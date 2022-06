Audient ASP4816-HE, analoges Mischpult mit Vintage-Bus-Mix

Vintage Sound fürs Recording Pult

Vor wenigen Wochen hat Audient mit dem EVO 16 ein neues Audiointerface vorgestellt. Mit dem ASP4816-HE bringen die Engländer nun ein neues analoges Mischpult auf den Markt, das mit interessanten Features aufwartet.

Audient ASP4816-HE

Grundsätzlich handelt es sich beim ASP4816-HE um ein herkömmliches APS4816 Mischpult mit zusätzlichen Extras. Das ASP4816 ist bereits länger erhältlich und bietet 48 Eingänge, 16 Preamps, mehrere Aux-Wege, Cue-Sends und Stereo-Returns. Die Features haben wir euch am Ende des Artikels aufgelistet.

Der Zusatz HE im Produktnamen steht für Heritage Edition und sorgt dafür, dass das Mischpult das Vintage-Mix-BusProcessing spendiert bekommt, das man bei Audient bereits im ASP8024 einsetzt. Das ASP4816-HE verfügt also über den „Transformer Drive“, der euren Signalen den passenden Vintage-Charakter verpassen soll. Zusätzlich gibt es heim ASP4816-HE noch einen Low-Bump sowie einen High-Lift-Equalizer.

Audient hat aber auch an der grundlegenden Ausstattung gearbeitet, so dass das Mischpult über einen neuen Kopfhörerverstärker, einen verbesserte Remote-Bedienung per Fußschalter sowie VU-Meter für die Gain-Reduktion verfügt.

Das bewährte ASP4816 wird es auch weiterhin geben, so dass die normale und die Heritage Edition ab sofort parallel von Audient angeboten werden.

Hier die Features des normalen ASP4816 im Überblick: