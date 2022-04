Bettermaker Stereo Passive Equalizer, digital gesteuerte Analog-Hardware

Analoger Sound, digital gesteuert

Die Firma Bettermaker entwickelt hochwertiges Outboard-Equipment, das in der Regel komplett analog aufgebaut ist, aber digital gesteuert wird. So auch beim neuesten Produkt, dem Bettermaker Stereo Passive Equalizer.

Was ist der Bettermaker Stereo Passive Equalizer?

Beim Stereo Passive Equalizer handelt es sich um einen 2 HE messenden Equalizer, der nach dem bekannten Pultec-Prinzip aufgebaut ist, d. h. Frequenzen können gleichzeitig geboostet und verringert werden. Entsprechend bietet der Bettermaker SPE pro Frequenzband jeweils zwei Regler (Lo Boost/Lo Cut – Hi Boost/Hi Cut).

Während es für den Lo-Frequenzbereich mit 20, 30, 60 und 100 Hz vier feste Frequenzen gibt, bietet der obere Frequenzbereich HI-Boost satte acht Frequenzen (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 kHz). Hinzu kommen noch zwei Air-Bänder mit 20 und 28 kHz. Mit Hilfe des mittig angebrachten Drehreglers lässt sich die Güte des HI-Boost-Filters einstellen. Der Hi-Cut bietet mit 5, 10 und 20 kHz drei Auswahlmöglichkeiten. Da der SPE vor allem auf den Mastering-Bereich abzielt, sind alle Drehregler des Equalizers gerastert. Insgesamt wirkt die Verarbeitung sehr hochwertig.

Rückseitig wartet der Stereo Passive Equalizer mit symmetrischen XLR-Ein- und Ausgängen auf. Hinzu gesellen sich der Anschluss für das externe Netzteil sowie ein USB-Port, der zur Verbindung mit einem Computer dient.

Diese Verbindung ermöglicht die Steuerung des SPE über ein Plug-in, so dass man den Equalizer unter Windows und macOS (VST3, AU, AAX) aus der DAW heraus steuern kann.

In diesem Sinne bietet der Stereo Passive Equalizer also das Beste aus beiden Welten. Analoger Sound (und Bedienung), digital gesteuert. Bindet man den SPE in die DAW ein, stehen zusätzlich noch zwei weitere Features bereit: Digital HPF (Hochpassfilter mit 24 dB/Oktave) und ein Spektrum Analyzer.

Der Bettermaker Stereo Passive Equalizer ist ab sofort zum Preis von 2.379,- Euro erhältlich.