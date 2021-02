DIY: Die besten Gitarrenlautsprecher für deinen Amp

Gitarrenlautsprecher Know-how

Jeder gute Verstärkertechniker, aufmerksame Hersteller oder auch der erfahrene Gitarrist wird bestätigen, dass die in Amps verbauten Lautsprecher für einen Großteil des resultierenden Gitarrensounds verantwortlich sind. Trotz dieser Tatsache ist der Lautsprecher oft das Letzte, was der Gitarrist bei einem Versuch in Betracht zieht, einen unbefriedigenden Ton zu verbessern. Wenn man den Standardlautsprecher durch einen anderen Typ ersetzt, kann der Klang des entsprechenden Verstärkers schnell und wirkungsvoll positiv beeinflusst werden. Dies kann also die einfachste, schnellste und potenziell günstigste Maßnahme sein, eine mittelmäßige Kombination in eine voll befriedigende Tonmaschine umzuwandeln.

Lautsprecher für Verstärker unterscheiden sich in Größe und Belastbarkeit, aber auch in Resonanzcharakter, Konstruktion des Magneten, Wirkungsgrad (Lautstärke relativ zur Leistungsaufnahme) etc. Um die Übersicht zu behalten, werden wir verschiedene Lautsprechertypen nun in leichter verdauliche Genres aufteilen.

„Vintage“ und „moderne“ Gitarrenlautsprecher

Beide Gattungen unterliegen jeweils zwei weiteren Unterteilungen:

American bzw. British

In den 1940ern, 50ern und frühen 60ern hatten Gitarrenverstärker selten Lautsprecher, die mehr als 15 bis 30 Watt standhielten. In der Tat haben frühe Gitarrenverstärker bis zum Erscheinen des 80 Watt Fender Twin in den späten 1950ern selten mehr Leistung abgeben können. Diese Lautsprecher waren geeignet, wenn sie an kleinen Veranstaltungsorten oder Aufnahmestudios bzw. in Tanzbands verwendet wurden. Pusht man diese relativ hart, fügten diese, wenn sie in der Nähe der maximalen Betriebskapazität gespielt wurden, der Verzerrung des Verstärkers nochmals ein gewisses Maß an Verzerrung hinzu.

Da sich Gitarristen dann später auf immer größeren Bühnen befanden (die höhere Lautstärkepegel erforderten), suchten Verstärkerhersteller nach robusteren Lautsprecherkonstruktionen. Viele Gitarristen, die keinen absoluten klaren Ton wollten, genossen den zusätzlichen Biss und die Kompression, die die Lautsprecherverzerrung hinzufügt. Gering belastbare Lautsprecher (mit all ihren großartigen „Fehlern“) wurden zu einem großen Teil des Rock ’n‘ Roll- und Bluessounds und haben diese Rolle seit mehr als 50 Jahren beibehalten. Die jeweiligen Keramiktreiber dieser Modelle waren der Klang vieler Klassiker der 60er-Jahre. Jedes dieser Modelle hat einige unterschiedliche Eigenschaften, sie werden aber allgemein durch glockenähnliche Höhen, transparente Mitten und satte Tiefen charakterisiert.

Jensen, der große Name bei Gitarrenlautsprechern in den 50ern

In den USA war Jensen in den 1950er- und frühen 1960er-Jahren der große Name für (leistungsschwächere) Lautsprecher und in den folgenden Jahren behielt das Unternehmen den Ruf, der heißeste amerikanische Vintage-Hersteller zu sein. Die 15 Watt P10R und P12R Alnico-Lautsprecher, P10Q und P12Q (20 Watt), P12N (30 Watt) und ein paar weitere Modelle von Jensen spielten eine große Rolle in den charakteristischen Sounds der großen amerikanischen 50er Verstärker von Fender, Gibson, Ampeg, Magnatone, Silvertone und anderen.

Der große amerikanische Hersteller Eminence, der aus dem CTS-Unternehmen hervorgegangen ist, produziert auch eine Reihe von amerikanischen Vintage-Treibern, darunter seine beliebten, lang verkauften Legend-Lautsprecher und viele Lautsprecher in der neueren Patriot-Reihe. Der kleinere Hersteller in Indien, Weber Speakers, bietet ebenfalls eine Reihe von hoch angesehenen Vintage-Modellen an.

