Feature: Wie lerne ich am besten Bass-Gitarre?

Bass-Lehrer oder Online-Tutorial?

Bass-Lehrer oder Online-Tutorials – womit kann man am besten Bass spielen lernen? Diese Frage stellt sich vermutlich jeder angehende Bassist zu Beginn seiner Karriere. Wir haben die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Lernmethoden aufgedeckt und hoffen, dem einen oder anderen, der zwar schon mit dem Gedanken gespielt hat, dieses großartige Instrument zu erlernen, aber nie wusste, wie das am besten funktioniert, die Entscheidung ein wenig leichter zu machen.

So lernst du am besten Bassgitarre spielen: Bass-Lehrer

Die Frage, wie man Bass spielen lernen kann, ist im Grunde keine ganz neue Frage. Schon vor dem allgegenwärtigen Internet (für alle, die nach 1990 geboren wurden: ja, das gab es mal und unsere Leben waren dennoch nicht von Tristesse und Einsamkeit geprägt) gab es zwei Möglichkeiten, ein Instrument zu erlernen. Mithilfe eines Menschen aus Fleisch und Blut, der in welcher Weise auch immer qualifiziert erschien, um das notwendige Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, einem Instrument ansprechende Töne zu entlocken oder durch die Lektüre von Büchern. Diese bekam man im gut sortierten Buchhandel oder in einem Musikgeschäft. Auch die gedruckten Ratgeber boten schon Bilder (selbst in den 90er-Jahren meist noch in Schwarz-Weiß) und sie lieferten häufig auch Klangbeispiele auf Kassetten oder Schallplatten (oder später sogar auf CD). Revolutioniert wurde diese Art, ein Instrument zu lernen, durch die Songbücher, mit denen man lernen konnte, die Songs seiner Idole nachzuspielen.

Und damit sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt angelangt. Um Bass spielen zu lernen, gibt es eine fundamentale Regel ohne die du vollkommen verloren bist: Hab Spaß! Wer keinen Spaß hat, bleibt nicht dabei und wird sich selbst nie motivieren können, die nächste Übungseinheit zu beginnen. Doch selbst, wenn man Spaß an der Sache hat, fällt es einem hin und wieder schwer, sich zu motivieren. Das liegt dann meist daran, dass die Ideen für den nächsten logischen Schritt des Lernprozesses fehlen.

Bass-Lehrer vor Ort oder online?

Genau hier zeigt sich klar der Vorteil individueller Bass-Stunden bei einem Lehrer. Im Unterschied zu unserem Bass-Schüler der 1990er-Jahre haben Menschen, die heute das Bass spielen lernen wollen den großen Vorteil, dass sie wählen können, ob sie Unterricht bei einem Bass-Lehrer vor Ort oder aber individuelle Übungsstunden bei einem der zahlreichen Bass-Lehrer nehmen wollen, die ihre Dienste auch via Internet anbieten. Dadurch ist es endlich egal, ob du in Klein Kleckersdorf wohnst und die nächste Musikschule, beziehungsweise der Wohnort des nächsten Bass-Lehrers eine halbe Weltreise erfordert oder du in einer belebten Metropole wohnst, wo die Musikschulen nur so um die Schüler buhlen. Dem Bass-Unterricht stehen keine regionalen Unterschiede mehr im Wege.

Der Vorteil der Online-Lehrer liegt damit (vor allem in strukturell weniger gut aufgestellten Regionen) auf der Hand. Man spart sich lange Anfahrtswege und das Schleppen deines Basses von A nach B. Manch einer mag nun sagen, dass der Vorteil von Bass-Lehrern vor Ort ist, dass man sich hier einen Bass und einen Verstärker für die Bass-Stunden ausleihen kann. Das ist in meinen Augen aber wenig sinnvoll, da der Bass individuell zu dir passen sollte und du auch jenseits der bezahlten Stunden die Möglichkeit haben solltest, auf das Instrument zuzugreifen.

Ein zentraler Unterschied der Treffen mit einem Bass-Lehrer aus Fleisch und Blut (sei es nun online oder offline) gegenüber selbst ausgesuchten Online-Tutorials ist die Verbindlichkeit. Bezahlte Bass-Stunden sind in der Regel immer an feste Termine gebunden. Es gibt also immer einen fixen Zeitpunkt innerhalb eines gewissen Zeitraums, in dem du gezwungen bist, dich mit dem Bass zu befassen. Für diejenigen, die sich alleine nur schwer aufraffen können, ist das ein großer Vorteil. Andere empfinden die Verbindlichkeit jedoch eher als Nachteil. Egal, zu welcher Gruppe man sich selbst zählt, gilt, dass man sich immer klarmachen sollte, dass man auch jenseits der fixen Stunden mit dem Bass-Lehrer für sich alleine üben sollte. Eine Stunde in der Woche wird nicht unbedingt sofort die ganz großen Fortschritte erkennen lassen. Mehrere Stunden in der Woche können bei einem Lehrer jedoch ganz schön ins Geld gehen.

