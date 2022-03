Yamaha erweitert MG-X Mischpult-Serie: MG10X, MG12X, MG16X

Neue kompakte Mixer

Mit der neuen MG-X Serie ergänzt Yamaha sein Portfolio kompakter Mischpulte um drei neue Modelle. Gedacht sind die Mixer für all diejenigen, die auf die USB-Schnittstelle der MG-XU-Serie verzichten können, aber dennoch Wert auf hochwertige SPX-Effekte legen.

Darüber hinaus stellt der japanische Pro-Audio-Spezialist mit dem MS101-4 einen kompakten Aktivlautsprecher für eine Vielzahl unterschiedlicher Monitoring-Anwendungen vor.

Yamaha MG10X, MG12X, MG16X

Die neuen Yamaha Mixer kommen genau zum richtigen Moment, denn in diesem Jahr feiert Yamaha sein 50-jähriges Jubiläum in der Herstellung analoger Mischpulte. Ausgestattet mit diskreten D-PRE Mikrofonvorstufen und eigens entwickelten MG01 Operationsverstärkern sollen die neuen drei neuen MG-X Modelle den warmen Sound analoger Konsolen liefern.

Das MG10X bietet vier Monokanäle mit Mikrofoneingängen sowie drei Stereo-Line-Ins, das MG12X hält sechs Mic-Inputs bei insgesamt 12 Kanälen bereit. Das MG16X erlaubt die Verstärkung von bis zu zehn Mikrofonen bei insgesamt acht Mono- und vier Stereokanälen. Mit einfach zu bedienenden One-Knob-Kompressoren sowie flexiblen SPX-Effektprozessoren haben die drei kompakten Pulte alles an Bord, was bei kleineren Konzerten, Festinstallationen sowie in Homestudios benötigt wird.

MG10X, MG12X und MG16X bieten je Kanal eine effektive Klangregelung, die sowohl subtile Frequenzkorrekturen als auch drastische Eingriffe in das Klanggeschehen erlaubt.

Alle Modelle verfügen über robuste Metallgehäuse und bieten eine große Flexibilität bei der Installation. Während sich das MG10X mit Hilfe des optionalen BMS-10A Adapters auf einem Mikrofonständer anbringen lässt, kann das MG12X mit einem 19-Zoll-Rackmount-Kit ganz einfach in bestehende Installationen integriert werden. Das MG16X ist sogar ganz ohne zusätzliche Hardware 19-Zoll-kompatibel.

Bereits seit der Vorstellung des Yamaha SPX90 Multieffektgerätes im Jahr 1985 steht das Kürzel SPX als Sinnbild für faszinierende Effekt-Vielfalt mit bestechender Audioqualität.

Die in Anlehnung an das SPX90 Multieffektgerät aus dem Jahr 1985 entwickelten Effektprozessoren der neuen MG-X Mischpulte bieten eine große Auswahl an Effekten. Von kleinen, dezenten Hall-Räumen über atmosphärische Delay-Effekte bis hin zum Chorus auf der Akustik-Gitarre decken diese ein großes Einsatzgebiet ab.

Aktivbox: Yamaha MS101-4

Ebenfalls neu ist der Aktivmonitor MS101-4. Mit seiner kompakten Größe und einer praxisnahen Ausstattung kann der Lautsprecher überall da eingesetzt werden, wo eine mobil einsetzbare Kontrolle von Audiosignalen benötigt wird. Im Gegensatz zum Vorgängermodell wurde die Bassreflex-Öffnung des MS101-4 nun an der Rückwand angebracht, was eine noch kompaktere Bauform ermöglicht. So findet der MS101-4 überall seinen Platz, sei es als Intercom-Monitor auf dem Siderack einer FoH-Umgebung, als Kontroll-Instanz im Sendebetrieb oder einfach als Abhöre auf dem Schreibtisch. Durch die Möglichkeit, den MS101-4 mittels des 3/8-Zoll-Gewindes auf einem Mikrofonständer zu montieren, gewinnt der Kompaktlautsprecher zusätzliche Flexibilität.

Auch technisch bietet der MS101-4 von Yamaha eine große Flexibilität: Mit einer frontseitigen XLR-Klinke-Kombibuchse sowie je einem 6,3- und 3,5-Millimeter Eingang auf der Rückseite ist er für alle erdenklichen Zuspieler gut gerüstet. Über einen Line-Out lässt sich das Eingangssignal an einen zweiten MS101-4 weitergeben, um ein Stereo-Setup zu erstellen.

Der 30-Watt-Verstärker soll auch für lautere Umgebungen genügend Reserven bereithalen. Mit dem integrierten Zweiband-Equalizer lässt sich das Klangbild auf Wunsch an die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Preise und Verfügbarkeit: Yamaha Mischpulte und Aktivmonitor

Die Mischpulte MG10X, MG12X und MG16X sowie der Aktivmonitor MS101-4 von Yamaha sind ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf 239,00 Euro (MG10X), 379,00 Euro (MG12X), 559,00 Euro (MG16X) und 159,00 Euro (MS101-4).