Boss AC-22LX Acoustic Amp – Kleiner Alleskönner?

Neuer Boss AC-22LX Acoustic Amp vorgestellt

Ein kleiner Alleskönner kündigt sich an. Der Boss AC-22LX Acoustic Amp will eine All-in-one-Lösung für Singer und Songwriter sein und bietet viele Features, die ihn genau dafür prädestinieren. Neben einem Looper und Bluetooth-Funktionalität bietet er umfangreiche Anschluss-, Streaming- und Recordingmöglichkeiten, die auch dem geneigten Straßenmusiker gut zu Gesicht stehen dürften, denn auch mit Batteriebetrieb lässt der kleine Kerl sich bis zu acht Stunden nutzen. Das schauen wir uns doch mal genauer an.

Boss AC-22LX Acoustic Amp – Basics

Der Boss AC-22LX Acoustic Amp bietet einen Output von 2 x 5 Watt Stereo und kann eine Akustikgitarre mit Piezo Pickup oder sonstige Instrumente mit elektromagnetischem Tonabnehmer, sowie ein Mikrofonsignal verarbeiten. Zwei 5″-Speaker stehen ihm zur Verfügung.

Der Gitarren- bzw. Instrumenten-Kanal verfügt über einen 3-Band-EQ, einen eigenständigen Reverb, sowie einen Reverb/Chorus-Effekt. Der Mikrofonkanal wartet mit XLR-Eingang, Phantomspeisung, 2-Band-EQ und ebenfalls eigenständigem Reverb auf. 15 Speicherplätze zum Speichern und Abrufen von eigenen Setups sind ebenfalls an Bord. Bei Abmessungen von gerade einmal 246 x 134 x 63 mm und einem Gewicht von ca. 4,5 kg kann man sich den kleinen Kerl gut als Alltagsbegleiter vorstellen.

Looper, Rhythm Box, Streaming und Interface – Boss AC-22LX

Der Boss AC-22LX Acoustic Amp verfügt übe einen Looper, der mit einem optional zu erwerbenden Fußschalter bedienbar ist. Über die maximale Looper-Zeit schweigt sich die Homepage leider aus. Ein Rhythmus-Knecht ist auch Teil des Paketes, zur Auswahl stehen fünf Instrumententypen mit Percussion- und kompletten Drumsets, die 15 verschiedene Patterns bieten. Per externem Editor erweitern sich die Möglichkeiten auf 119 Variationen.

Als Audio Interface kann der Boss AC-22LX ebenfalls fungieren, somit bietet sich der Amp auch als Basis für Aufnahmen an Mac oder PC an. Über die umfangreichen, analogen und digitalen Schnittstellen kann der Acoustic Amp mit PA, DAW oder einer Streaming-Software verbunden werden. Eine Loopback-Funktion ermöglicht die Wieder- und Weitergabe eines externen Audiosignals in einen Stream.

Wer die volle Leistungsfähigkeit des AC-22LX nutzen will, kommt bedauerlicherweise um zwei Zusatzausgaben nicht herum. Der oben schon erwähnte Fußschalter für den Looper muss extra beschafft werden, wer die Bluetooth-Funktionalität ausschöpfen will, benötigt einen optionalen Bluetooth-Adapter. Gerade letztere Option ist aber besonders interessant, denn so können Loops, MIDI-Signale und der externe Editor für iOS und Android kabellos verwendet werden.

Air-Feel-Technologie für satten Raumklang

Die von Boss entwickelte Air-Feel-Technologie simuliert vier verschiedene Typen der doppelten Mikrofonierung einer Gitarre, obwohl diese per Piezo-Pickup abgenommen wird. XY, AB, ORTF und Mid-Side sollen ein realistisches Stereosignal erzeugen. Darauf bin ich besonders gespannt. Wie immer bemühen wir uns, so ein Wunderkistchen für euch zum Test zu angeln. In etwa 4 Wochen soll der Boss AC-22LX Acoustic Amp lieferbar sein. Es sei denn, er kommt mit der Deutschen Bahn, dann wird’s Dezember.