So lernst du Bass spielen mit Online-Tutorials

Sehr viel preisgünstiger, wenn nicht sogar kostenlos, ist hingegen das Basslernen mit Internet-Tutorials. Das Internet ist prall gefüllt mit kostenlosen YouTube-Videos und Online-Tutorials, mit denen man lernen kann, Bass zu spielen. Für jeden Musikgeschmack und für jede Technik gibt es mindestens eine 2-stellige oder 3-stellige Anzahl an Videos unterschiedlicher Musiker. Und auch Portale wie Songsterr bieten eine unglaubliche Zahl von Play-Alongs. In der kostenpflichtigen Version kann man sogar noch zusätzliche Funktionen wie eine Verlangsamung des Songs oder die Stummschaltung unterschiedlicher Instrumente in Anspruch nehmen. Der große Vorteil dieser Tutorials, Videos und Play-Alongs ist, dass man sie jederzeit nutzen kann. Wenn du nachts um 3.00 Uhr Lust hast, den Basslauf von dem „Love Song“ von The Cure zu lernen, kannst du das tun. Wenn deine Nachbarn dir am Herzen liegen, machst du das natürlich mit Kopfhörern. Es gibt keine Arbeitszeiten eines Bass-Lehrers, keine Wochenendzuschläge und keine Ferienzeiten. Rein theoretisch könntest du 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche in die Saiten greifen.

Der Vorteil der Flexibilität kann jedoch auch schnell zum Nachteil der Unverbindlichkeit werden. Man muss sich immer selbst aufraffen, um sich einer neuen Übungseinheit zu stellen. Wenn es dir so geht, solltest du dir die Frage stellen, warum es dir schwerfällt, Zeit für dein neues Hobby zu finden. Das Argument „Ich habe einfach zu viel um die Ohren“ zählt hierbei nicht. Überleg mal, wieviel Zeit am Tag du damit verbringst, mit deinem Smartphone ziellos durch das Word Wide Web zu trudeln. Und wenn du zu den wenigen Glücklichen gehörst, die diese Frage mit „keine einzige Minute“ beantworten kannst, dann schau genau hin, wo deine Zeiträuber sind. Und wenn es wirklich so ist, dass du morgens aus dem Bett in deine Klamotten springst, zur Arbeit hetzt und dir nur schnell unterwegs einen Snack auf die Hand kaufst, dann solltest du dein Zeitmanagement ohnehin überdenken. Jeder kann Zeit für ein neues Hobby finden. Und wenn man dafür einfach 30 Minuten früher aufsteht. Helferlein wie Kopfhörer-Amps machen das Üben zu jeder Tages- und Nachtzeit und an fast jedem Ort möglich. Wichtig ist, das du für dich eine gewisse Verbindlichkeit schaffst, um am Ball zu bleiben. Nimm dir beispielsweise jeden Morgen einen festen Zeitrahmen von 20 Minuten, in denen du übst. Mehr Zeit braucht es oft nicht, um wirklich gute Lernerfolge zu erzielen. Du kannst auch an bestimmten Wochentagen feste Zeiten blocken. Oder du nimmst dir vor, dass du immer dann, wenn du dein Smartphone in die Hand nimmst, weil du dich langweilst, stattdessen immer den Bass in die Hand nimmst.

Bass spielen lernen: Das geschulte Auge erkennt Fehler

Die Flexibilität ist also ein enormer Vorteil des Lernens via Online-Tutorials. Was dieser Lernmethode jedoch fehlt, ist der geschulte Blick eines Bass-Lehrers, der Fehlhaltungen der Hand oder eine unsaubere Spieltechnik erkennen und korrigierend eingreifen kann. Schnell schleichen sich so Fehler ein, die im Nu fest in der Motorik verankert und nur schwer wieder zu „verlernen“ sind. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass der Bass-Lehrer kompetent genug ist, um Fehler zu erkennen und die richtige Handlungsalternative zu vermitteln.

Ein weiterer Vorteil von individuellem Bassunterricht ist, dass der Bass-Lehrer (die nötige Kompetenz natürlich vorausgesetzt) weiß, welcher nächste Lernschritt für dich in deiner individuellen Situation logisch sinnvoll und zielführend ist. Die nahezu unbegrenzte Auswahl an Online-Videos ermöglicht es dir zwar einerseits immer, entsprechend deiner Vorlieben neue Lerninhalte zu finden, sie kann jedoch auch ganz schön überfordern. So wählt man vielleicht einen Song aus, dessen Niveau man noch nicht gewachsen ist, verzweifelt und verliert die Lust. Ein Bass-Lehrer ist in der Lage, deinen Lieblingssong von Tool so weit in seine Einzelteile zu zerlegen, dass er dir zunächst einen vereinfachten Lauf zeigen kann, der zwar bereits den Charakter des angestrebten Bass-Laufs in sich trägt, jedoch entsprechend deiner Entwicklung weiterentwickelt werden kann.

In diesem Zusammenhang noch ein wichtiger Tipp: Die Chemie zwischen deinem Bass-Lehrer und dir muss stimmen. Wenn dein Bass-Lehrer ein absolut überzeugter Jazzer ist und nicht die Bereitschaft zeigt, sich in ihm unbekannte Nu-Metal-Songs (oder was auch immer) einzuarbeiten, sondern stur mit dir nach Schema F arbeiten will, such dir einen anderen Lehrer. Auch, wenn er dir sagt, dass das alles Grundlagen sind, die man lernen muss. Natürlich muss man gewisse Grundlagen lernen, aber die lassen sich an Songs aus jedem Genre zeigen.