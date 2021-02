Cherry Audio Polymode, Synthesizer-Plugin nach Moog Polymoog

Polymoog für DAW und Standalone

Nachdem Cherry Audio den Software-Synthesizer Polymode bereits im Rahmen des Voltage Modularsystems veröffentlicht hat, folgt nun die Plugin-Version, um die Emulation ohne Modularumgebung einsetzen zu können.

Ein Blick genügt und man erkennt, dass Polymode von dem legendären Synthesizer Moog Polymoog inspiriert wurde. Polymode ist jedoch keine Emulation, die sich haargenau am Original orientiert, sondern erweitert dessen Konzept um eine Reihe von Features. Bei der Klangerzeugung des 32-stimmigen Plugins hat man sich natürlich an die paraphone Architektur des Vorbildes gehalten. Jedoch gibt es weitreichende Modulationsmöglichkeiten für nahezu alle Parameter. Dafür stehen neben synchronisierbaren LFOs auch Velocity, Pressure, White und Pink Noise und andere Quellen zur Verfügung.

Bei den Oszillatoren können Saw und Pulse parallel genutzt werden. Die Klangbearbeitung erfolgt in der dreifachen Resonatorssektion, die sich als Low-, Band- und High-Pass sowie Notch betreiben und außerdem zwischen 12 dB und 24 dB umschalten lässt. Nachfolgend gibt es ein klassisches 24 dB Ladder-Filter.

Polymode verfügt über eine Effektsektion mit Ensemble mit Tri-Chorus Mode nach Art des Solina, Phaser, Tempo-synchronisierbarem Echo und Reverb.

Das Plugin ist vollständig MIDI-steuerbar, so dass alle Parameter in einer DAW automatisiert werden können. Eine Library von über 150 Presets wird mitgeliefert.

Cherry Audio Polymode läuft und macOS und Windows in den Formaten AU, VST, VST3, AAX und Standalone. Der Einführungspreis beträgt 29,- Dollar (regulär 49,- Dollar), eine Demoversion steht zum Downlaod zur Verfügung.

Zum originalen Moog Polymoog haben wir natürlich auch eine Vintage-Story für euch.