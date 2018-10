Test: TC Electronic TC2290 DT, Delay Plugin und Controller

Vintage für die 3. Generation

Das TC2290 DT von TC Electronic ist sozusagen eine Neuauflage des „Klassikers“ TC2290-DT Electronic 2290 Digital Delay + Multi Effects Processor aus dem Jahr 1986, das über viele Jahre hinweg als Industriestandard galt. Der Klang war dabei genauso legendär wie seine Bedienung berüchtigt. Die Neuauflage umfasst dabei das Delay als DAW-Plugin mit einem eigenen Hardware-Controller, der über USB angeschlossen wird und als Dongle dient. Was diese Kombo im Jahr 2018 noch bringt, könnt ihr im Test des TC Electronic TC2290 DT lesen.

Auspacken des TC Electronic TC2290 DT

Das Delay kommt in einem kleinen Karton in etwas der Größe einer CD-Sammlerbox und entsprechend groß ist dann auch die Stellfläche des TC Electronic TC2290 DT Controllers. Er ist mit 386 Gramm, die hauptsächlich von dem Metallgehäuse her rühren, auch ordentlich schwer und verrutscht nicht so leicht auf dem Tisch.

Das Gerät selbst hat fast die exakte Stellfläche einer üblichen CD-Jewel-Box und die Höhe von vieren übereinander gelegten oder in Zahlen 43 x 109 x 135 mm. Die ideale Größe, um für Fünfjährige als Kasse im Kaufmannsladen herzuhalten.

Die Tasten machen dagegen einen eher mittelmäßigen, wackeligen haptischen Eindruck und sind zudem sehr klein. Auf der Rückseite hat der Controller einen USB-Micro-B Stecker als einzigen Anschluss. Der Controller ist ein USB 2.0 Full-Speed-Gerät, arbeitet also mit 12 Mb/s und ist USB-klassenkompatibel. Der Controller unterhält sich dabei mit dem Plugin über ein proprietäres Protokoll, also kein MIDI etc.

Entgegen den bisherigen Angaben verbraucht der Controller aber nicht 250 mA an Strom, sondern unter 30 mA im Betrieb. Außerdem ist der Controller so intelligent und verbraucht, wenn das Plugin nicht instanziiert ist, fast gar keinen Strom (>5 mA) und während 60 Minuten flossen 12 mAh.

Die Software kann als VST-, AU- oder AAX-Version für MacOS und Windows ausschließlich über die Homepage von TC Electronics heruntergeladen werden. Da der Controller sowohl als Dongle als auch für Betrieb und Bedienung des Plugin zwingend erforderlich ist, wurde dankenswerterweise auf weitere Kopierschutzmechanismen verzichtet.

Bedienung des TC Electronic TC2290 DT

Es lassen sich beliebig viele Instanzen des Plugins öffnen. Mit der Maus (oder einem anderen Controller) kann dann zwischen den Instanzen umgeschaltet werden. Dies ist auch gleich die erste von vielen verpassten Chancen des TC2290-DT, denn ein Taster zum Umschalten zwischen den Instanzen gibt es nicht und die Sampling-Option aus der Hardware auch nicht.

Bei der Preset-Verwaltung im Plugin und dem integrierten 20-seitigen englischsprachigen Handbuch wurde hingegen alles richtig gemacht. Das mehrmalige Durchlesen des Handbuches ist aber auch dringend angeraten, denn TC Electronic haben die Kryptologie der Hardware konsequent durchgesetzt. Aber schauen wir uns das im Detail an.

Delay des TC Electronic TC2290 DT

In der rechten oberen Anzeige auf dem Controller ist die Verzögerungszeit beheimatet. Die Delay-Zeit kann über die Hoch/Runter-Taster eingestellt oder über die Zehnertaster + Enter eingetippt werden. Es können sogar Dezimalstellen eingegeben werden. Die maximal einstellbare Delay-Zeit liegt bei 9999 ms, also 10 Sekunden. Die originale Hardware konnte bis zu 32 Sekunden – ein weiterer dicker Patzer bei diesem Produkt. Warum genau dieses Alleinstellungsmerkmal nicht übernommen wurde, wenn der Code doch auf den originalen Algorithmen fußt, bleibt im Dunkeln.

In dieser Sektion können auch die Modulation und Synchronisation mit der Host-DAW hinzugeschaltet werden. Mit dem Learn-Taster lassen sich prinzipiell, bei ausgeschaltetem Sync, die Werte auch ein-tappen, aber die Tasten lassen bei der Ansprechgenauigkeit dann doch zu wünschen übrig. Die Delay-Zeit wird grundlegend in Millisekunden angegeben, auch wenn das TC2290-DT zur DAW synchronisiert wird. Dann eben in den entsprechenden Taktteilern in Millisekunden umgerechnet.

PAN/DYN-Sektion

In der oberen Mitte des Controllers befindet sich die PAN/DYN-Sektion. Über die entsprechenden MOD-Taster direkt unter der Beschriftung wird die Modulation für das Panning oder den Dynamik-Effekt hinzugeschaltet.

Mit dem „Delay“- und „Direct“-Taster wird in der Pan-Spalte eingestellt, ob der Pan-Effekt direkt dem Eingangssignal hinzugefügt wird oder dem bearbeiteten Delay-Signal am Ausgang oder beidem. Wenn keine der beiden Zuweisungen aktiv ist, dann gibt es zwar kein Panning, dafür wird aber das Delay-Signal am rechten Kanal phaseninvertiert ausgegeben, womit sich Chorus- und Flanger-Effekte erzeugen lassen.

Der „Reverse“-Taster invertiert den Dynamic-Effekt. Ist z. B. Hüllkurvenverfolgung oder Trigger für den Dynamics-Effekt aktiviert, dann wird aus der Kompression ein Ducking-Verhalten und aus dem Expander wird ein Gate-Effekt.

Modulation/OSC und Threshold des TC Electronic TC2290 DT

Mit dem „Select“-Taster wird zwischen den Parametersätzen für Delay, Panning und Dynamics umgeschaltet, denen die anderen Taster dieser Sektion dann folgen. Für jeden Effekt stehen dieselben Parameter zur Verfügung, als da wären LFO-Kurvenform mit Sinus, Zufall, Hüllkurvenverfolgung (ENV) oder Eingangssignal-Trigger (TRIG).

Die LFO-Frequenz wird in Hertz angegeben, wobei Frequenzen unter 1 Hz mit zwei Dezimalstellen angeben werden und darüber mit einer Dezimalstelle. Die höchste Modulationsfrequenz liegt dementsprechend bei 10 Hz.

Ist ENV oder TRIG als Modulation eingestellt, so entspricht „1“ einer Sekunde und 99 ist 1/99tel Sekunde. Die Modulationstiefe wird mit den Pfeiltasten oder über die 10er-Tastertur eingegeben, wie alle Parameter und ist in Prozent angegeben. „Enter“-Drücken nicht vergessen.

Eine gelbe Diode leuchtet auf, wenn das Eingangssignal (in das Plugin), den Treshhold überschreitet und Hüllkurvenverfolgung oder den Trigger auslöst.