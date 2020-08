Test: Bettermaker Mastering Equalizer, Equalizer

Bessermachen mit besserer Kontrolle

Das polnische Unternehmen Bettermaker hat bereits vor einiger Zeit die zweite Generation ihrer Geräte auf den Markt gebracht. Nach wie vor stellen die Flaggschiffe der jungen Firma ein Mastering Limiter, ein Mastering Kompressor sowie ein Mastering Equalizer dar.

Als Erkennungs- bzw. Markenzeichen Bettermakers sei der voll-analoge Signalweg in Kombination mit einer komplett digitalen Kontrolle hervorzuheben. Diesem Prinzip ist man sich auch in der aktuellen Produktreihe treu geblieben – als Neuerung verbannt man aber im Zuge dessen die Parameter zur Klangregelung auf ein verbautes fünf Zoll großes, auf „inductive touch“ reagierendes LCD-Display und reduziert sich auf vier Encoder-Potis. Zusätzlich zum internen digitalen Hirn der 19 Zoll Einheit liefert der Hersteller ein Windows- und MacOS-kompatibles Plugin, mit dem sich das Produkt ebenfalls komplett steuern lässt, sowie – als besonders praktisches Feature – auch komplett recallen lässt. Schauen wir der 2 HE 19 Zoll Unit einmal gemeinsam unter die Haube.

Äußerliches zum Bettermaker Mastering Equalizer

Mit einer fünf Millimeter dicken, mehrteiligen Frontplatte kommt das etwas wie ein Server-Rack anmutende Gerät daher – hauptsächlich in schwarz gehalten, mit einem davor verschraubten Profil aus gebürstetem Aluminium. Links befindet sich der Ein-/Ausschalter mit Statusleuchte, der Knopf zur Aktivierung des Hard-wired-Bypass sowie ein in seinen Dimensionen üppig gehaltenes, ungerastertes Poti zum Angleichen der Lautstärke in 0,1 dB Schritten.

Rechts befinden sich drei Encoder, die in der Regel jeweils für Gain, Q-Faktor und Wahlfrequenz der jeweiligen im Touchscreen selektierten Klangregelung zuständig sind. Wählt man Parameter aus der Passiv-Sektion des Equalizers, können diese auch für Boost/Attenuation (Cut)- oder die Eckfrequenzen der Hi- und Locuts zur Verfügung stehen. Im Menü werden sie zur Preset-Navigationskontrolle. Die Encoder P2 und P3 besitzen zusätzlich einen Druckpunkt. Doppelklickt man P2, wird das jeweilig gerade zu bearbeitende Band zurückgesetzt. Drückt man doppelt auf P3, wird das gesamte Gerät in seinen Einstellungen genullt.

Das verbaute Display ist angenehm hochauflösend und gibt gutes visuelles Feedback, lediglich spiegelt es etwas, was in meinem Fall zu Problemen beim Ablesen im liegenden Einbau geführt hat – da darüber eine Lampe hing. Jedes Band lässt sich einzeln aktivieren bzw. inaktiv schalten. Per Druck auf das jeweilige Band im Display lässt sich die Klangregelung sogar per „drag and drop“ justieren.

Input und Output Metering befinden sich links und rechts auf dem Display, ein exaktes Level-Matching vor und nach der Bearbeitung lässt sich über das große Poti zur Regelung der Ausgangslautstärke mit den beidem Metern sehr exakt ausführen. Dass die Kontrolle des analogen Signalpfades sich generell in 0,1 dB Schritten realisieren lässt, ist beeindruckend. Ein weiteres Schmankerl des Displays ist der abrufbare Analyzer, der über die Hardware natürlich in Echtzeit läuft – ein toller Mehrwert.

Auf der Rückseite des Bettermaker Mastering Equalizers befinden sich lediglich die Ein- und Ausgänge in symmetrischen XLR Buchsen realisiert, sowie eine USB-Buchse und der Eingang für das Kaltgerätekabel. USB- und Kaltgerätekabel sind im Lieferumfang enthalten.

Vom Recallen und Automatisieren über die DAW

Im Mastering Equalizer lassen sich sämtliche Einstellungen auf 400 Speicherplätzen über das auf dem Touchscreen erscheinende Qwerty Keyboard benennen und speichern. Das Laden dieser erfolgt „instant“, lediglich wenn im Zuge dessen Hi- und Locuts oder die Passiv-Sektion aktiviert oder deaktiviert werden müssen, merkt man den Ladeprozess durch ein saftiges Relais-Klicken.

