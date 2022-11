Critter & Guitari Microphone, Studio- und Live-Mikrofon

Wäscheklammer oder Mikro?

Die Entwickler von Critter & Guitari gehen bei ihren Produkten oftmals einen etwas anderen Weg und verbinden Funktionen stets mit dem passenden und vor allem einem auffälligen Design. Auch beim neuen Mikrofon des Herstellers ist dies nicht anders.

Critter & Guitari Microphone

Das in zahlreichen Farben erhältliche Mikrofon von Critter & Guitari ist für alle möglichen Einsatzgebiete gedacht. Egal ob Field Recording, Sprache, Gesang oder Instrumente, das auf den simplen Namen „Critter & Guitari Microphone“ getaufte Produkt soll sich an allen erdenklichen Orten einsetzen lassen. Klein und kompakt ist es, dazu verfügt es über einen integrierten Preamp. Vom Mikrofon kann es also direkt ins Aufnahmemedium, das Mischpult oder die Stompbox gehen. Auch die Kombination zweier Mikrofone für eine Stereonahme erwähnt die Hersteller.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Ein paar Punkte gilt es allerdings schon zu überdenken, denn das Critter & Guitari Microphone bietet keinen XLR-Ausgang, es wird über ein Klinkenkabel angeschlossen. Technisch handelt es sich hierbei um ein omnidirektionales Elektret-Kondensatormikrofon, das mit einer bei Uhren oder Kleinspielzeug gängigen 2032-Knopfzelle betrieben werden. So richtig professionell klingt das auf den ersten Blick nicht – aber wie eingangs erwähnt, spielt das Design bei Critter & Guitari eben eine wichtige Rolle.

Zwei kleine Schalter auf der Oberseite des Mikrofons sind für das An- und Ausschalten und die Umschaltung zwischen niedriger und hoher Verstärkung zuständig, eben je nachdem, welche Signalquelle man gerade aufzeichnet. Mit Hilfe des Drehreglers lässt sich die Verstärkung dann noch genauer anpassen. Das Gewicht liegt bei gerade einmal 76 g.

Erhältlich ist das Critter & Guitari Microphone ab sofort über die Website des Herstellers. Zehn Farben stehen zur Auswahl. Der Preis liegt bei 80,- US-Dollar.