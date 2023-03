Dunlop Electronics präsentiert die vier Pedale der neuen Authentic Hendrix ’68 Shrine Serie

Jimi Hendrix Fuzz Sounds in neuem Gewand

Im winzig kleinen MXR-Mini-Gehäuse sollen die 4 Pedale der neuen Authentic Hendrix ’68 Shrine Serie ab Mitte/Ende März 2023 auf den Markt kommen. Die Winzlinge kommen mit den Traummaßen 90/40/55 (mm) daher und wiegen gerade einmal 470 g. Und mit 9 V sind sie auch noch kleine Stromsparwunder. Jedes einzelne der vier Pedale bringt neben einem speziellen Hendrix Fuzz Sound auch ein besonderes Design mit, welches eine Hommage an den Künstler John Van Hamserveld ist. Das Design jedes der vier Pedale wurde in Anlehnung an das von Van Hamserveld entworfene Konzertplakat des legendären Auftritts von Jimi Hendrix im Shrine Auditorium in Los Angeles im Februar 1968 gestaltet.

Kandidat Nummer 1 ist das Authentic Hendrix ’68 Shrine Series Fuzz Face Distortion. Es schlägt eine zeitliche Brücke zwischen den musikalischen Anfängen von Jimi Hendrix und seiner späteren Schaffensphase. Von dem Sound des eher handzahmen Germanium-Fuzz bis zum knackig-crunchigen Klang des späten Silizium-Fuzz ist hier alles zu haben. Auch bei der Frage, ob True Bypass oder Buffered Bypass muss man sich nicht entscheiden. Ein Schalter bietet jedem Gitarristen und jeder Gitarristin die Qual der Wahl.

Als zweites Pedal der Serie geht das Authentic Hendrix ’68 Shrine Series Octavio Fuzz an den Start. Es will vor allem die Fans von Purple Haze mit seinen anschlagsdynamischen grimmigen Silizium-Fuzz Sounds glücklich machen. Die Schaltung des Cheese Wedge Octavio Fuzz diente hier als Grundlage des Pedals, bei dem der Nutzer oder die Nutzerin zwischen dem angriffslustigen Silizium-Sound und dem klassischen oktavierten Fuzz wählen kann.

Wer das Band of Gypsys-Album mag, wird das Authentic Hendrix ’68 Shrine Series Uni-Vibe Chorus/Vibrato lieben. Vor allem, weil es wegen seiner Größe das von Jimi Hendrix genutzte Shin-ei-Gerät ganz klar auf das Abstellgleis schiebt.

Und last, but not least bleiben wir doch gleich beim Band of Gypsys und finden in der Nummer 4 der Authentic Hendrix ’68 Shrine Serie das Band of Gypsys Fuzz. Grundlage für den zänkisch, aggressiven Sound dieses Fuzz-.Pedals ist die legendäre „Tretmine“ die Jimi in den Jahren 1969 und 1970 nutzte. Diese neu verpackte Version des Octavio-Schaltkreises bietet eine Tone-Regler zur Feinjustierung des Fuzz-Sounds und ist dabei doch sehr viel Pedalboard-freundlicher als das alte rote Fuzz Face Distortion.

Trotz aller optischen und klanglichen Unterschiede haben alle vier Pedale den gleichen Preis und sind in wenigen Wochen für 249,- Euro zu haben.