Über das als freier Download erhältliche Plugin, das sich im VST, VST3, AU und AAX-Format installieren lässt, lässt sich das Gerät in seiner Gänze wie von Geisterhand kontrollieren. Das Ganze passiert gefühlt absolut latenzfrei, die Verbindung erfolgt durch ein klassisches USB Kabel.

Auch der in dem Equalizer verbaute passive Teil, wie die Hi- und Locuts, lassen sich über das Plugin aktivieren und deaktivieren, was wiederum durch ein Relaisklicken signalisiert wird. Es lässt sich wirklich alles automatisieren. Nicht nur Qs und Gain-Struktur aller Bänder, selbst der Kanalmodus lässt sich per Automation beispielsweise von Stereo über Dual-Mono auf MS wechseln.

Lediglich die am Gerät per Touchscreen abrufbare Möglichkeit des A/B-Vergleichs lässt sich im Plugin nicht ausführen. Hat man das Plugin in einer Session geladen und öffnet diese, werden sämtliche hier vorgenommenen Settings auf die Hardware repliziert.

Für den Download des Plugins muss kein Anmeldeprozess vollführt werden und es benötigt keinerlei weitere Treiber oder Änderungen der Sicherheitseinstellungen. Download – Kabel dran – und los.

Die Flexibilität des Bettermaker Mastering Equalizers zeigt sich in der Praxis wie folgt: Sämtliche Wege, die, wenn sie inaktiv sind, den Signalweg unnötig verlängern würden, sind durch Relais- Schaltungen auf Knopfdruck bzw. -tap abzukürzen. Eine verbaute MS-Matrix lässt die separate Bearbeitung von Mitten- und Seitensignalen zu, auch einen Dual-Mono Modus zur separaten Bearbeitung zweier Mono-Signale oder Anpassungen im Stereobild von Links zu Rechts gibt es.

Möchte man von Seite zu Seite nur nachträglich kleine Änderungen vornehmen, so fängt man im Stereo Modus an und klickt sich danach bequem auf MS oder Dual Mono, sämtliche im Stereo Modus vorgenommenen Settings werden fortan auf die neue Methode repliziert.

Betrachtet man das Signalflussdiagramm, offeriert sich dem Nutzer die Vielzahl der im Gerät verbauten Filter. Zuerst durchfließt das Signal hinter der Matrizierung ein Hochpassfilter, das sich mit 12 oder 24 dB Flankensteilheit nutzen lässt und von 10-240 Hz wirken kann. Von hier aus geht es in ein per Knopfdruck von Shelfing zu Bell Filter umschaltbares Tiefenband, dessen Centerfrequenz von 22 Hz bis 475 Hz einzustellen ist.

Danach folgen zwei Bell-Mittenfilter, ersteres reicht von 90 Hz bis 2 kHz, das zweite von 460 Hz bereits bis 10,58 kHz. Der letzte Part der aktiven Klangregelung stellt ein Höhenband dar, auch hier wieder per Knopfdruck von Bell- zu Shelfingband umschaltbar. Dieses reicht von 960 Hz bis 23,06 kHz.

Alle aktiven Bänder lassen sich um ganze 15 dB anheben oder absenken. Die Bandbreite (Q-Faktor) pro Band reicht von 0,2 bis 7! Dahinter sitzt der Tiefpassfilter. Dieser besitzt eine Flanke von 12 dB pro Oktave und kann von 2-38 kHz wirken.

Von dort aus geht es weiter in den Passiven, nach Pultech-Vorbild konstruierten Teil des Equalizers. Mit etwas Tweaking und moderneren Settings für die Höhen. Zunächst findet sich hier die klassische Attenuation/Boost Schaltung für die Tiefen, hier lassen sich jeweils 10 dB boosten und „Attenuaten“ – die Grenzfrequenzen hier: 20, 30, 60 und 100 Hz. Daneben befindet sich die Boost-Schaltung für das Mitten/Höhenband, welches von 3 kHz bis 28 kHz anwendbar ist – hier lässt sich die Bandweite extrem vielseitig einstellen, sodass man für eine Passivschaltung extrem fokussiert, aber bei Bedarf auch sehr breitbandig arbeiten kann.

Zu guter letzt findet sich noch die Absenkung für die Höhen, um die Pultech-artige Fokussierung zum Abschluss bringen zu können. Bei 5, 10 oder 20kHz lässt sich hier um 10dB attenuaten. Von hier aus geht es wieder in eine Matrizierung, sodass das Gerät am Ende ein Stereo Signal durch die symmetrischen Ausgangsbuchsen verlässt.