Goodmans und Celestion Gitarrenlautsprecher

Auf der anderen Seite des Teiches stellten Goodmans und Celestion in den 1950er-Jahren Lautsprecher her, die weitgehend ähnliche Eigenschaften wie ihre amerikanischen Brüder ​​hatten. Unter Verwendung von Zellstoff-Papier-Konen und Alnico-Ringmagneten erzielten diese eine Leistung von 12 bis 20 Watt. Am bekanntesten ist der Vox Blue-Celestion G12.

Celestions „Blue“, immer noch erhältlich als exzellente Neuauflage des Alnico Blue, ist berühmt für seine süßen, reichen und musikalischen Mitten, ansprechende Höhen, leicht abgerundete Low-End-Ansprache und jede Menge Biss. Der Blue war schon immer ein hocheffizienter Lautsprecher für E-Gitarre, was bedeutet, dass er einen relativ hohen Anteil, der in ihn gepumpten Leistung in Lautstärke umwandelt. Das G12 hat eine Empfindlichkeit von 100 dB im Vergleich zu 90 dB bis 97 dB für ähnlich gestrickte Vintage-Jensens und andere Lautsprecher. Diese Empfindlichkeit bedeutet, dass ein Paar G12s in einem 2x 12 Vox AC30 viel Lärm in diesem 30 Watt Röhrenverstärker erzeugen können und sogar so laut klingt wie ein 60 Watt oder ein 100 Watt Verstärker mit weniger effizienten Lautsprechern.

Mitte der 1960er-Jahre entwickelte Celestion seinen mit Keramikmagnet bestückten Lautsprecher für E-Gitarre G12M „Greenback“ (mit 20-25 Watt), die in der Regel in geschlossenen 4x 12″ Marshall Kabinetts zum Einsatz kam. Dieser setzte den frühen Standard für Rock (Amp-Stack-Sound). Der Greenback ist warm und kantig, mit einem Bass, der nicht besonders fest ist, aber immer noch viel Druck erzeugt, wenn er in einer 2x 12″ oder 4x 12″ Box installiert ist. Dieser Lautsprecher ist typisch für den „britischen“ Sound, den so viele klassische Rocker und Blueser bis heute bevorzugen.

In den späten 60ern nahm der etwas höher bewertete G12H einen schwereren Magneten und ein etwas effizienteres Design an, um mehr Low-End, etwas mehr Lautstärke und Druck zu bieten. Celestion produziert noch heute zwei Varianten des Greenback und des G12H in der britischen Heritage-Serie und in der chinesischen Classic-Serie.

Moderne Gitarrenlautsprecher

Wie bereits erwähnt, sorgte der Wunsch nach mehr Lautstärke auch dafür, die Verstärkerhersteller zu fordern, Lautsprecher mit höherer Belastbarkeit anzubieten. Die Erhöhung der Belastbarkeit eines Treibers bringt jedoch gewöhnlich andere Leistungsänderungen mit sich, sodass wir „moderne“ Lautsprecher allgemein als ungefährdet einschätzen, Schaden zu nehmen, sondern auch einen strafferen und klareren Klang haben, normalerweise begleitet von strafferen Bässen, als es ein typischer Vintage-Lautsprecher bietet.

Der erste solcher Treiber, der von einem großen Verstärkerhersteller häufig verwendet wurde, kam viel früher ins Spiel, als unsere vorherige Diskussion vermuten lässt. Bei der Entwicklung der lautstarken Showman-Verstärker der frühen 60er-Jahre für die Surfgitarren-Sensation Dick Dale, suchte Fender einen robusten, effizienten Treiber und entwickelte die Modelle JBL D120F und D130F (12″ bzw. 15″ Lautsprecher). Basierend auf den Modellen JBL D120 und D130, die in der HiFi-Audioindustrie verwendet werden (das „F“ steht für Fender OEM-Modelle), hatten diese Lautsprecher riesige Alnico-Magnete, stabile Metallgussrahmen und große Schwingspulen.

Das Ergebnis waren Powerhandling-Fähigkeiten, wie sie ein Lautsprecher für E-Gitarre vorher kaum zu erzeugen vermochte. Und als diese einige Jahre später auch optional zu Twin Reverb Combos angeboten wurden, trugen sie auch dazu bei, dass diese Amps (Fender Showman und Twin Reverb) sowohl unerhört laut als auch extrem schwer wurden.

