Bjooks The Minimoog Book, Sachbuch

Alles über den legendären Synthesizer

Der dänische Fachbuch-Verlag Bjooks kündigt mit The Minimoog Book eine neues Buch an, das sich einzig und allein um den ikonischen Synthesizer von Moog dreht, der die Musikwelt so nachhaltig beeinflusst hat, wie wohl kein anderes elektronisches Instrument.

ANZEIGE

Bjooks The Minimoog Book

Der Autor JoE Silva hat begann im Jahr 2010 mit seinen Recherchen über die Geschichte des Minimoog und hat seitdem Material für dieses Buch zusammengetragen. Es umfasst die Spanne von 50 Jahren und beschreibt den gesamten Weg des Minimoogs, von seinen Prototypen und dem allerersten Modell D #1001, über die Minimoog Voyager-Modelle, bis hin zur Gegenwart.

Das Vorwort wurde von Rush-Frontmann Geddy Lee verfasst.

Für das Buch hat Silva auch mit Ingenieuren gesprochen, die seinerzeit mit Bob Moog zusammengearbeitet hatten. Und es gibt exklusive Interviews und Features mit berühmten Musikern wie Keith Emerson, Rick Wakeman, Chick Corea, Tony Visconti (David Bowie), George Duke, Anne Dudley (Art of Noise), Bernie Worrell, Devo, Kraftwerk, Air, J Dilla, Gary Numan und weiteren, sowie mit Songwritern und Multiinstrumentalisten, wie zum Beispiel Greg Kurstin (Adele), Yumiko Ohno (Buffalo Daughter), Mac DeMarco.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

The Minimoog Book enthält hochwertige und detaillierte Fotos, von denen viele neu aufgenommen wurden, sowie Schaltpläne, altes Werbematerial, illustrierte Sound-Patches und über 70 Beiträge von Künstlern.

Das Statement von Verlagsgründer Kim Bjørn dazu:

“THE MINIMOOG BOOK is our most vital project yet, documenting and delving deep into the iconic electronic instrument that has shaped generations of musicians and songs.”

Bjooks The Minimoog Book wird Ende April auf Kickstarter vorbestellbar sein. Ein Preis wurde nicht mitgeteilt. Interessenten können sich in eine Mailing-Liste eintragen und werden dann rechtzeitig über den Beginn der Kampagne informiert. Für frühe Unterstützer gibt es besondere Angebote und Insider-Informationen, wie nie zuvor gezeigte Fotos, Behind-the-Scenes-Material, eine Sonderausgabe des Buches und mehr.

Affiliate Links Bjooks Patch & Tweak With Moog Kundenbewertung: (64) 42,00€ bei

Affiliate Links Bjooks Synth Gems 1 Kundenbewertung: (15) 69,00€ bei