Zum Schluss noch einige weitere Features: Per Druck auf „Auto Q“ lässt sich pro Band ein variabler Q-Faktor festlegen, welcher den Equalizer laut Aussage des Herstellers möglichst musikalisch klingen lassen soll. Hat man dies aktiviert, wird das Band je schmaler, desto höher man dessen Gain anhebt bzw. absenkt. Leichte Bearbeitungen erfolgen so mit einem möglichst breiten Gütefaktor.

Sweept man gerade ein Band, wird einem bequemerweise die Center-Frequenz nicht nur als Herzzahl, sondern auch als Notenwert angezeigt. Befindet man sich im MS oder Dual-Mono bzw.- LR Modus und möchte eine Bearbeitung beider Kanäle pro Band gleichzeitig vornehmen, so lässt sich dies mit allergrößter Einfachheit über den „Gain Lock“ Parameter durchführen.

Praxis: Klang und Nutzbarkeit

Der Bettermaker Mastering Equalizer ist auch abseits seiner digitalen Features ein ziemlich interessanter Kandidat. Müsste man die Klangregelung objektiv beurteilen, so könnte man mit dem Fazit enden: „Er erlaubt sich keinen Fehler.“

Die parametrische Sektion des Gerätes ist hochpräzise, ohne an Musikalität einzubüßen und die zu erreichenden Kurven könnten auch einem Physik-Schulbuch entstammen. Damit einhergehend ist die Versatilität dieser Sektion zu erwähnen. Möchte man mit extrem schmalen Bändern letzte falsche Obertöne der Ride-Cymbals eliminieren oder breitbandig die unteren Mitten um ein paar Dezibel boosten – Shaping wie Korrektur stellen keine Probleme für das Gerät dar.

Als nächstes seien die Hoch- und Tiefpassfilter lobend zu erwähnen – hier bekommt man effektive wie hoch präzise Werkzeuge geboten, die aber dennoch weich genug sind, um sehr natürlich und „nicht hörbar“ zu klingen. Sucht man nach etwas mehr Musikalität und „Mojo“, so wird man auch an dieser Stelle nicht enttäuscht.

Die komplett Induktor-basierte „Pultech-Passiv“-Sektion macht riesigen Spaß und lädt meiner Meinung nach zu noch beherzterem Eingreifen ein als das Original oder andere, modernere Pendants – hier bleiben (in dem Zusammenhang aber auch oft gewollte bzw. bewusst herbeigeführte) Schwere, übertriebenes „Ziehen und Drücken“ oder Low-End Grittle aus – was mit Sicherheit auch daran liegt, dass hier keine Übertrager werkeln. Es gibt keine dynamischen Einbußen oder anderweitige Verluste, lediglich eine sehr subtile, spürbare Wärme kommt hinzu.

Es ist schon beeindruckend, dass man hier sozusagen mehrere Geräte in einem bekommt, die alle klanglich problemlos mit den anderen Bigplayern konkurrieren können – bereits hier rechtfertigt sich gemessen an der Konkurrenz auch der Preis.

Einen kleinen Preis zahlt man allerdings auch für die Versatilität, aber dessen ist man sich als Produktionshaus, welches sich das Gerät anschafft, höchstwahrscheinlich bewusst: Das „Pack an“ bleibt hier natürlich aus – und auch das Handling über die drei Encoder-Potis und den Touchscreen ersetzt natürlich nicht das beherzte Reingreifen in ein paar Elkos oder schöne alte Bakelit-Knöpfe. Trotzdem bleibt genug „Pack an“ erhalten, um mit den Encodern das Gerät intuitiv einstellen zu können und somit auch zu intuitiven Ergebnissen zu kommen. In unserem Zeitalter, indem es durchaus schon mal normal sein kann ein Master mit einem Turnaround von zwei Tagen realisieren zu müssen, beschwert man sich da ganz und gar nicht – bekommt man doch dafür Plugin und Speicherplätze geboten, die es einem erlauben, das Gerät nicht abfotografieren zu müssen und die Druckertinte für die Recallsheets zu sparen. Flott und sorgenfrei – so könnte man den Arbeitsablauf mit dem Gerät beschreiben – in zwei Wochen mit dem Gerät erlebte ich nicht einen Absturz, Verbindungsfehler oder jegliche Drawbacks anderer Art und Weise.