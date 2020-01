Blue Box: Moog Polymoog, Analogsynthesizer

Dave Luces Polymoog

Vorwort der Redaktion

In Zeiten, in denen Polyphonie bei Synthesizern keine große Beachtung mehr geschenkt wird, ist es kaum vorstellbar, dass einst Keyboards wie der Polymoog geradezu euphorisch am Markt begrüßt worden sind. Aber es war nicht nur seine Polyphonie, die dem Polymoog quasi zur Unsterblichkeit verhalf, sondern vor allem sein sehr eigenständiger Klang. Mic Irmer ging für uns dem Phänomen der „Polymoog-Resonatoren“ in diesem Blue Box Report vor 8 Jahren auf den Grund. Wir haben diese Perle im Archiv gänzlich überarbeitet und ergänzt und wünschen nun gut Unterhaltung:

Der Moog Polymoog und seine Geschichte

Der große Polymoog ist heute mehr ein Mythos. Das ist doch das Ding, das immer kaputt ist, das es in zwei Versionen gibt und ist es wirklich ein richtiger Moog? War er nicht mehr als nur polyphon? Was steckt heute hinter einem Synthesizer wie diesem? Außerdem hatte die Firma Moog eine sehr bewegte Geschichte, viele Eigentümer, Manager und Ansätze, wie die Firma weiter zu führen sei und mit welchen Instrumenten dies am besten gelänge.

Die Firma war deutlich länger unter verschiedenen Namen mehr oder weniger Namensspender. So ist der Vater des Polymoog auch Dave Luce und weniger Robert Arthur Moog. Das typische Element, nämlich das Moog-Filter, findet in ihm zwar Platz, ist aber nicht prägend für dieses Instrument. Stattdessen musste es enorm viele Korrekturen erfahren, um schließlich 1975 auf den Markt zu kommen. Größen wie Gary Numan machte den typischen Sound in Form des Flächenklanges in „Cars“ zu einem historischen Markstein. Allerdings sei hier speziell auf das Polymoog Keyboard hingewiesen. Die Preset-Version unterscheidet sich durch Abwesenheit der klangformenden Bedienelemente und hat die gleiche Technologie an Bord und sorgt bis heute für Verwechslungen, denn theoretisch könnte auch das „Keyboard“ die Klänge des „richtigen“ Polymoogs erzeugen, wenn es die entsprechenden Stellglieder hätte.

Auch Kraftwerk zeigten sich mit dem Polymoog, vorzugsweise unter den Fingern von Ralf Hütter. Auch Karl Bartos (Electric Music) ist nicht der einzige, der das Herz des Polymoogs später sogar als eigenständiges Gerät einsetzte, die Resonatoren. Diese gab es seinerzeit von Moog nicht als eigenständiges Gerät, weshalb sich die Kraftwerker einen eigenen Resonator bauen ließen. Einige Selbstbau-Projekte und sogar eine Software sowie das C1610 Modul von Club of the Knobs knüpfen daran an, die Resonatorbank als eigenständiges Gerät zur Verfügung zu stellen. Offenbar hatte auch Korg in Form des Korg PS-3100/Korg PS-300 gefallen an der Idee einer, technisch allerdings anders aufgebauten, Resonatorbank gefunden und diese zwei Jahre später in ihre ebenfalls vollpolyphonen fast 44 kg schweren Monstersynthesizer eingebaut. Auch von ihnen gibt es einen Versuch eines Clonings von Synthesis Technology (MOTM).

Es sei darauf hingewiesen, dass nur die Eckdaten „hat ein besonderes Filter und Vollpolyphonie“ die Gemeinsamkeiten dieser beiden Synthesizer sind, die technische Umsetzung ist bei beiden durchaus noch sehr verschieden). Monster? Schaut man sich genau um, so sind gerade diese Synthesizer strukturell nicht sehr komplex aufgebaut. Ihre technische Ausführung hingegen ist enorm aufwendig und eine wahre Materialschlacht, die sich innerhalb weniger Jahre als technisch überholt erweisen wird. Service-Techniker, die sich an diese Synthesizer heranwagen, müssen einen großen Aufwand betreiben, weshalb die Liebe zu einem Instrument dieser Art auch heute wohlüberlegt sein sollte und mit entsprechendem finanziellen Aufwand bedacht werden sollte.

