Feature: Das Equipment von Radiohead

@iggy_pop Sehe ich auch so.

Das wahrscheinlich wichtigste „Equipment“ des neuen Radiohead-Sound war ihr Produzent, Nigel Godrich.

Zitat (von wikipedia aus dem Godrich-Artikel)

„Godrich first worked with the rock band Radiohead when John Leckie hired him at RAK to engineer their EP My Iron Lung (1994) and their second album, The Bends (1995).[3] The band nicknamed him „Nihilist“, approving of his efforts to take their sound in new directions.[3] When Leckie left the studio to attend a social engagement, Radiohead and Godrich stayed to record B-sides.“

Ich denke man kann konstatieren, dass es ohne Godrich nie zu diesen herausragenden Alben gekommen wäre. Ich kann auch sehr seine 2017er Produktion von Roger Waters‘ Album „Is This the Life We Really Want?“ empfehlen.