Gitarrenlautsprecher von Electro-Voice

Zwei andere Hersteller fortgeschrittener, modern gestylter amerikanischer Lautsprecher für E-Gitarre, Electro-Voice und Altec begannen in den 1960ern mit Gitarrenlautsprechern aufzukommen. Frühe Modelle verwendeten große Alnico-Magnete, obwohl der berühmteste Gitarrentreiber von Electro-Voice, der EVM-12L, ein keramischer Magnetsprecher war, der in vielen Mesa/Boogies und anderen großen Rockamps der Achtziger bekannt wurde. Mit einer Leistung von frechen 200 Watt und auch heute noch erhältlich. Dieser ist berühmt für seine Fähigkeit, einer unglaublichen Lautstärke standzuhalten und pumpt immer wieder makellose, saubere Töne und einen reichen, detaillierten Overdrive heraus. (Das aktuelle Zakk Wylde-Signature Black Label EVM-12L hat eine Leistung von unglaublichen 300 Watt.) Leider sind diese Biester unglaublich schwer, was den Transport zur Qual macht.

Der beliebteste Rock-Lautsprecher von Altec war der 417-8H, der nicht mehr erhältlich ist. Dieser war auch eine optionale Bestückung in Mesa/Boogie Amps und eine entscheidende Komponente in der Mitte der Periode Santana-Sound sowie von Randy Rhoads und anderen großen Stadionrockern bevorzugt. Diese 100 Watt-Treiber sind für kraftvolle, geradezu klirrende Cleansounds bekannt, während sie Overdrivesounds mit aufgerissener Endstufe mit minimaler Lautsprecherverzerrung übersetzen.

Viele große Namen im Vintage-Lautsprechersegment überlebten, um Designs zu produzieren, die leichter in die moderne Kategorie passen. Celestion bietet auch weiterhin die beliebten G12T-75, G12H-100, Classic Lead 80 und weitere Modelle mit gutem Powerhandling an. Inzwischen verwischen die Grenzen zwischen Vintage und Modern.

Die robusten Gitarrenlautsprecher: Eminence

Eminence hat robuste Lautsprecher für E-Gitarre in den Legend-, Patriot- und Red-Coat-Serien im Angebot, die gleichfalls über gute Leistungsmerkmale verfügen, aber einen Sound erzielen, der klanglich mehr in das Vintage-Lager fällt. Einer der beliebtesten Lautsprecher der letzten Jahrzehnte, der Celestion Vintage 30, wurde entwickelt, um den Vintagestyle-Sound eines AC30 in einem moderneren Gehäuse mit 60 Watt zu erzeugen. Auch der Celestion Alnico Gold soll den Ton des 15 Watt Alnico Blue in einem robusteren 50 Watt Gehäuse glaubhaft nachahmen. Ein anderer britischer Hersteller, Fane, dessen Lautsprecher in den späten 1960er- und 1970er-Jahren so manchen Hiwatt Verstärker angetrieben haben, produziert immer noch einen Alnico-Lautsprecher, den AXA12, der wie ein Vintage-Treiber aussieht, aber satte 100 Watt bewältigt.

Alnico- oder keramische Magnete

Alnico-Magnete besitzen eine gewisse Bewunderung in der Welt der Lautsprecher für E-Gitarre und gelten als ein „musikalischer Magnet“, der für Süße und Dynamik geschätzt wird. Alnico ist eine Legierung aus Aluminium, Nickel und Kobalt, gemischt mit einer Menge Eisen. Dank der relativen Knappheit und Kosten von Kobalt ist es eine teure Alternative zu den Keramikmagneten. Alnico-Magnete wurde in den 1970er- und 1980er-Jahren praktisch aus dem Gebrauch genommen, sind aber heute wieder erhältlich.

Lautsprecherverzerrung

Wenn wir von Lautsprecherverzerrung sprechen, meinen wir eine Form der Verzerrung, die sich von Verstärkerverzerrung unterscheidet. Diese tritt auf, wenn ein Treiber nahe an seine Betriebsgrenze kommt. Die Schwingspule und der Papierkonus beginnen, das elektrische Signal nicht mehr sauber zu übertragen und erzeugen als Ergebnis einen etwas verzerrten Klang. Einfach ausgedrückt beginnt die Schwingspule zu sättigen, der Papierkegel beginnt zu schwappen und vibriert über seine Kapazität hinaus, die Leistung des Magneten wird komprimiert und das gesamte elektromechanische Netzwerk, aus dem ein Lautsprecher besteht, arbeitet zusammen, um seinen eigenen „Charme“ in den Klang einzubringen.