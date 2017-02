Test: Zoom F4, Multitrack Field Recorder

In meinem Radiojob nutze ich schon seit vielen Jahren den Zoom H2, für Amazona habe ich bereits den H4n SP, den Zoom H1 und den R16 getestet – und auch die haben allesamt gut bis sehr gut abgeschnitten. Verständlich also, dass ich auf den Zoom F4 nun ganz besonders neugierig war, bewegt er sich als 6-kanaliger 8-Spur Field-Recorder doch in der Königsklasse der mobilen Klangaufzeichnung. Ich hatte da schon immer ein wenig mit dem Gedanken gespielt, mich da zu verbessern, doch war mir der im Herbst letzten Jahres erschienene Zoom F8 da als 8-kanaliger 10-Spur-Recorder einfach eine Nummer zu groß – und auch zu teuer. Nun hat Zoom also mit dem Zoom F4 den kleinen Bruder nachgereicht – mit weniger Spuren, weniger Kanälen und zu einem günstigeren Preis.

Technik, die begeistert

Der Zoom F4 kommt mit vier analogen Eingangskanälen, die dabei verwendeten Vorverstärker sind identisch mit denen des großen Bruders Zoom F8 – und dementsprechend hochwertig. Zoom gibt hier +75 dB Eingangsverstärkung für Mikrofonsignale und 50 dB für Line-Signale an, bei einem eigenen Grundrauschen von -127 dBu – damit lässt sich arbeiten. Bis zu acht Spuren können gleichzeitig in 24 Bit/192 kHz aufgezeichnet werden: Die Spuren 1 bis 6, dazu eine LR-Stereomischung. Der Zoom F4 generiert dabei auch einen SMPTE-Timecode, dessen Abweichung (laut Hersteller) bei weniger als 0,5 Frames in 24 Stunden liegen soll.

Zudem ist der F4 ein echtes Multifunktionsgerät: So lässt er sich auch als Mixer einsetzen, da die Eingangssignale der Eingänge 1 bis 6 auch Pre- oder Postfader abgegriffen werden und auf beliebige Ausgänge geroutet werden können. Und auch der Einsatz als Audiointerface ist möglich, entweder als 2-In/2-Out-Lösung oder als 6-In/4 Out. Der für Windows benötigte Treiber kann über die sehr übersichtliche Produktseite bei Zoom heruntergeladen werden.

Ausgepackt

Vielleicht liegt es an der großen Verpackung, vielleicht kreist auch das „6-Kanäle-8-Spuren“ bei mir im Hinterkopf, aber den F4 hatte ich mir größer vorgestellt. Mit seinen Abmessungen von rund 18x14x5,5 cm ist er nicht viel größer als ein gängiges PC-Audiointerface, mit seinem Gewicht von 1,03 kg allerdings dann um einiges schwerer. Kein Wunder, besteht das Gehäuse doch komplett aus Metall. Das ist rundherum mit Anschlüssen, Reglern und Displays vollgestopft – die wir uns gleich noch näher anschauen werden.

Die große Verpackung des Zoom F4 erklärt sich durch die Menge an Schaumstoff, das den F4 sicher aufbewahrt. Daneben finden sich noch ein Netzteil samt AD-19-Adapter (Wechselstrom auf Hirose) und ein Kameragewinde-Adapter. Das wird oben auf dem Gehäuse verschraubt, so dass auf dem F4 – der seinerseits über ein 3/8-Gewinde auf einem Stativ befestigt wird – eine Kamera angebracht werden kann. Stativ, F4 und Kamera bilden dann also eine Einheit und man hat direkt alles im Blick. „Made for serious filmmakers and sound designers“ – sagt Zoom ja auch selber über seinen Recorder. Und schon beim Packungsinhalt wird klar, wie ernst dieses Statement gemeint ist.

Sonst noch was? Ja – ein gedrucktes, gut verständliches Handbuch mit 156 Seiten, das es jeweils in Deutsch, Französisch und Englisch gibt. Was inzwischen ja leider nicht selbstverständlich ist, inzwischen ist es ja fast schon normal, Käufer mit einem „Schnellstart-Faltblatt“ abzuspeisen und sie dann im Netz nach einer PDF-Anleitung suchen zu lassen. Wovon man dann viel hat, wenn man mit einem Field-Recorder in der Pampas steht und nicht weiter weiß. Deshalb: Danke dafür Zoom, alles richtig gemacht.

Ebenfalls noch mit dabei: Download-Codes für Wavelab LE und Cubase LE. Nette Beigaben – und gerade Wavelab ist eine nützliche Sache für die Nutzer von Field-Recordern. Auch wenn ich mal annehme, dass Leute, die sich einen F4 leisten, dann vermutlich auch Software ohne „LE“ ihr Eigen nennen. Was soll’s, es ist eine nette Geste. Nicht mit dabei: SD-Karten. Aber na gut, die sollte man ja auch so zuhauf zu Hause haben.