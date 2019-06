Test: Waves SuperTap, Delay Plugin

Delay Plugin im 90er Design

Das Waves SuperTap ist ein sogenanntes Multi-Tap Delay Plugin, das in zwei Varianten ausgeliefert wird: als Ressourcen-schonende 2-Tap Version sowie als 6-Tap Version. Multi-Tap bedeutet, dass man die einzelnen „Echos“ zeitlich verteilen kann und sie so als rhythmisches Element in der Musik fungieren. Und bevor die Rotstifte gespitzt werden: Ja, mir sind die Unterschiede zwischen Echo und Delay klar, aber kennen Sie, verehrter Leser, die deutsche Bezeichnung für ein „Tap“? Um hier keine Verwirrung zu stiften, bleibe ich deshalb beim englischen Ausdruck und meine damit die einzelnen aus dem Ursprungssignal erzeugten Wiederholungen des Ausgangstons.

Waves SuperTap Delay: Erster Eindruck

Die Installation ist für einen „Waves-Neuling“ etwas umständlich, denn man muss zuerst das ziemlich umfangreiche „Waves Central“ auf dem Rechner installieren und kann von dort aus dann das gewünschte Plugin erwerben und installieren. Dazu braucht es aber wiederum einen Account bei Waves. Das mag bei manchen potenziellen Nutzern auf Widerwillen stoßen.

Deswegen für diese Nutzer hier eine kurze, rein subjektive Intervention:

Bitte finden Sie sich damit ab, im Jahr 2019 zu leben. Das wichtigste Gut für Unternehmen sind Kundendaten. Das ist bei praktisch allen verbreiteten Softwareprodukten so. Es gibt zwar noch vereinzelt Menschen, die Software frei verfügbar und ohne Registrierung zur Verfügung stellen – aber das sind Einzelkämpfer und diese Produkte sind meist nicht sehr langlebig. Sobald der Entwickler die Lust verliert, ist das Produkt irgendwann nicht mehr mit aktuellen Betriebssystemen oder DAWs kompatibel.

Sie laufen wahrscheinlich – so wie ich – den ganzen Tag mit einem ortbaren Gerät mit Mikrofonen, Kameras und diversen weiteren Sensoren herum – ihrem Smartphone. Da wird im Vergleich ein Plugin Hersteller, wie Waves, sicher NICHT mit Ihren Daten die Weltherrschaft erobern wollen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Waves ein individuelles Nutzerprofil von ihnen erstellt und sie mit perfekt abgestimmter Werbung zuballert. Man will ihnen Newsletter und Angebote schicken, damit das Unternehmen mehr Umsatz macht. Nicht mehr – nicht weniger.

Wenn Sie aber Privatsphäre bevorzugen – was selbstverständlich respektiert werden muss – dann müssen sie im Jahre 2019 auf vielerlei Komfort und Kommunikation verzichten: Es ist Ihre Entscheidung.

Back to Topic:

Wenn man das Plugin nach der Installation öffnet, dann lächelt einen der Design-Charme der späten 90er Jahre an. Die Bedienelemente, das Layout, das Design – alles wirkt etwas altbacken. Man muss unwillkürlich an Eichenwandschränke, Lava-Lampen und Windows 95 denken. Kurzum: Ein aufgefrischtes Design und eine aktuelle GUI würden dem Waves SuperTap Delay guttun.

Dem Funktionsumfang tut dies aber keinen Abbruch. Besonders die 6-Tap Version erfüllt einem die meisten Wünsche, die man an ein Software-Delay haben kann. Die Bedienung folgt dabei dem weit verbreiteten „von links nach rechts“ Prinzip.

Waves SuperTap: Die Bedienung

Die meisten Funktionen des Waves SuperTap sind entweder Standard für ein Delay-Plugin oder zumindest selbsterklärend. In dem bekannten Waves Menü über der eigentlichen Bedienoberfläche kann man Presets abrufen, Einstellungen laden & speichern und verschiedene Setups vergleichen. Dann fällt einem natürlich oben links zuerst das Display auf, in dem die einzelnen Delay-Taps in einem virtuellen Raum dargestellt werden. Man kann diese Punkte mit der Maus greifen und nach Belieben verschieben – sehr gut gemacht und auch akustisch gut nachvollziehbar.

