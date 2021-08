Bogner Mini Ecstasy 30 Watt Mini Amp

Bogner Ecstasy Mini Amp Head

Es ist kein Geheimnis – Bogner baut ein paar der besten Cabinets und Amps, die es auf dem Markt gibt. Der Bogner Atma der Firma ist eine Nummer für sich und einer der vielseitigsten Röhrenverstärker in der Preisklasse und die Bogner Big Size Boxen gehören zu den besten Cabinets überhaupt. Ding ist nur – es ist alles teuer. Verdammt teuer, wenn es ans Thema Bogner geht.

Hat nun ein Ende. Ich hab ehrlich gesagt nicht schlecht gestaunt, als die ersten Gerüchte aufkamen. Ähnlich wie Friedman haben Bogner beschlossen, ihr Portfolio um einen enorm preisgünstigen und dennoch klanglich starken Desktop-Amp zu erweitern – der Bogner Mini Ecstasy.

Bogner Mini Ecstasy Solid State Verstärker

Solid State-Verstärker sind besser als ihr Ruf, wie ich finde. Es stellt sich immer wieder heraus, dass vor allem in niedrigen Preisklassen da durchaus Klangqualität im Spiel ist. Wir schauen uns demnächst die Behringer Solid State HA-Amps an und sind gespannt. Beim Bogner Mini Ecstasy soll es sich um den typischen High Gain Sound der Ecstasy-Serie handeln, nur ein bisschen abgespeckt, aber inklusive des bekannt-beliebten Red Channels.

Ja – nur ein Kanal, aber das ist für den Preis völlig in Ordnung. Presence gibt’s trotzdem, sowie ein dreiteiliger EQ – Bass, Mids, Treble – Volume sowie Gain, natürlich. Aber das ist nicht alles – dieser kleine Desktop-Amp besitzt zusätzlich noch ein paar Kippschalter. Ein bisschen gequetscht wirkt das Panel dadurch schon, aber dafür haben die durchaus ihre Daseinsberechtigung: Gain holt nochmal ein bisschen mehr Gain raus, Mid-Freq erlaubt euch, den Schwerpunkt eurer Mittenfrequenzen dreistufig einzustellen, Variac gibt euch ein bisschen mehr Headroom, was vor allem für live gut funktionieren könnte sowie Pre-EQ-Einstellungen. Was es auch gibt – einen FX-Loop auf der Rückseite sowie zwei Anschlüsse für 8 Ohm bzw 16 Ohm. Dazu kommt – das schöne Teil wiegt kaum mehr als 2 Kilogramm. Dann bleibt die letzte Frage – reichen 30 Watt? Für kleine Clubs, mehr als definitiv. Der Kleine soll 299,- Euro kosten. Ganz ehrlich? Wirkt ein bisschen kultverdächtig auf mich. In den Videos klingt das großartig und wer einen Reserve Gain-Amp braucht; für diesen lächerlichen Preis, inklusive der schönen Bogner-Optik, könnte ich mir vorstellen, dass das schöne Teil wie warme Semmeln über die Ladentheke geht.