Technische Tricks

Der tatsächlich vollpolyphone Polymoog ist mit zwei Oszillatoren ausgestattet. Die vollständige Polyphonie wird mittels Frequenzteilerschaltung realisiert. In nur sehr wenigen Synthesizern verwendete man dies, jedoch in der Orgeltechnik war es verbreitete Praxis. Die möglichen Schwingungsformen sind Sägezahn, Rechteck oder eine Mischung aus beiden. Im Polymoog gibt es eigentlich nur teilweise Polyphonie bei den nachgeschalteten Elementen. Was jedoch vollständig für jede der 71 Tasten vorhanden ist, sind die VCAs für die Lautstärke. Diese werden über einen Chip erzeugt, der zu jener Zeit den neuesten technischen Stand bedeutete.

Ausgehend von 9 Preset-Speichern konnte man ein Grundgerüst eines typischen Genres (z. B. Strings = Streicher) aufrufen. Die Idee war, den gewählten Klang nun anzupassen und nur noch die abweichenden Einstellungen vorzunehmen. Für diesen Zweck gibt es eine Reihe Taster, die die Bezeichnung VAR tragen. Sobald dieser aktiv ist, folgt der Synthesizer wieder den Vorgaben aus dem Speicher für den entsprechenden Baugruppenbereich. Aufgrund hoher Kosten für Speicher, war dies ein ausgefuchstes Prinzip, dieses Dilemma elegant zu umschiffen.

Mischung und Oszillatoren

Ungewöhnlich für einen Synthesizer sind die vielen Fader im Mischbereich, sie zeigen deutlich, dass Oszillatoren, Moog-Filter und Resonatorbank getrennt sind und die Resonatoren selbstverständlich für das ganze Instrument gelten und nicht etwa pro Stimme/Taste vorhanden sind.

Aufgrund der Konstruktion lassen sich Sägezahn- und Rechtecksignale getrennt voneinander in ihrer Oktavlage ändern. Die Rechteckschwingungen können auf 8′ oder 16′ arbeiten, während der Sägezahn eine Oktave darüber bereitsteht (4′ oder 8′).

Die Polymoog Filter

Zwei Filter kommen im Polymoog zum Einsatz. Der Resonantor besteht aus drei unabhängigen „Filtern“, die in ihrer Stärke, in ihrem Frequenzbereich und ihrer Güte in gewissen Grenzen regelbar sind. Da die Anordnung an ein halbparametrisches Filter erinnert, sei erwähnt, dass die Pegel nur positiv arbeiten. Es kann daher nur ein Frequenzbereich verstärkt werden, nicht aber entfernt – deshalb handelt es sich eigentlich streng genommen nicht um ein Filter. Die Bezeichnung Resonatorbank ist daher korrekter als Filterbank. Die Frequenzbereiche sind für den Bass mit 60 – 300 Hz, für den Vokal- und Formantbereich mit 300 – 1,5 kHz sowie für die Höhen bis 7,5 kHz dimensioniert. Deshalb ist die Wirkung des mittleren Filters auch für das menschliche Ohr am besten wahrzunehmen. Die Vokallaute von „U“ bis „I“ befinden sich weitgehend in diesem Frequenzband. Die Resonatoren sind grundsätzlich statisch, folgerichtig auch nicht spannungsgesteuert ausgelegt. Die drei Filterbetriebsarten Tief-, Band- und Hochpass lassen sich für alle drei Einzelresonatoren gemeinsam festlegen. Die Güte wird vom Hersteller Emphasis genannt, was auch für das zweite Filter gilt.

Dabei handelt es sich um das klassische Moog Filter mit 24 dB pro Oktave Flankensteilheit. Ihm zugeordnet ist eine ADS-Hüllkurve sowie ein LFO mit fester Schwingungsform. Der Filter-LFO hat einen Sample and Hold Regler, der die Zufälligkeit stufenlos hinzumischt, anstatt mit einer heute üblichen weiteren Schwingungsform zu dienen.

Lautstärke-Steuerung

Auch für die Lautstärke gibt es eine Hüllkurve. Sie ist etwas ungewöhnlich strukturiert. Sie hat formal eine ADSR-Charakteristik, jedoch wird die eigentliche Release-Zeit über ein angeschlossenes Pedal gesteuert und nennt sich auch auf dem Bedienfeld „Final Decay“. Ohne diese Funktion werden normalerweise die beiden Regler für Decay und Release gleichbedeutend funktionieren. Als große Besonderheit jener Zeit zählt die Steuerung der Lautstärke über die Tastatur. Anschlagdynamik war zu jener Zeit eher exotisch und daher auch ein großes Argument für den Kauf. Diese Dynamik wirkt allerdings absolut auf die Hüllkurve. Deshalb kann mit dem Sustain-Pegel die Dynamikwirkung weiter eingeschränkt und somit indirekt justiert werden. Erstaunlich ist auch, dass sich drei Bereiche auf der Tastatur unabhängig in ihrer Lautstärke einstellen lassen, obwohl es nur einen festgelegten Splitpunkt für zwei Tastaturzonen gibt.

