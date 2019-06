Gibson verklagt Mutterkonzern von Dean Guitars

Gibson, Dean Guitars und die Frage nach dem geistlichen Eigentum

Es wird schmutzig: Gibson Guitars haben Klage gegen Dean Guitars eingereicht – beziehungsweise gegen deren Mutterkonzern Armadillo Enterprises. Der Grund hierfür könnte den Beginn eines ganz und gar unsäglichen Gebären zwischen Gitarrenbauern markieren, der Vorwurf seitens Gibson lautet Trademark Infringement und schlimmer noch: Trademark Counterfeit. Anders ausgedrückt: Das Klauen und Fälschen von Modellen sowie regelrechtes Copycat-Verhalten.

Die Vorwürfe seitens Gibson sorgen weltweit in der Szene für Kopfschütteln: Wo kann man hier die Linie ziehen? Wo beginnt das ikonische Erbe der Firma Gibson, das sie angibt, verteidigen zu wollen, und wo versuchen sich einfach nur andere Firmen an etablierten Gitarrenmodellen? Tatsache ist: Gibson hat auf das negative Medienecho reagiert und ein Video von Mark Agnesi, der die Gitarrenwelt auf eine etwas schon Mafioso-inspirierte Art warnte, aus ihrem Youtube-Kanal gelöscht. Doch das Internet vergisst nicht – und das Ansehen von Gibson dürfte unter diesen ungeschickt gewählten Worten Agnesis zweifelsohne gelitten haben. Trotzdem gibt es auch Stimmen, die Gibson verteidigen.

“People ask us a lot about forgeries and counterfeit guitars, often of lower craftsmanship coming in from overseas,” so Agnesi. “But there’s some common misconceptions about what a forgery is and what trademark infringement is. Any copy of any one of those designs that we’ve named is in fact by definition a counterfeit Gibson guitar.” Versucht also einer der größten Gitarrenbauer der Welt die Regeln neu zu schreiben? Tatsache ist: Gibson entschuldigen sich nicht, sondern halten an ihrem Vorwurf fest: den Klau von Body shapes wie der Flying V, der Explorer der SG seitens Dean Guitars wird nun zu rechtlichen Konsequenzen führen. Das mutet durchaus auf viele lächerlich an: Immerhin sind sämtliche dieser artverwandten Modelle schon seit Jahrzehnten im Katalog von Dean Guitars und unmittelbar mit ihrer Identität gekoppelt: Ein Beispiel hierfür dürften die V-Guitars und Dimebag Darrell sein. Denkt da jemand an Gibson? Wohl kaum. Lässt sich hierdurch ein wirtschaftlicher Schaden, der für Gibson entstanden sein soll, beziffern? Ebenso unmöglich zu schätzen und ein gefährlicher Präzedenz – Vorstoß, der dazu führen könnte, dass sich Gitarrenbauer gegenseitig mit Klagewellen überziehen. Das fürchten zumindest die Kritiker.

Das Medienecho war also wie gesagt äußerst negativ: Der King Kong der Szene führe sich wie ein bully auf, der glaubt nostalgisch verklärtes, geistliches Eigentum schützen zu müssen, indem er andere, nicht ganz so große Firmen in die Knie zwingt. Doch es gibt eine Geschichte zwischen Gibson und Dean Guitars – wer darüber mehr erfahren möchte, dem sei folgendes Video ans Herz gelegt: