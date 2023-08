Fender Mike Kerr Signature Jaguar Bass

Fender präsentiert Signature Shortscale Bass im Limited Run

Neuigkeiten von Fender sind oft mehr oder weniger langweilig, weil sich die traditionsreiche Firma (leider) viel zu sehr auf ihren Lorbeeren ausruht und sich der immer gleichen Neuerfindungen der bewährten Designs annimmt. Jetzt ist aber mal ein wirklich interessantes Design aufgetaucht und es betrifft die Bassisten. Der Fender Mike Kerr Signature Bass bringt ein paar coole Features mit, die man sich anschauen sollte.

Der Fender Mike Kerr Jaguar Bass

Mike Kerr ist der Frontman und Bassist der britischen Band Royal Blood. Wobei Frontman bei einem Duo, bei dem das zweite Mitglied auch noch hinter den Drums verschwindet, ein recht unpassender Begriff zu sein scheint, denn wo soll er sonst hin? Seit 10 Jahren sind die beiden jetzt aktiv, haben 3 Alben veröffentlicht und brauchten bislang keinen Gitarristen, weil Mike Kerr, multipler Effekte sei Dank, einen fetten Sound auf die Bühne nagelt, der das Fehlen eines Gitarristen vergessen macht.

Die Basis von Mike Kerrs Signature Bass ist ein Jaguar Bass. Da Mike, da er, wie er selbst von sich sagt, eher wie ein Gitarrist denkt, Shortscale Bässe bevorzugt, ist sein neuer Signature Bass folgerichtig ein Jaguar Shortscale in dezentem „Tiger’s Blood Orange“. Der Bass hat einen Korpus aus Esche und einen Hals aus Ahorn, auf dem ein Palisandergriffbrett die 20 Bünde trägt.

An der Bridge werkelt ein Fender Custom Humbucker, in der Mittelposition ein „Wide Range Humbucker“. Die Hardware ist, zusammen mit der Kontrollplatte in Gold gehalten, was zusammen mit der Lackierung und dem schwarzen Pickguard rattenscharf aussieht. Ob und wie rattenscharf der Fender Mike Kerr Signature Bass klingt, wird ein hoffentlich baldiger, ausführlicher Test zeigen.

Shortscale – Der Fender Mike Kerr Signature Bass

Die 30″-Mensur (76,2 cm) ist um rund 6 cm kürzer als die „normaler“ Jaguar Bässe und dürfte, neben Blood Tiger-Fans, auch handelsübliche Bassisten mit eher kleinen Händen interessieren. Für Schüler bzw. Einsteiger dürfte dieses Instrument mit knapp 1.600 € Straßenpreis eher nicht ins Beuteschema passen.

Der Fender Mike Kerr Signature Bass wird mit einem Deluxe Gigbag geliefert, das stilecht mit Jaguarfellimitat ausgekleidet ist. Eine Stickerei in Gestalt eines Tigers ist auch drauf. Wenn das mal keinen Catfight gibt. Interessantes Teil auf jeden Fall, in ca. 3–4 Wochen sollte der Bass auch lieferbar sein. Wir bleiben dran!