Tonhöhen-LFOs und Split-Konzept

Aufgrund des speziellen Konzepts der Oszillatoren hat man sich tatsächlich auch zwei LFOs für jeweils einen Schwingungsformtyp einfallen lassen. So kann der Rechteckoszillator nicht nur unabhängig stark, sondern auch unterschiedlich schnell mit Vibrato versehen werden. Der Polymoog ist fest für einen Tastaturzonen-Splitbetrieb vorgesehen, weshalb die unteren beiden Oktaven unabhängig von den oberen vier moduliert werden können. Auch das Moog Filter erlaubt eine getrennte Zuschaltung zu dem jeweiligen Tastenbereich. Die etwas verwirrend als „FM“ bezeichnete Modulationsabteilung im Oszillatorbereich, die zudem mit Upper und Lower beschriftet sind, ist der Hinweis auf diese ungewöhnliche Funktionalität. Die Hauptstimmung wird mittels zweier ineinanderliegender Potentiometer erreicht, während die Verstimmung des Sägezahn-Oszillators von dieser Hauptstimmung über einen weiter innen platzierten Tune-Regler erfolgt.

Nachlese

Wie zu erkennen ist, ist am Polymoog vieles ungewöhnlich umgesetzt. Er ist durchaus ein vollständiger doppeloszillatoriger Synthesizer mit Filter. In Sachen Klangvielfalt muss das Oszillator-Konzept eher als Nachteil zu werten sein. Die ungewöhnlichsten Modulationen werden aber genau durch dieses Konzept erst ermöglicht. Allerdings ersetzt diese sicher keine Synthesemethoden, die mittels zweier Oszillatoren Obertöne erzeugen kann, wie etwa eine Frequenzmodulation im Audiobereich, denn die vorhandenen LFOs sind nicht so schnell, wie es die Bezeichnung FM vermuten lässt (40 Hz). Allerdings dachte man seinerzeit sicher nicht an besonders außergewöhnliche Klangexperimente bei der Zielgruppe dieses Instruments. Die Tonhöhe wird über das zentral unter den Preset-Vorwahltasten positionierte Ribbon gesteuert. Dies ist die Entsprechung zum Pitchbender an anderen Synthesizern. Heute sind die meisten Ribbons nicht mehr vollständig zuverlässig und benötigen einen gewissen Druck, um wirklich ausgelöst zu werden. Der Polymoog benötigt speziellen Fußschalter oder eine Ansammlung an Nicht-Original Schwellern und Fußschaltern, um alle Funktionen zu erreichen. Mit ihm wird die Hüllkurvenbetriebsart umgeschaltet. Sie wird denn wahlweise von jeder gespielten Taste ausgelöst oder bei Legatospiel nur einmal (=Single/Multiple Trigger). Fehlende Taster machen ihn nicht wertlos, denn es sind einfach nur gewöhnliche Schalter. Durch eine reichhaltige Anzahl an Anschlussbuchsen kann man dem Polymoog für Resonator und Moog Filter getrennt ein externes Signal zuweisen. Außerdem lassen umgekehrt auch beide Filter unabhängig extern abgreifen und in jedes andere Audiosystem einschleifen. Damit wäre es sogar für Modularsynthesizer-Besitzer interessant.

Die schon erwähnte Release-Phase der Lautstärkehüllkurve lässt sich über einen Fußschalter aktivieren. Das Glide ist ohne Fußschalter nicht zu aktivieren, sehr wohl aber die Glide-Zeit. Auch Filter und Lautstärke haben einen analogen Steuereingang an der Rückseite. Mit jeweils einer Splitzone kann ein externer Synthesizer gesteuert werden. Allerdings gibt der Polymoog einen Kurzschlusstrigger (S-Trigger) aus, weshalb sich kein aktueller Synthesizer ohne Anpassung auf die Spannungstrigger-Betriebsart (V-Trigger) mit ihm steuern lässt. Technisch ist der Aufwand dafür sehr gering und besteht nur aus sehr wenigen Bauteilen. Es gibt sogar entsprechende Kabel, die mit dieser kleinen Elektronik ausgestattet sind, zu kaufen. Das Gehäuse des Polymoog und Polymoog Keyboards ist wie ein Fender Rhodes extrem geeignet, einem oder zwei Synthesizern Platz zu bieten. Allerdings dürfte kaum jemand den Mut haben, ihn heute noch live aufzustellen, da er extrem schwer und ausladend ist und zudem sich die vielen Steckkarten im Inneren recht schnell lösen können. Einen normalen Transport im Studio übersteht er allerdings schon. Allerdings braucht man zwei Personen, um ihn rückenschmerzfrei zu bewegen.

