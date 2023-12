Arturia KeyStep Pro Chroma, Limitierte Version des Keyboard Controller mit Firmware 2.5

Controller im Science-Fiction-Look

Von Zeit zu Zeit bringt Arturia limitierte Versionen ihrer Produkte auf den Markt. Für den KeyStep Pro gibt es nun eine limitierte Version namens Chroma. Dazu veröffentlicht Arturia die neue Firmware 2.5.

Arturia KeyStep Pro Chroma

Technisch unterscheidet sich die Chroma-Version nicht von der bisherigen Version des KeyStep Pro. Optisch bietet die neue Variante allerdings neue Details und Farbgebungen. Das in dunkelgrau gehaltene Gehäuse, etliche blau leuchtende LEDs und anpassbare Spurfarben verleihen dem KeyStep Pro nach Aussagen von Arturia einen dunklen Science-Fiction-Look.

LED-Kränze sowie die Step-LEDs der Sequencers leuchten bei der Chroma-Version in blau auf, was in Kontrast zum dunklen Gehäuse natürlich sehr spacig aussieht. Ein Highlight dieser Version ist sicherlich die Möglichkeit die Spurfarben individuell einzustellen und so an die persönlichen Vorlieben anzupassen.

Gegenüber der normalen KeyStep Pro Version kostet die Chroma-Variante allerdings 40,- Euro mehr. Genau genommen 499,- Euro, während der reguläre KeyStep Pro derzeit 459,- Euro kostet.

Arturia KeyStep Pro – Firmware 2.5

Gleichzeitig mit der Präsentation der neuen Chroma-Variante hat Arturia dem KeyStep Pro ein Firmware Update spendiert, das natürlich zu allen KeyStep Pro Controller kompatibel ist – denn technisch unterscheiden sich die Versionen ja nicht.

Als neue Funktion der Firmware 2.5 kann der KeyStep Pro ab sofort MIDI-Program-Changes senden. Möglich ist dies pro MIDI-Track und pro Pattern. Gerade wenn man den Keyboard Controller in einem größeren Setup einsetzt, lässt sich dies sinnvoll nutzen, sehr gut.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit für die Tastatur und Noten-Trigger einen festen Velocity-Wert einzustellen.

Für den Weg in die Track-Einstellungen gibt es durch Drücken der Tastenkombination Shift und Track-Nummer nun eine Art Shortcut.

Und der Transpose-Button lässt sich nun zur Aktivierung der Transposition nutzen, macht Sinn.

Das kostenlose Firmware Update 2.5 bekommt ihr entweder über Arturias MIDI-Control-Center oder die Website des Herstellers.