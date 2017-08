Test: Soundcraft Ui16, Digitalpult/Stagebox

Als ich jung und knackig und noch unbedarft aller Niederungen des Showbiz war, gab es zwar bereits viele Bühnenmischpulte, aber keines war so kompakt wie das hier zu testende Soundcraft Ui16. Und keines hatte nur den Ansatz irgendeines Effektprozessors an Bord, geschweige denn eine drahtlose Verbindung und Computeranschluss. Leistungsfähige Computer waren in den späten 70ern zudem groß wie 10 Miele Waschmaschinen und sahen auch genauso aus. Nur das Schleuderprogramm fehlte.

Was bin ich?

Das Soundcraft Ui16 ist ein digitales Mischpult in Form einer Stagebox mit allen benötigten Anschlüssen, um eine kleine Band auf der Bühne abnehmen zu können. Allerdings hat das Gerät selbst kaum Bedienelemente, es wird komplett über Rechner, Tablet oder Smartphone gesteuert. Dazu wird das Soundcraft Ui16 entweder per Ethernet-Kabel mit dem PC/Laptop verbunden oder aber man benutzt WLAN für Tablets und Smartphones. In beiden Fällen dient der Webbrowser als „Eingabemaske“.

Über vier Aux-Wege können wie gewohnt vier unterschiedliche Monitormischungen erstellt werden, zwei USB-Schnittstellen dienen zum Anschluss eines USB-Sticks zur 2-Spur-Aufnahme des Summensignals und zum Anschluss eines weiteren Sticks zur Wiedergabe von Pausenmusik oder beispielsweise Playback-Einspielungen. An der linken Seite befinden sich die Anschlussbuchsen für Ethernet, nochmals 2x USB sowie HDMI, dessen Funktion aber bislang noch nicht definiert ist. Wahrscheinlich wurde sie für spätere Sonderfunktionen per Firmware-Update schon einmal vorsorglich eingebaut …? Ein „Reset“-Knopf befindet sich auch noch dort, mit dem das Ui16 auf das Standard-Passwort von Soundcraft auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden kann (dies beinhaltet auch den WLAN Kanal, falls dieser geändert wurde).

Das Teil ist nur 11 cm tief und wiegt nicht einmal 4 kg, dennoch ist viel Platz auf der Frontseite, wo sich auch die meisten Anschlüsse befinden. Das Ui16 kann entweder in ein 19-Zoll Rack eingeschraubt oder aber auch direkt auf den Bühnenboden oder einen Tisch gelegt werden.