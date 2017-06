Top News: Sound Devices MixPre-3, MixPre-6, Mobile Recorder

Alle Freund des mobilen Recordings dürfen sich ab sofort über neue Produkte des Herstellers Sound Devices freuen. Der amerikanische Hersteller stellt seine beiden neuen Recorder Sound Devices MixPre-3 und MixPre-6 vor.

Ausgestattet sind der Sound Devices MixPre-3 und sein größerer Bruder MixPre-6 mit den hauseigenen Kashmir Mikrofonvorverstärkern. Diese Class A-Mic Preamps bieten laut Hersteller einen Noise Floor von -130 dBV sowie analoge und digitale Limiter, die A/D-Wandler arbeiten mit 32 Bit.

Der Sound Devices MixPre-3 bietet drei symmetrische XLR-Eingänge sowie einen zusätzlichen Aux-Eingang im 3,5 mm Stereoformat. Dieser kann entweder für normale Line Signale, den O-Ton einer Videokamera oder Timecode Signale genutzt werden. Der größere Bruder MixPre-6 bietet dagegen vier XLR/Klinke-Komboeingänge.

Beide Recorder bieten die Möglichkeit direkt auf eine SD-Karte aufzuzeichnen währenddessen gleichzeitig verschiedene Signale über USB gestreamt werden können. Dabei bieten sich Sound Devices MixPre-3 und Mix-6 gleichermaßen für die Einsatzgebiete Recording, Interviews oder Podcast an. Gesteuert werden die beiden Recorder über ein Touch Screen, mit an Bord ist der von anderen Produkten des Herstellers bereits bekannte Mixer. Im Prinzip handelt es sich also um Mixer, Recorder und USB-Audiointerface in einem.

Mit Strom versorgt können die beiden Recorder entweder über USB, einem optional erhältlichem Netzteil oder Batterien.

Rein von den technischen Daten und Funktionen hergesehen, scheinen die beiden Recorder sehr interessant zu sein. Wir bemühen uns schnellstmöglich um Testgeräte. Erhältlich sind die beiden Sound Devices MixPre-3 und MixPre-6 bereits, die Preise liegen bei netto 649,- Euro (MixPre-3) bzw. 899,- Euro (MixPre-8). Optisch machen die beiden Recorder auf alle Fälle etwas her.

Zum Abschluss hier noch das Produktvideo zu den beiden Recordern: