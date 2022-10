Roland D-Flux, 50th Anniversary E-Drums

Futuristisches Set - nicht nur für Drums

Nachdem Roland vergangene Woche seinen 50th Anniversary Konzept-Flügel vorstellte, geht es heute um den Bereich der E-Drums. Auch hier wirft man auf der eigens eingerichteten Website entwicklungstechnisch einen Blick zurück, gleichzeitig stellen die Japaner mit Roland D-Flux aber ein Konzept-Set vor, das neu entwickelt wurde, aber gleichzeitig auch eine Hommage an die ersten elektronischen Drumsets darstellt.

Roland D-Flux

Optisch ist Rolands D-Flux Set ein echter Hingucker. Sowohl in der schlichten und modern wirkenden Version in Weiß und Chrom als auch in der schwarzen Variante mit auffälligen roten Akzenten fällt das Kit sofort ins Auge. Auch hinsichtlich der Formen geht Roland bei diesem Set (alte) neue Wege und stattet das D-Flux mit dreieckigen Pads und abgeschnittenen Ecken aus. „Futuristisch, aber mit der jüngsten Vergangenheit verbunden“ – so lautet das Credo des D-Flux E-Drumsets.

Der Begriff „E-Drums“ ist für dieses Set sicherlich nicht ausreichend, denn wie im folgenden Video zu sehen, geht es klanglich deutlich über die klassischen Schlagzeugsounds hinaus.

Wie die polyedrische Form der Pads und der lateinische Name der Alpha Drums vermuten lassen, waren diese die Inspiration für D-Flux. Diesmal kommen allerdings Mesh-Pads zum Einsatz, die es bei der Entwicklung der Alpha Drums Anfang der 1980er-Jahre noch nicht gab.

Das Kit lehnt sich an das PD-31 der zweiten Generation an und bietet mehrere Sounds auf einem einzigen Pad. Jedes Pad kann bis zu drei Töne bieten, die einzeln am Rand angeordnet und in der Mitte gemischt werden, um Stacking oder Dreiklänge zu ermöglichen. Darüber hinaus können drei weitere Sounds um den Rand herum angeordnet werden. Das D-Flux bietet Technologien der neuesten V-Drumsets sowie der Taiko-1.

Auffällig ist auch die Kick Drum des Roland D-Flux. Diese verwendet zwei Beater und zwei Riemen anstelle der traditionellen Mesh-Pads und einer Gummischlagfläche. Der Entwickler Kiyoshi Yoshino erklärt dazu:

„Der Beater trifft auf eine kleine Fläche, aber die Spannung des großen Kopfes ist ideal für den sanften Bounce des akustischen Kicks. Allerdings braucht man einen großen Körper und kann nur mit zwei Schlägeln und zwei Pedalen den gleichen Sound erzeugen. Die beiden Schlägel können unabhängig voneinander gespielt werden und zwei Riemen sind hervorragend geeignet, um die Spannung des großen Kopfes zu reproduzieren.“

Mit D-Flux möchte Roland auf die nächste Stufe seiner E-Drums-Entwicklung hinweisen. Das Set wird bald auf eine internationale Tournee gehen, auf der jeder die Gelegenheit hat, auf diesem Set zu spielen.