Das optionale Pedal fasst 7 Stecker zu einem großen Kabelstrang zusammen. Es beherbergt drei kleine sowie zwei große Schalter wie auch zwei Schweller an den Seiten für die oben beschriebenen Funktionen. Moog nannte es selbst „Poly Pedal“ und erinnert an einen mittelgroßes Gitarren-Effektgerät. Die beiden größeren Fußschalter sind nach Piano-Art für Sustain und Trigger-Mode geformt, während die anderen drei „Stomp-Box“ Schalter sind. Alle Stecker sind große Klinkenformate in Stereoausführung sowie ein sehr spezieller, für heutige Maßstäbe klobig zu nennender Mehrpinstecker. Kaufen kann man diesen heute nicht mehr. Das Kabelchaos im Inneren des Polymoog ist zwar nicht ganz auf dem Schreckensniveau wie das des Memorymoog. Es dürfte trotzdem manche Techniker ausrufen lassen, dass sie doch lieber einen Prodigy reparieren als dieses aufwendige Monsterschiff. Wer heute einen Polymoog sucht, wird es aber wohl wegen seiner doch speziellen Eigenheiten tun. Dies ist nicht zuletzt der …

Der Sound des Moog Polymoog

Der Klang ist generell verschieden von anderen Moog Synthesizern und sicher nicht mit diesen zu vergleichen. Definitiv kommt der Polymoog auch nicht an die kleineren Klassiker wie Prodigy in ihrer vollen Breite heran. Das ist bis zu einem gewissen Grade kein Problem, denn selbst eine Kaskade aus mehreren Moog Little/Slim Phatty Synthesizern ist für die meisten Anwendungen schon zu fett. Allerdings ist er durch seine Filter-Kombination und insbesondere den Resonator so eigenständig, dass die sahnig-weichen „phaserartigen“ Flächen wie etwa in Numans „Cars“ so authentisch nur auf dem Polymoog möglich sind. mit anderen Synthesizern wäre ein Anbau einer Resonatorbank notwendig oder man müsste eine Kaskade aus Equalizern bemühen, diese zu simulieren. Die Betonung der drei Frequenzbereiche kann mal wie ein Phaser, mal etwas unauffälliger wie eine Andickung des Bassbereichs arbeiten. Es handelt sich um ein vollkommen anderes Konzept und Grundsound. Viele der „Orgel“-Sounds erinnern an Kraftwerk, sobald einige Akkorde gespielt werden und Filter animiert werden. Man wird jedoch oft daran erinnert, dass dieses Instrument Grenzen hat, es ist ein Spezialist, der dafür mit Vollpolyphonie glänzt und einem speziellen Vintage-Charme. Die Demos sollten vorrangig die technischen Behauptungen hier belegen, weshalb sie LFO Anwendungen und Filterveränderungen demonstrieren anhand extrem simpler oder übertriebener Einstellungen, um die Möglichkeiten vorzuführen).

Der Polymoog als VST

Ja, es gibt ihn, die virtuelle Polymoog-Kopie – und zwar von Xils Lab unter der Bezeichnung PolyM. Martin Andersson hat 2017 die Software für uns getestet und kam in seinem Fazit so folgendem Ergebnis:

„XilsLab ist mit PolyM das Kunststück gelungen, sowohl authentisch als auch innovativ zu sein. Der typische Polymoog Charakter wird beinahe perfekt emuliert, gleichzeitig führt XilsLab das Konzept konsequent weiter, mit Funktionen, die gut zum Polymoog passen, jedoch damals aus technischen Gründen nicht umsetzbar gewesen wären. PolyM ist keine Allzweckwaffe, man versucht gar nicht erst, es allen Recht zu machen. Seine Stärken sind leicht skurrile Flächen, Piano- und Orgelsounds der 70er Jahre. Je nach Perspektive, Vorlieben und Stilen wirkt dies entweder angestaubt oder wie ein wahrgewordener Traum aus Nostalgie und psychedelischen Klängen. Für zukünftige Updates wäre es sinnvoll, einen Audio-Input zur Bearbeitung externer Quellen zu integrieren, zumal der Klang der Resonatorenbank und des 24 dB Filters sehr überzeugend sind. Für mich ist PolyM weit mehr als ein Trostpflaster, wenn auch das Spielgefühl des Polymoog einzigartig ist und dies auch bleiben wird.“

Xils Lab Shopseite zum Polymoog M, wo das Plug-In derzeit für 149,-€ zu haben ist.