Tempo und TapPad im Waves SuperTap

Daneben dann die für viele wichtige Pad-Funktion, bei der man mit einem virtuellen Pad einen eigenen Rhythmus einspielen kann. Ein Feature, auf das immer mehr Hersteller leider verzichten, denn damit lassen sich sehr lebendige Delays zaubern. Ansonsten kann man, wie bei den meisten Delays üblich, natürlich auch das Tempo einstellen, das als BPM und in Millisekunden angezeigt wird.

Modulator

Dann findet man die Modulations-Sektion. Eigentlich ein sehr feines Feature, mit der man die Taps mit einem Modulationseffekt, ähnlich einem LFO bei einem Synthesizer, versehen kann. Mit anderen Worten: Wenn Depth auf 250 ms eingestellt ist (der Bereich reicht von 0 bis 500 ms) und das Delay eines bestimmten Abschnitts beträgt 700 ms, dann schwingt die Verzögerung zwischen maximal 950 ms bis minimal 450 ms. Der Effekt selber ist nicht sehr stark, aber dennoch hörbar. Sicher ein „Unique Selling Point“ des Waves SuperTap Plugins.

Dann darunter die eigentlichen Delay-Lines, individuell einstellbar in den Funktionen Gain und Rotate (Positionierung im virtuellen Raum). Bei den Delay-Reglern kann man auch das Grid in verschiedensten Stufen einstellen:

Free

Quarters

Quarter Triplets

Eighths

Eighth triplets

Sixteenths

Dadurch hat man sehr viel Kontrolle über die Taps und kann das Delay dem gewünschten Klangbild gut anpassen.

EQ und Filter im Waves SuperTap

Als weiteres Highlight kann man noch über jedes einzelne Tap einen EQ mit Filter legen. Dabei können verschiedene Filterkurven ausgewählt werden:

Bell 1 (wider) Bell 2 (narrower) Hi Shelf Low Shelf High Pass (“Low cut”) Low Pass (“High cut”)

Es bedarf dazu schon etwas Fingerspitzengefühl, dieses Filter für jedes Tap so zu wählen, dass dies auch wirklich musikalische Information hinzufügt. Denn zunächst einmal hört man im Kontext des Liedes kaum heraus, ob jetzt das dritte Tap einen Low- oder Hi-Cut hat. Aber wer sich hier eine Zeit lang einfuchst, der kann schöne Ergebnisse erzielen – ähnlich wie bei der Modulation.

Feedback

Ein weiteres, interessantes Feature ist das Feedback, also der Effekt, dass das Delay mit jeder Wiederholung lauter und lauter wird. Diese Funktion kann auch „crazy“ laufen und in einer lauten Rückkopplung enden. Hier also eher vorsichtig mit den Werten umgehen. Die Funktion wird im Handbuch detailliert beschrieben. Übrigens kann man auf dieses Feedback auch einen EQ bzw. Filter anwenden, deasaber nur die Funktionen Low-Pass, Low-Shelf und Low-Decay anbietet.

Presets

Letztlich möchte ich noch kurz auf die Presets eingehen, die ich überwiegend für überflüssig halte, denn hier geht es überwiegend um „hey, schaut mal, was ich kann!“ Meist klingen diese Presets hallig und irgendwie over the top. Ich würde diese Voreinstellungen bestenfalls als Anfangspunkt für eine eigene Konfiguration verwenden.

Waves SuperTap: Der Klang

Hier möchte ich ein großes Lob aussprechen – das Waves SuperTap klingt wirklich sehr gut. Das Plugin ist sehr raumbetont und durch die diversen Modifikationen lassen sich tolle Effekte erzielen. Der Einsatz des Feedbacks hat mir am meisten gefallen: Da geht es pegelmäßig richtig ab und mit einem interessanten Grid kommt wirklich etwas Neues in den Song.

Im ersten Klangbeispiel habe ich eine einfache Sequenz auf dem Arturia MatrixBrute laufen lassen und mit dem SuperTap verfeinert. Toll, was das Plugin aus der Sequenz so macht.

Danach habe ich das Plugin auf die Kick und die Snare meines Arturia DrumBrute angewendet. Diesmal mit etwas wilderen Settings und auch das gibt dem zunächst klaren Rhythmus eine schöne Lebendigkeit.