohl auf eine hohe Audioqualität als auch erstklassige Verarbeitung Wert legen. Der Mixwizard ist eine Anschaffung auf Jahre, so ein Gerät geht so schnell nicht in die Knie. Der Profi findet alles vor, was man nur irgendwie in ein analoges 19 Zoll-Pult packen kann und der Anfänger wird den Signalfluss auch relativ schnell kapieren.

Der Focus liegt meiner Ansicht nach zu 70% für den Live-Betrieb bzw. einer Festinstallation und zu 30% für das Homerecording. Hier muss man sich mit den erwähnten Einschränkungen anfreunden können oder aber das Pult beim Fachhändler auf einen Post Fader-Betrieb umrüsten lassen, was durch Umstecken interner Jumper möglich ist. Dann wird das durch den EQ bearbeitete Signal mit aufgenommen, allerdings auch jede Faderbewegung. Das Umstecken der Jumper kann durchaus selbst durchgeführt werden, in der (gut geschriebenen) englischen Bedienungsanleitung wird das ziemlich gut beschrieben. Leuten mit zwei linken Händen würde ich aber davon abraten, ein wenig handwerkliches Geschick plus Vorsicht ist unabdingbar.