Top News: Thomann Musiker-Flohmarkt am 21. Juli 2018

GAS GAS GAS .. zum Flohmarktpreis

Schon mal auf einem THOMANN Musiker-Flohmarkt gewesen? Nein? Kann ich nur empfehlen!

Verschwörungstheoretiker aufgepasst:

Am THOMANN Musiker-Flohmarkt verdient THOMANN erst mal gar nix. Die Ware, die dort auf dem Flohmarkt verkauft wird, ist nämlich Privatware von privaten Händlern, also von dir und mir. Rein theoretisch kann da jeder verkaufen (und muss auch keine Gebühr abdrücken), so lange ausreichend Platz vorhanden ist. Und Platz gibt es auf dem THOMANN Gelände ewig viel …

Und jetzt die schlechte Nachricht: Für 2018 sind bereits alle Flohmarkt-Plätze vergeben :-(

Für potentielle Verkäufer bedeutet das aber wiederum den Himmel auf Erden. Also Gear, Gear Gear … und zwar zum Antasten, denn auch Strom etc. ist verfügbar. Klar, wer kauft schon gerne einen Drumcomputer, der nicht geht ;-)

Und Community: Cool! Ich plane dieses Jahr auch wieder einen Besuch vor Ort – und wer Lust hat, zum THOMANN Musiker-Flohmarkt mit unserem roten AMAZONA.de-T-Shirt aufzulaufen, dem übergebe ich das Teil persönlich vor Ort (kostenlose versteht sich). Wäre ja schön, wir würden da ein paar farbige Akzente setzen – zwischen all den schwarz gewandeten Gitarreros.

Hier mal ein YouTube-Video zum Thomann Musiker-Flohmarkt, damit ihr seht, was dort abgeht. Also selbst wenn ihr an dem Tag nichts verkauft oder kauft – die Stimmung ist absolut amtlich :-)

Habe die 2016 Video-Version genommen, da man dort einen besseren Eindruck vom Thomann Musiker-Flohmarkt bekommt. Die 17er Version ist auch cool, aber weniger aussagekräftig.

See you, Euer Tyrell