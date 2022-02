Ferrofish A32pro & A32pro Dante, Formatwandler / Router

Formatvielfalt auf 1 HE

Mit Ferrofish A31pro und A32pro Dante kündigt der deutsche Hersteller zwei Formatwandler / Signal Router an, die auf einer neu entwickelten, modularen Hardware-Plattform basieren und mit der neusten Generation von A/D-D/A-Wandler von ESS Tech ausgerüstet sind.

A31pro und A32pro Dante sind mit Touchscreens ausgestattet, welche die Bedienung gegenüber den Vorgängern deutlich erleichtern sollen. Sie verfügen außerdem über eine duale Slotbay für zukünftige DSP-Erweiterungen, um die Rechenleistung des internen SHARK-Prozessors zu verstärken.

Trotz der Gehäusegröße von 19″ / 1 HE haben A32pro und A32pro Dante eine großzügige Ausstattung an Anschlüssen. Sie verfügen je über 32 analoge Ein- und Ausgänge, die als symmetrische DSub25-Buchsen ausgeführt sind. Für digitale Verbindungen gibt es 64 Kanäle als MADI-I/O via Dual SFP Slots (optical / coaxial MADI SFPs). Bis zu 32 Kanäle stehen als optische I/Os im ADAT-Format (bis zu 96 kHz) zur Verfügung. Dazu kommen Wordclock I/O (BNC) sowie MIDI-I/O (3,5 mm TRS).

Das Interface A32pro Dante unterstützt zusätzlich 64 Kanäle in Audinate Dante Networking-Format.

Mit den vielfältigen Anschlussformaten eignet sich das Interface gleichermaßen als Formatwandler, wie auch als Signal Router. Audiosignale können frei zwischen allen analogen und digitalen Formaten umgewandelt werden. Dabei ist in Blöcken zu acht Kanälen auch ein simultaner Betrieb verschiedener Wandlungen bzw. Routings möglich.

Mehrere Einheiten lassen sich untereinander verbinden, wodurch auf nur wenig Platz im Rack sich hohe Zahlen an Audiokanälen verwalten lassen.

Das TFT-Display dient auch als Level-Meter für alle 32 Eingangs- und Ausgangskanäle gleichzeitig. Die Bedienung erfolgt über User-freundliche Anzeigen. Routing, Gains, Ausgangspegel, Monitoring und Clock Settings werden, neben dem Touchscreen, mit einem beleuchteten, berührungsempfindlichen Encoder eingestellt.

Alle ein- und ausgehenden Audiosignale lassen sich direkt über zwei unabhängige Kopfhörerausgänge abhören.

Zur Steuerung via MIDI, MIDI-over-MADI, USB, Dante oder GPIO gibt es die kostenlose Software Remotefish, mit der ein einzelnes Interface oder mehrere Einheiten gemeinsam bedient werden können.

Ferrofish A32pro und A32pro Dante sollen im zweiten Quartal 2022 verfügbar sein. Angaben zu den Preisen gibt es noch nicht.

Ferrofish A32pro / A32pro Dante Hersteller-Übersicht

• 32×32 analog I/O channels, fully balanced on dSub25 (Tascam format)

• Stereo TRS Main Out with dedicated DAC monitoring path

• 32×32 ADAT I/O channels on TOSLINK jacks with 96kHz support

• 64×64 MADI I/O channels on LC Multimode SFP module, user exchangeable.

Optical Singlemode and Coax SFP module optional available

• 64×64 DANTE I/O channels on dual Ethernet ports with redundant functionality*

• Wordclock I/O on BNC connectors with proprietary jitter reduction circuit

• MIDI I/O on 3.5 mm TRS connectors (MIDI 2.0 pinout)

• GPIO port for remote preset switching and alert monitoring on dSub15

• Dual stereo headphone 1/4″ TRS outputs with HQ-amp modules and dedicated DAC

• Latest generation ESS A/D and D/A converter chips with 192kHz samplerate

• Highly intuitive four screens multitouch user interface

• Illuminated touch sensitive high-res encoder

• Flexible routing matrix

• MIDI-over-MADI

• Dedicated dual headphone monitoring matrix

• Dual power input redundant system with monitoring and alert system

• SHARC DSP for internal signal processing

• Dual expansion slots for optional DSP sticks

• Simple MIDI CC mode for remote control by simple MIDI commands

• Remote controllable by RemoteFish app (Mac & Windows) and remote-over-Dante*

• 19” 1U frame, fanless design

*A32pro Dante only