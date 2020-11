Cherry Audio CA2600 – Synthesizer-Plugin nach ARP 2600

günstiges ARP 2600-Plugin

Cherry Audio stellt mit dem CA2600 das nächste Plugin außerhalb des Modular-Softwaresystems vor. Das es sich um eine Emulation des Klassikers ARP 2600 handelt ist unschwer zu erkennen.

Das Cherry Audio CA2600 Plugin ist ein monophoner bzw. duophoner Softwaresynthesizer, der dicht am Original entwickelt wurde. Nicht nur die generelle Struktur und die Oberfläche wurden dem Analog-Klassiker originalgetreu nachempfunden, sondern auch Details wie der eigenwillige Oszillatorenklang, das kraftvolle Ladder-Filter und der External Audio Input mit der Preamp-Sektion. Der Audioeingang des Plugins verfügt sogar über eine Sidechain-Funktion.

Andererseits wurden auch einige Funktionen erweitert bzw. hinzugefügt. Das Filter kann zwischen Tief-, Band- und Hochpass sowie zwischen 12 dB und 24 dB umgeschaltet werden. Ferner ist ein zusätzlicher, synchronisierbarer LFO vorhanden. In der Voltage Processor-Sektion gibt es einen zusätzlichen VCA sowie einen 1/2-Step Quantizer.

Die Patch-Verbindungen sind semi-normalisiert. An jedem Patch-Punkt lassen sich beliebig viele Kabel „stecken“. Per Click&Drag können solche mehrfachen Verbindungen gemeinsam zu einer anderen Buchse umgesteckt werden.

Der gesamte Audiopfad ist ohne irgendwelche Menüfunktionen direkt zugänglich. Weiterhin gibt es Distortion, Reverb und ein synchronisierbares Delay als integrierte Effekte.

Das Plugin ist mit mehr als 300 Presets ausgestattet. Das Panel lässt sich in drei Farben umschalten, die den originalen Serien nachempfunden sind: Blau, Grau, Schwarz/Orange.

CA2600 ist natürlich komplett MIDI-steuerbar und alle Funktionen lassen sich in einer DAW automatisieren. Das Plugin ist in den Formaten AU, VST, VST3 und AAX sowie als Standalone verfügbar und läuft unter MacOS ab 10.9 bzw. Windows ab Win7, jeweils als 64 Bit-Anwendung. Eine 30 Tage laufende Demoversion steht zur Verfügung.

Cherry Audio CA2600 ist ab sofort erhältlich und kostet 25,- Dollar.

Und natürlich könnt ihr auf Amazona.de auch eine Vintage-Story zum ARP 2600 sowie zur Neuauflage von Korg und eine Übersicht zu den ganzen Hardware-Klonen finden.

