Stereo rein und raus

Das Behringer CU1A ist ein USB-Audiointerface für das Eurorack, um unkompliziert und ohne weitere Zwischenstation eine Audioverbindung direkt aus dem Modularsystem vom und zum Computer herzustellen.

Behringer CU1A, USB-Audiointerface für Eurorack

Das CU1A hat eine Breite von 8 TE und ist im Look der Serie 900-Module gehalten, obwohl es natürlich nichts mit einem Moog-Klon zu tun hat.

Das Modul besitzt eine USB-C-Buchse, über die es auch mit Strom versorgt wird. Ein Anschluss an den Systembus ist damit nicht notwendig. Das Interface ist class-compliant und kann ohne Treiber einfach an einen Mac (ab macOS 10.10) oder PC (ab Windows 7) angeschlossen werden

Es gibt je zwei Ein- und Ausgänge für Audio, die AD/DA-Wandlung erfolgt mit 48 kHz. Behringer spricht von „Ultra Low Latency“, ohne jedoch einen konkreten Wert zu nennen. Auf der Platine können die Pegel für Ein- und Ausgänge getrennt zwischen +4 dB und -10 dB umgestellt werden.

Außerdem ist ein Kopfhörerausgang (3,5 mm) mit separater Lautstärkeregelung und einem unabhängigen On/Off-Schalter vorhanden.

MIDI ist leider nicht mit integriert, dafür hat Behringer das Modul CM1A im Programm.

Es handelt sich hierbei um keine frühzeitige oder vorläufige Ankündigung, sondern um ein offenbar fertiges und bereits gelistetes Produkt. Das Behringer CU1A USB-Audiointerface ist laut Behringer „in stock and immediately shipping from our factory“. Der Preis ist mit 79,- US-Dollar angegeben.