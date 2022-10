Boss DS-1w Distortion Waza Craft

DS-1 in Waza Craft Gewand

Das Boss DS-1 ist das kultigste Distortion-Pedal aller Zeiten – daran gibt es meines Erachtens nicht zu rütteln. Es fand über die Jahrzehnte in zahlreichen unterschiedlichen Strömungen Verwendung und ist aus der Musikwelt nicht wegzudenken. War also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Boss dem Gerät das Waza-Craft-Treatment verpassen würden.

ANZEIGE

Waza Craft

Was ist Waza Craft überhaupt? Einfach nur ein 1 zu 1 Re-Issue berühmter Pedale? Nicht ganz. Neben effizienteren Schaltungen haben die Re-Issues aus Japan noch einen Extra-Modus, und zwar sämtliche Pedale – durch die Bank. Dadurch sollen die Klassiker für das 21. Jahrhundert gemacht werden und durch die japanische Fertigung ein qualitatives Upgrade sowie mehr Sound-Optionen beinhalten.

Boss DS-1 Waza Craft

Seit 1978 ist das Boss DS-1 Teil der Musikwelt – schon abgefahren, wenn man bedenkt, dass der Treter bald ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat. Wie sieht das Waza-Treatment beim DS-1 aus? Nun, vor allem hat man sich bemüht, der Essenz hier treu zu bleiben. Der Fussschalter mit Waza Craft-Aufschrift ist die erste Neuheit – und zwischen den drei Reglern befindet er sich: der Kippschalter. Der erlaubt es euch, zwischen Standard- und Waza-Modus zu schalten. Manchmal kann der Waza-Modus bei den Pedalen einen echten Mehrwert liefern – ist das auch hier der Fall?

Die ersten Hörbeispiele im Netz sind schon mal sehr interessant – aber im Ausmaß überschaubar. Der charakteristische Zerrsound des DS-1 ist über weite Teile extrem nah am Vorgänger. Wirft man den als Custom-Modus bezeichneten Waza-Mode ein, bekommt man einen etwas aufgeräumteren, nicht ganz so krachigen Sound raus. Es ist kein Clean-Boost per se, dazu ist er noch zu „kratzig“, aber eben was anderes und eher für Crunch und aufgeräumte Leads geeignet. Aber so richtig vom Hocker reißen tut mich das ehrlich gesagt nicht – und das, obwohl ich der Meinung bin, dass viele Waza-Craft-Ausführungen Klang und Charakter der Klassiker durchaus gut tun. Ausgerechnet hier beim DS-1 ist mein Eindruck ein bisschen zwiegespalten. Was soll’s – genauer ansehen werden wir es uns trotzdem! Das Gerät selbst wird das Doppelte vom Original kosten – also 160 Ocken statt die 80 bisher. Reicht euch das „Made in Japan“-Siegel und die saubere Boost-Option dafür?