Test: Elysia XFilter Mastering Edition, Stereo-Equalizer

Passiver Klang in Reinkultur!

Wer sich in den letzten Jahren ein wenig im professionellen Segment der Signalverarbeitung aufgehalten hat, wird sehr wahrscheinlich auf den Firmennamen Elysia gestoßen sein. Die verschiedenen Produkte der Nettetaler Firma genießen aufgrund ihrer herausragenden Qualität sehr großen Respekt in der Szene, die unter anderem mit konsequenter Fertigung in Deutschland auf sich aufmerksam macht. Insbesondere das Stereo-EQ XFilter hinterließ in den letzten Jahren einen sehr guten Eindruck, was das Unternehmen dazu bewegte, nunmehr die Elysia XFilter Mastering Edition auf den Markt zu bringen.

Die Unterschiede des Elysia XFilter Mastering Edition

Was unterscheidet die Mastering Edition von dem regulären XFilter, das vom Kollegen Markus Schroeder bereits 2013 unter diesem Link unter die Lupe genommen wurde?

Nach Rücksprache mit dem Hersteller wurde mir mitgeteilt, dass der Unterschied der Mastering Edition der höhere Output von +27 dBu und der präzisere Regelbereich von +/-5 dB ist. Es gestaltet sich nunmehr ein wenig schwierig, den Unterschied im Ladenpreis von fast 50 % zu der regulären Ausführung zu erklären, zumal ich leider den Klang nicht in einem A/B-Verfahren im direkten Vergleich analysieren konnte. Es bleibt also nur die Möglichkeit, das Filter in seiner Art an sich zu untersuchen, ohne weiterführende Unterschiede aufzeigen zu können.

Um es vorneweg zu sagen, bis auf die etwas dunkler gehaltene Frontplatte sind die beiden Versionen auch von ihrer Bedienung, ihren Reglermöglichkeiten und den Anschlüssen her identisch. Nach wie vor handelt es sich bei dem Elysia XFilter Mastering Edition um einen „echten“ passiven Stereoequalizer, der auf beide Seiten mit seinen 4 Bändern gleichermaßen zugreift. Natürlich kann das Produkt auch mono betrieben werden, seine wahre Stärke bringt er jedoch als Outgear im Mixdown oder Mastering Strip. Dual-Mono ist prinzipiell möglich, ergibt aber aufgrund der Konstruktion wenig Sinn.

Die in gebürstetem Aluminium gehaltenen 8 Regler sind allesamt auf 41 Schritte gerastert und laufen angenehm schwergängig. 4 Regler sind für die sich überlappenden Frequenzbänder, 4 für das Gain-Verhalten zuständig. 6 Druckschalter in der Mitte der 1 HE Rack-Einheit greifen auf die unterschiedlichen Bänder in verschiedenen Funktionen zu. Ganz links nimmt ein Bypass-Schalter den EQ komplett aus dem Signalweg, ein Hochpass- und ein Tiefpassfilter nehmen entsprechend Bässe und Höhen aus dem Klangbild, wobei 2 Druckschalter die Güte der Tief- bzw. Hochmitten bearbeiten.

Der auf die witzige Bezeichnung „Passive Massage“ lautende Druckschalter auf der rechten Seite fügt bei ca. 12 kHz eine Anhebung von ca. 3 dB hinzu und sorgt so für eine gewisse „Luftigkeit“ im Signal, was im angloamerikanischen Kontext auch gerne als „Air“ bezeichnet wird.

Alle weiter führenden Details bitte ich dem o. g. ausführlichen Testbericht von Markus Schroeder zu entnehmen.

Der Klang des Filters

Schon nach den ersten Drehbewegungen wird klar, dass es sich bei dem Elysia XFilter Mastering Edition um ein passives Filter der obersten Liga handelt. Obwohl das Filter vergleichsweise fein ins Klanggeschehen eingreift, sind die Regelmöglichkeiten des anliegenden Materials bei Bedarf geradezu dramatisch möglich. Die einzelnen Möglichkeiten im Einzelnen aufzuführen, würde den Rahmen eines Testberichts komplett sprengen, man kann sich aber sicher sein, dass man etwas Passendes für sich findet.

Für die Klangbeispiele habe ich ein neutral, trocken aufgenommenes Drumset genommen, das für sich genommen relativ belanglos klingt. Pro Klangbeispiel wurde jeweils nur ein Frequenzband bearbeitet. Man hört sehr gut die perlige Auflösung des Filters und seine herausragende Klangqualität.

Auf der anderen Seite habe ich das Filter einmal in einem ganz anderen Kontext benutzt, wobei es mir leider nicht erlaubt ist, Klangbeispiele hiervon ins Netz zu stellen, da es sich um eine noch zu veröffentlichende Aufnahme handelt. Meine Aufgabe war es, ein hundsmiserables Bootleg eines Live-Konzertes so weit wie möglich zu „reparieren“, um es unter eine im Gegenzug sehr gute, dazugehörende Videoaufnahme zu legen. Auch hier überzeugte das Filter auf breiter Front und war sich auch nicht zu schade, das krachende und übersteuerte Grundmaterial in eine erträglichere Version zu überführen.