Test: Softube Chandler Limited Curve Bender, Equalizer-Plugin

Schöne Kurven, aber mehr auch nicht

Nach Universal Audio bietet nun auch Softube eine Plugin-Version des Chandler Curve Bender Mastering Equalizers an und versucht, einen Teil des legendären EMI TG 12345 Pults, das in den Abbey Road Studios steht, in den Computer zu bringen. Jüngst gab es zum bereits seit einiger Zeit bestehenden Plugin noch einmal ein kleines Update, dieses zielte allerdings hauptsächlich darauf ab, dessen GUI Retina-Display freundlicher zu gestalten.

GUI und Features

Nach der schnellen und problemlosen Installation wird gleich klar: Das Design ist ohne Frage gut gelungen. Öffnet man das Plugin, so zeigt sich dem Betrachter ein fotorealistisches Abbild des Originals – ob man darauf nun Wert legen mag oder nicht. Wobei, leider hat man sich irgendwie ziemlich im Blauton vergriffen – das ist viel zu hell.

Beim zweiten Blick auf die Oberfläche sieht man kurz doppelt, zumindest was die Bypass-Knöpfe auf der Oberfläche des Originals anbelangt: Neben „in left“ und „in right“ befindet sich im Plugin praktischerweise auch ein Umschalter für eine M/S-Matrizierung sowie ein Channel-Hardlink, sodass beide Bänder auf dieselben Einstellungen reagieren. Hat man den Channel-Link deaktiviert und befindet sich im M/S-Modus, kann man bequem Mitte und Seite getrennt voneinander boosten und cutten, was für mich den entscheidenden Vorteil dieses Plugins darstellt.

Gemacht für Busse, die Stereosumme im Mastering und ähnliche Anwendungszwecke sind die Kurven dem Original entsprechend extrem weich und gutmütig gehalten und laden zum Formen und Eingreifen ein. Aufgrund der Weichheit der Glocken und Kuhschwänze klingt es nicht deplatziert, wenn man, um sein Stereobild etwas zu betonen, die Seiten in den oberen Mitten etwas anhebt oder ähnliche Experimente betreibt. Auch die verbauten Hi- und Locuts wirken sich im M/S-Modus auf Mitten und Seitensignale aus. Auch hiermit lässt sich bei Bedarf schön aufräumen.

Sei’s drum – alles andere ist aufgebaut „wie beim echten“. Die jeweils höchsten und tiefsten Bänder lassen sich zwischen Glocken- und Kuhschwanzfilter hin und her schalten, alle Bänder lassen sich dankenswerterweise auch einzeln deaktivieren und aus dem Signalweg entfernen.

Neben der Bypass-Option lässt sich mit dem hierfür eingebautem Schalter auch zwischen den zwei verschiedenen Boost/Cut-Modi pro Band wählen: Entweder ein +/-15 dB Bereich, mit dem etwas schmaleren Gütefaktor von Q=1,5 oder 10 dB mit einem Q-Faktor von 1.

Alle Knöpfe sind „gerastert“ und bieten dieselben EQ-Ansatzpunkte wie das Original. Insgesamt sind es 51, die über das gesamte Frequenzspektrum verteilt sind. Ähnlich wie beim Original lässt sich auch die Ausgangslautstärke einstellen – praktisch zum besseren Direktvergleich zwischen bearbeitetem und unbearbeitetem Signal. Passend hätte ich gefunden, hätte man auch die Eingangsempfindlichkeit einstellen können, um die verbauten Aufholer stärker anfahren zu können – hätte man diese bei der Plugin-Emulation berücksichtigt. Hierzu mehr im Praxisteil:

Praxis: Klang und Nutzbarkeit

Nach dem erstem Ausprobieren spiegelt sich im Klang das wieder, was nach und nach ans Licht kommt: Mit dem Chandler Limited Curve Bender Plugin von Softube erhält man eben gefühlt nur die „Curves“ des Curve Benders, nicht aber die legendäre, fette Transistorschaltung, die das Original auf so unfassbare und unangestrengte Art und Weise atmen, polieren und zusammenfassen lässt.

Selbst beim Anfahren des Plugins mit Werten deutlich über 0 dBFS bleibt alles, was man in das Gerät hereinschickt, so wie es herausgekommen ist – clean. Was mich wundert – ist diese Schaltung doch ein so wichtiger Bestandteil des Gerätes. Diese sorgt für die unfassbare Räumlichkeit, die das originale Pendant aus seinen Reserven locken kann und aufgrund der man ruhig auch beherzt in die Regler greifen kann.

Das Plugin gibt einem zwar weiche Equalizer-Kurven, die ohne Phasenverlust auf ähnlich „unhörbare“ Weise genau das machen, was sie tun sollen, aber das war es eben auch. Natürlich bleiben die minimale Streuung sowie die L/R-Unterschiede, die Hardware eben immer hat, aus. Allerdings können Plugin-Hersteller trotzdem versuchen, einen „analogeren“ oder „echteren“ Charakter zu emulieren, indem sie Input- und Output-Stage ebenfalls nachmodellieren – das wurde hier, meinem Höreindruck nach zu urteilen, komplett ausgespart.

Spaß macht der Workflow mit dem Plugin zwar, da man hier ähnlich wie mit der gerasterten Hardware „entscheidungsbasiert“ seine Bearbeitungsschritte vornimmt. Aufgrund der eingebauten Matrizierung ist das Chandler Limited Curve Bender Plugin ein nützliches Tool, was Bus-Processing anbelangt, der springende Punkt ist nur einfach: 299,- Euro für ein Plugin investieren, dessen Wirkung ich mir im FabFilter Pro-Q3 oder ähnlichen parametrischen EQs eigentlich eins zu eins nachbauen kann? Es kann natürlich sein, dass ich irgendetwas überhöre, aber ich glaube nicht daran – und ich glaube vor allem nicht, dass das, was ich da überhören könnte, diesen Preis für ein 4-Band-Equalizer Plugin mit M/S-Matrize wert ist. Auch UAD brachte im letzten Jahr ein Chandler Limited Curve Bender Plugin auf den Markt, wie dieses sich im Vergleich schlägt, wäre interessant, herauszufinden.

Abschließend noch ein paar Klangbeispiele, in denen sich zeigt, dass sich das Plugin trotz aller Kritik sinnvoll einsetzen lässt – die weichen Kurven in M/S lassen ein subtiles Boosten der Seitenanteile zu, der Locut der Seiten ist dem Vorbereiten aufs Mastering ebenfalls zuträglich. Geht alles aber auch prima mit anderen Plugins – dafür braucht es keinen Softube Curve Bender.