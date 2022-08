Workshop: Gitarre Arpeggios – Übungen – Teil 5

(ID: 4012) Shredding par excellence - Arpeggios!

Weiter geht’s mit unserer Arpeggio Workshop-Serie: Playing Powerful Arpeggiolines! In diesem fünften Teil für Guitar-Maniacs sehen wir uns heute einmal an, wie musikalisch und technisch sinnvoll man die einzelnen Lagen der Arpeggios einsetzen kann. Dazu gibt’s wieder jede Menge neuen Stoff in Form von Fingersätzen, Anregungen und natürlich auch Klangbeispielen.

Und es geht auch gleich los mit einem bisher noch nicht besprochenem Fingersatz – dem Fingersatz für Dur-Arpeggios, deren Grundton sich auf der tiefen E-Saite befindet. In diesem Fall ist es ein C-Dur Arpeggio, Startpunkt ist der achte Bund der tiefen E-Saite.

Abbildung 1. C-Dur Arpeggio, 8. Lage

e -|————————————————-8(1)—-12(4)——–

h -|——————————————8(1)————————-

g -|———- ————————-9(2)——————————-

D -|—————————-10(3)————————————–

A -|——————–10(3)———————————————-

E -|—8(1)—-12(4)—————————————————–

e -|—-8(1)——————————————————

h -|———-8(1)————————————————

g -|—————–9(2)—————————————–

D -|————————10(3)——————————–

A -|———————————-10(3)———————-

E -|————————————————8(1)———

In diesem Fingersatz tritt nun ein neues Problem auf: Da wir nun mit einem Finger mehrere Saiten greifen müssen (mit dem Ringfinger die A– und D-Saite im zehnten Bund und die H– und E-Saite im achten Bund) besteht die Gefahr, dass aus unserem Arpeggio plötzlich ein Akkord entsteht – weil es schwierig ist, den Tönen die nötige Dämpfung zu geben, um den Staccatoklang, den ein Arpeggio benötigt, zu erzeugen bzw. zu erhalten.

Die Lösung liegt – wie so oft – im Detail. Durch starkes Anwinkeln der entsprechenden Finger lässt sich die Saite beim Verlassen abdämpfen und „schmiert“ so nicht den nächsten Ton der Tonfolge „zu“.

Hierzu gibt es eine kleine, aber feine Fingerübung, die diese Technik trainiert. Im ersten Beispiel die Übung für gerade Zählarten, also Viertel, Achtel, Sechzehntel etc. Die Position auf dem Griffbrett ist eher nebensächlich, in unten aufgeführtem Beispiel starte ich in der fünften Lage. Ebenso lässt sich dies aber auch in den tieferen Lagen und Saiten üben.

Abbildung 2. Arpeggio-Übung

e -|——–5(1)—6(2)————–7(3)—8(4)————–7(3)–

h -|—5(1)————-6(2)—7(3)————–8(4)—7(3)——–

g -|X——————————————————————

D -|X——————————————————————

A -|X——————————————————————

E -|X——————————————————————-

e -|—6(2)—————-5(1)—–etc..—————————-

h -|——–6(2)—5(1)———————————————-

g -|X—————————————————————–

D -|X—————————————————————–

A -|X—————————————————————–

E -|X—————————————————————–

Gitarre Übungen Arpeggios & Arpeggiolines

Wichtig in diesem Zusammenhang ist lediglich, dass die rechte Hand eine Sweeping-Bewegung durchführt, d. h. die Saiten werden in einem Anschlag auf- bzw. abgeschlagen!

Im nächsten Beispiel die gleiche Übung – diesmal jedoch in triolischer Spielweise- und somit inklusive der G-Saite.

Abbildung 3. Arpeggio-Übung triolisch

e -|—————5(1)—-6(2)—————————–7(3)—

h -|——–5(1)—————–6(2)—————-7(3)———-

g -|—5(1)—————————–6(2)—7(3)—————-

D -|X—————————————————————-

A -|X—————————————————————-

E -|X—————————————————————-

e -|–8(4)——————————————————–

h -|——–8(4)————————————————–

g -|—————8(4)—-etc..———————————-

D -|—————————————————————

A -|—————————————————————

E -|—————————————————————

So, nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema – dem C-Dur Arpeggio aus Abbildung 1. Eine weitere Besonderheit dieser Spielart ist, dass man mit nur wenigen Änderungen der linken Handposition enorme harmonische Sprünge vollziehen kann. Zum Arpeggio in unserem Beispiel fügen wir nun ein Gm-Arpeggio mit Startpunkt (Grundton) auf der A-Saite hinzu. Der Fingersatz dieses Arpeggios wurde hier in der Workshop-Reihe bereits besprochen – dennoch hier noch einmal der Fingersatz in der korrekten Position.

Abbildung 4. Gm-Arpeggio, 10. Lage

e -|—————————————10(1)—15(4)———

h -|——————————–11(2)————————-

g -|————————-12(3)——————————–

D -|——————12(3)—————————————

A -|–10(1)—13(4)———————————————-

E -|X————————————————————–

e -|—-10(1)——————————————————–

h -|—————11(2)———————————————

g -|———————–12(3)————————————-

D -|——————————-12(3)—————————–

A -|—————————————-13(4)—10(1)———–

E -|X—————————————————————–

Im nächsten Klangbeispiel nun die beiden Arpeggios zusammengefügt.

Apreggio Spieltechniken & Übungen

Und weiter geht’s mit unserer „Etüde“. Wir fügen nun an unsere beiden Fingersätze noch ein A-Moll- sowie ein Eb-Dur-Arpeggio an. Das A-Moll-Arpeggio erreichen wir lediglich durch Transponieren des G-Moll-Arpeggios um einen Ganzton, also von Bund zehn als Grundton zu Bund zwölf auf der A-Saite.

Abbildung 5. AM-Arpeggio, 12. Lage

e -|——————————————12(1)–15(4)———-

h -|———————————–13(2)————————-

g -|—————————-14(3)——————————–

D -|——————–14(3)—————————————-

A -|—12(1)—15(4)————————————————

E -|X—————————————————————–

e -|—12(1)———————————————————-

h -|————13(2)————————————————-

g -|———————14(3)—————————————-

D -|—————————–14(3)——————————–

A -|————————————-15(4)—–12(1)————-

E -|X——————————————————————

Und ebenso verhält es sich dann mit dem Eb-Dur-Arpeggio: Auch dieses ist ganz easy durch Transponieren des C Arpeggio-Fingersatzes um eine kleine Terz nach oben zu erreichen. Startpunkt somit Bund Nummer elf auf der tiefen E-Saite.

Abbildung 6. Eb-Dur Arpeggio, 11. Lage

e -|————————————————-11(1)—15(4)—

h -|—————————————–11(1)——————–

g -|———————————12(2)—————————-

D -|————————–13(3)———————————–

A -|——————-13(3)——————————————

E -|—11(1)—-15(4)————————————————

e -|—11(1)————– ——————————————-

h -|————11(1)————————————————-

g -|——————-12(2)——————————————

D -|————————–13(3)———————————–

A -|———————————-13(3)—————————

E -|X——————————————15(4)—- 11(1)——-

So, nun wünsche ich viel Spaß beim Fingerbrechen und verbleibe mit den besten Inspirationen bis zum nächsten Teil unserer AMAZONA-Workshop-Reihe!