Wavefront Audio Bode Frequency Shifter, High End-Frequenzschieber

Modulation des gesamten Spektrums

Mit dem Wavefront Audio Bode Frequency Shifter stellt der Club of the Knobs-Ableger nach dem Sixteen Channel Spectral Vocoder und Spectral Channel Manager sein nächstes Produkt vor. Natürlich ist das Gerät wieder voll analog, in High End-Technik aufgebaut und man folgt erneut den Spuren des legendären Ingenieurs.

Der Frequency Shifter (Frequenzschieber) ist eine Erfindung von Harald Bode. Der in Hamburg geborene Ingenieur war Entwickler von verschiedenen frühen, elektronischen Instrumenten und tontechnischer Schaltungen. Anfang der 70er Jahre wurde er sogar Chefingenieur bei Moog. Die Erfindung, die mit seinem Namen am meisten in Verbindung gebracht wird, ist jedoch der Frequency Shifter. Im Gegensatz zu einem Pitch Shifter, der Klänge harmonisch transponiert, werden bei dieser Schaltung die Teiltöne eines Klanges alle um den gleichen Wert, zum Beispiel 100 Hz verschoben, was natürlich die Änderung bzw. Auflösung des harmonischen Kontextes zur Folge hat.

Der Frequency Shifter wurde als Modul 1630 für die Moog System gebaut, wurde jedoch auch in einem separaten Gehäuse als Stand-alone Gerät angeboten. Ein prominenter User war Oskar Sala, der den Frequency Shifter bei seinem Trautonium im Zusammenspiel mit einem Delay teilweise wirklich extensiv einsetzte.

Verschiedene Hersteller der Eurorack-Szene boten Nachbauten des Bode Frequency Shifters an, wie der Doepfer A-126, Analogue Systems RS-240 und Cwejman FSH-1.

Nun wird mit dem Wavefront Audio Bode Frequency Shifter wieder ein Stand-alone Gerät, diesmal im 19“-Format, angekündigt. Unter dem Label Club of the Knobs ist der Frequency Shifter bereits als Modul mit der Bezeichnung C 1630 verfügbar.

Wie bei Original stehen auch hier vier verschiedene lineare Shift Bands mit +/- 5Hz, +/- 50 Hz, +/- 500 Hz und +/- 5 Khz sowie eine Exp-Scale zur Wahl. Der Wert der Frequenzverschiebung kann manuell und zusätzlich mit CV-Signalen eingestellt bzw. moduliert werden.

Der Wavefront Audio Bode Frequency Shifter kostet 1.700,- Euro (zzgl. VAT und Versand). Auf eine Angabe zur Verfügbarkeit warten wir noch.