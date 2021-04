Baloran The Pool, Hardware-Synthesizer aus Frankreich

Baloran: Nach THE RIVER folgt THE POOL

Der neue Synthesizer von Laurent Baloran macht deutliche Fortschritte. Baloran The Pool wurde zuerst unter dem Projektnamen The Machin vorgestellt.

Baloran The Pool Synthesizer

Doch inzwischen zeigt Laurent, wie Bauform, Hardware und Technik schlussendlich aussehen werden und demonstriert in verschiedenen Videos, wie The Pool klingt. Die Erläuterungen sind zwar komplett in Französisch, doch anhand der Klänge versteht man auch ohne entsprechende Sprachkenntnisse genug, um sich ein erstes Bild machen zu können.

Ab hier die Meldung vom Februar 2021

Anhand eines besseren Bildes werden nun einige Details des neuen Baloran-Synthesizers The Pool ersichtlich. Vielleicht kommt ja auch bald der Klebezettel weg, der momentan noch den wahren Namen von „The Machin“ verbirgt.

Das blaue Display, vielleicht der Namensgeber THE POOL?

Der Synthesizer besitzt vier Oszillatoren, zwei klassische analoge VCOs mit Triangle, Saw und Pulse (PWM), die auch über Sync und FM verfügen, und zwei digitale Oszillatoren, bei denen sich offenbar eine Wave auswählen lässt, es aber auch Funktionen wie FM, ADD (additiv?) und A2D gibt.

Über zwei Mixer können die Oszillatoren in zwei Filterpaare geleitet werden. Die Konfiguration scheint recht flexibel zu sein. Die VCOs gehen in beide Filterpaare, Digit 1 und Digit 2 sind jeweils einem Paar zugewiesen. Es ist nicht klar zu ersehen, ob man die Filterpaare auch wechselseitig ineinander schicken kann.

VCF 1 und 3 sind Tiefpässe mit 12 dB und 24 dB, die sich durch Oszillatoren modulieren lassen. VCF 2 und 4 können zwischen Bandpass und Hochpass umgestellt werden. Im Text zu eine der Videos war auch von Formant-Filtern die Rede, es scheint also noch mehr Modi zu geben.

Für alle Filter gibt es separates Key-Tracking und Steuerung durch unterschiedlichen Hüllkurven.

Zur Modulation sind drei LFOs mit jeweils eigener Tap-Taste und vier ADSR-Hüllkurven vorhanden, wobei zwei über einen Curve-Regler verfügen.

An der Seite ist in ungewöhnlicher Vertikalanordnung ein 16-Step-Sequencer vorhanden, dessen Werte auch im Display dargestellt werden und dort noch weitere Funktionen zeigt. Ebenso sind eine Arpeggiator-Taste sowie zwei VCAs mit Panning und Mute zu erkennen.

Ab hier die Meldung vom 14.2.2021

Laurent Baloran zeigt die Fortschritte bei der Entwicklung des neuen Synthesizers Baloran The Pool. Für die bisherige Ansammlung von Platinen gibt es inzwischen auch den Entwurf einer Oberfläche, aber die Entwicklungsphase ist noch lange nicht abgeschlossen.

Leider gibt es noch keine wirklichen Informationen zu Baloran The Pool. Aus den Videos kann man lediglich entnehmen, dass der Synthesizer über einen Sequencer verfügt, im Moment mit nur einem Voiceboard arbeitet, was wiederum darauf schließen lässt, dass es für mehrere Voiceboards konzipiert ist und somit polyphon wird. Im jüngsten Video werden die Formant-Filter demonstriert, die offenbar digitaler Natur sind. Der bisher zuhörende Sound unterscheidet sich deutlich vom Analogsynthesizer Baloran The River. Die beiden Synthesizer werden wohl nur die großzügige Dimensionierung und gehobene Preisklasse teilen.

Was die genauen Spezifikationen der Klangerzeugung von Baloran The Pool sind (Oszillatoren, Modulatoren, Effekte etc.) angeht, kann man im Moment nur spekulieren.

Das erste Video:

Mit der Gestaltung und Ergonomie des Panels scheint Laurent Baloran soweit zufrieden zu sein. Die Oberfläche ist auch wirklich großzügig bemessen und mit einer Vielzahl von Reglern und Tastern ausgestattet. Außerdem gibt es einen Touchscreen, mit dem weitere Funktionen bedient werden.

Baloran The Pool wird voraussichtlich zum Synthfest France SFF, das vom 4. bis 6. Juni 2021 stattfinden soll, präsentiert werden. Bis dahin gibt es sicherlich mehr Informationen.

Fortschritte:

Der derzeitige Stand: