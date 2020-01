Test: Acustica Audio Diamond Color EQ-3, Equalizer Plugin

Analoger EQ im Plugin-Format?

In Acustica Audios mittlerweile recht unübersichtlichem Angebot an verschiedensten Preamp- Equalizer-, Kompressor-, und Channelstrip-Emulationen sticht eines ganz besonders hervor – und zwar durch die entsprechende Bewerbung als Gewährleister von Radio-Ready-Sound, der die DNA des in Las Vegas ansässigen Studio DMI in sich trägt und perfekt replizieren soll. In diesen Räumlichkeiten verleiht Luca Pretolesi mit seinen Engineers den Produktionen angesagter Künstler wie Diplo, Bruno Mars, Stray Kids und anderen Giganten der Neuzeit den letzten Schliff. Basierend auf verschiedensten Komponenten der eigenen Nebula Library und Luca Pretolesis „Custom-Made“ Mastering-Kette entstand mit dessen Zusammenarbeit ein Plugin, das den Ansprüchen und Ideen des Engineers entsprach.

Hier bereits in der dritten Revision vorliegend, sollen mit Acusticas „Dynamic Convolution“-Modeling, basierend auf verschiedenen Geräten aus Pretolesis Studio, seinen EQ-Masterchain nachgebildet worden sein. Die extrem breiten und gutmütigen vier Bänder sind jedoch nicht das Einzige, was man bei Kauf des Plugins erhält, sondern auch ein Preamp, der mit Ein- und Ausgangspegel heiß zu fahren ist sowie weiche Hi- und Locuts standen hier Modell.

Herzstück der Simulation stellte vor allem Pretolesis italienische Pearl Mastering-Konsole aus den 70er Jahren dar, die damals vornehmlich zur Vorbereitung auf den Vinylschnitt gebraucht wurde. Laut Aussage der Erbauer lag besonderes Augenmerk auf der Simplifizierung der realen Gegenstücke, sodass das Plugin in recht reduzierter Form ausgeführt ist.

Hier geht es weniger um präzises EQing, als viel mehr darum, seinen eigenen „Tone“ zu finden – was aufgrund des analogen Klangcharakters wohl auch spielerisch und „nach Gefühl“ möglich sein soll.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um eine Sammlung an gesampelten Impulsantworten in Plugin-Form handelt, entsteht bei der Nutzung des Plugins immer eine kleine Latenz oder Wartezeit – diese wird für das Laden der jeweils neuen Impulsantwort benötigt.

Von den insgesamt vier Bändern des Equalizers sticht klanglich vor allen Dingen das Airband hervor, dieses wurde von einem anderen Equalizer von Pretolesis Sammlung entliehen und kann beispielsweise auch bei 50 kHz angesetzt werden, damit die Kurve im Hörspektrum phasenarm und effektiv genutzt werden kann.

Die absoluten Top-Dogs der Industrie wie Dave Pensado schwören auf dieses Plugin, da dessen Klang den Hörer durch dessen analoge Eigenschaften dazu anregen soll, mehr nach Gefühl zu arbeiten. Was der Mixbus Equalizer kann und ob er trotz seiner Plugin-Form Emotionen wecken kann, ergründet sich im folgenden Test.

Übersicht und GUI des EQ-3

Die Benutzeroberfläche des Acustica Audio Diamond Color EQ-3 präsentiert sich nun entgegen seiner Vorgängerversionen (ehemals blau) in einem gefährlich anmutendem Schwarz-Rot. Ganz im Stil aller anderen Emulations-Plugins ist die Oberfläche sehr detailreich abgebildet, inklusive angedeuteter Retro-Abnutzungsspuren und Rack-Rash an den Schraublöchern der wohl in der Realität 2 HE hohen 19 Zoll Einheit.

Auf den nach geschliffenem Aluminium aussehenden Drehreglern zur Klangregelung befindet sich das Studio DMI-Logo, genauso wie links auf dem Gerät in leuchtendem Zustand – hier fungiert es als Hard-Bypass-Knopf. Ob man nun Fan von realistischen GUIs ist oder nicht, dieses hier wirkt tatsächlich recht emotional und spannend auf mich, selbst wenn durch die vielen kleinen Spielereien die eigentlich durch den Funktionsumfang gewährleistete Übersichtlichkeit etwas leidet.

Unter dem „Bypass-Männchen“ befindet sich die nächste Weiterentwicklung des Plugins: Hier lässt sich von L/R zu M oder S umschalten – was somit fortan auch eine Nutzung des Plugs in M/S ermöglicht. Der feuerrot leuchtende Preamp-Knopf macht klanglich eine Menge des Charakters der Klangbearbeitung aus und addiert beinahe unfassbare Obertöne – falls einem das in manchen Situationen etwas zu viel sein sollte, lässt er sich per Knopfdruck aus dem Signalweg nehmen. Per Input-Regler lässt sich der Vorverstärker entweder heißer oder kälter fahren, mit der Outputstage lässt sich das Signal wieder im Pegel angleichen.

Dass es sich hier vor allem um ein Gerät für den Mixbus handelt, ergründet sich vor allem bei genauerer Betrachtung der Hi- und Locuts – der Hochpass kann lediglich bis maximal 40 Hz wirken, der Tiefpass bis 17 kHz – beide Filter sind extrem weich ausgeführt (6 dB/Oktave). Zwar könnte einen die an den Stellpotis für die Center-Frequenzen der Klangregelung daraus schließen lassen, dass hier eine Rasterung vorliegt, jedoch lässt sich diese für das LF- LMF und das HF-Band frei innerhalb der aufgebrachten Werte einstellen – lediglich bei dem ohnehin sehr interessanten HMF-Band muss sich an den drei aufgebrachten Werten festgehalten werden.

Dieses besitzt pro Einstellung nicht nur eine Center-Frequenz, sondern erzeugt zwei Peaks auf einmal, man erhält sozusagen eine doppelte Glocke (beispielsweise eine bei 870 Hz und eine bei 6,4 kHz gleichzeitig) – hier wurde sich an der Charakteristik eines originalen Gerätes orientiert und was dieser Knopf macht, ist unfassbar. Dreht man hier, erhält meinem Gehör nach zu urteilen eine One-Knob-Radiokompatibilitätskontrolle, weil sich hier relevanter Mitten – und Höheninhalt auf wunderbar kohärente Art und Weise pushen lässt! Die generelle Bandbreite der Equalizer-Kurven erstreckt sich über extrem weiche zwei Oktaven, hier überlappen die Frequenzen, was das Zeug hält.

Für A/B-Vergleiche und dem Vorbeugen von Phasenschiebern extrem praktisch: Die Bänder lassen sich alle einzeln deaktivieren. Mit dem oben links neben der Klangregelung befindlichen „3 x“ Knopf lässt sich die Bearbeitung des Klanges von 1 dB Schritten zu 1/3 dB Schritten ändern.

Praxis: Klang und Nutzbarkeit

Kurz: Ja, es ist wahr. Beim Einschleifen des Plugins und Einschalten des Vorverstärkers fällt mir (wie so oft bei Acustica) zunächst einmal die Kinnlade runter. Man hat das Gefühl, dass hier nun ein- bis zwei Pärchen Röhren mit Aufholung werkeln sowie noch extrem hochwertige Ein- und Ausgangswandler ihr Übriges tun. Hier kommen Obertöne zustande, die der dritten und fünften Ordnung alle Ehre machen – wie gut das klingt, ist gerade beim A/B-Vergleich schwierig zu greifen. Verdammt teuer klingt das, was der Acustica Audio Diamond Color EQ-3 mit seinem Audiomaterial macht. Die Klangregelung an sich ist natürlich extrem gutmütig und eher zum Formen als für „surgical“ Eingriffe geeignet.

Die beiden Höhenbänder sind unfassbar – das 15 bis 50 kHz Band ersetzt von nun an mein Maag Plugin – wenn ich hübsche Air brauche (nicht nur auf dem Mixbus, sondern auch auf allem anderen) – und das HMF-Band klingt so großartig, wie es eben auch sinnvoll ist. Hört euch die Klangbeispiele an und urteilt selbst – auch wenn diese schnell erstellt und eher solidarisch zu sehen sind. Eine Demoversion des Plugins gibt es auf der Website von Acustica Audio.