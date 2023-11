Icon Pro Audio V1-M, V1-X, neue DAW-Controller

DAW-Controller mit Touchdisplays

Icon Pro Audio präsentiert die neuen DAW-Controller V1-M und V1-X! Der V1-M verfügt über 8 Kanäle mit motorisierten Fadern, die mit den optionalen V1-X DAW Control Expandern auf bis zu 64 Kanäle erweitert werden können (abhängig von der DAW), so dass man selbst bei komplexeren Projekten damit arbeiten kann.

Icon Pro Audio V1-M und V1-X

Der V1-M verfügt über ein großes, anpassbares Touchscreen-Display mit 5 farbcodierten Befehlsebenen, die zur Steuerung der DAW verwendet werden können. Das Display soll einen schnellen Zugriff auf die benötigten Steuerelemente bieten, ohne dass der Blick vom Mix abgewendet werden muss.

ANZEIGE

Insgesamt 120 DAW-Funktionen lassen sich pro DAW zuweisen (der Hersteller spricht von 360 Funktionen insgesamt!) – über 5 Farbmodi (blau, grün, orange, lila und rot), die wiederum mit den acht Drehreglern, die auch als PAN-Regler fungieren, eingestellt werden können (z.B. für EQ oder Plug-in).

Die große Meterbridge des DAW-Controller verfügt über LED-Meter, eine LED-Anzeige für Timecode/Beats und 2-Zoll-TFT-Displays pro Kanal, die die aktuellen Pegel, Panoramapositionen, Spurnamen und andere Informationen anzeigen können. Eine zusätzliche untere Reihe von 1,14-Zoll-TFT-Displays pro Kanal kann je nach DAW noch mehr Informationen anzeigen.

Der V1-M ist mit einer Vielzahl von gängigen DAWs kompatibel, darunter Bitwig, Cubase/Nuendo, Logic Pro X, Ableton Live und Pro Tools. Auch wenn es sicherlich nicht für jeden Nutzer interessant ist: mit dem V1-M können bis zu drei DAWs gleichzeitig betrieben werden! Wenn bspw. das Hauptprojekt in Pro Tools läuft, man aber schnell zurück zu Cubase wechseln muss, kein Problem, mit dem V1-M soll dies praktisch auf Knopfdruck geschehen, ohne Verzögerung oder gar Unterbrechung des Arbeitsablaufs.

Durch Drücken von „Focus“ können Plug-in-Parameter mit der Maus ausgewählt und Werte mit dem großen Jogwheel des Controllers angepasst werden. Das ist sicherlich interessant für all diejenigen, die ihre Plug-ins und EQs gerne interaktiv steuern.

Die motorisierten Fader und das Touchscreen-Display des V1-M lassen sich auch zur Navigation in Sessions nutzen. So lässt sich in das Arrangement hinein und herauszoomen, Pegel- und Panoramapositionen der Spuren können dazu mit den 2-Zoll großen TFT Displays pro Kanal und der Meterbridge leicht abgelesen werden.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Erweiterung des Icon V1-M Controllers

Der V1-M Controller lässt sich mit dem eingangs erwähnten V1-X Expander auf 16, 32 oder sogar 64 Kanäle erweitern. Jeder V1-X verfügt über acht berührungsempfindliche, motorisierte Kanalfader mit 12-Bit-Auflösung, acht Doppelfunktions-Drehregler, Mute-, Solo-, Select- und Record-Tasten sowie 2-Zoll große TFT-Displays pro Kanal, die Kanalnamen und die verschiedenen Parameter für jeden Kanal anzeigen. Außerdem verfügt er die Erweiterung über eine LED-Meterbridge in einem Metallgehäuse und eine zweite Reihe mit TFT-Displays.

Ab Dezember sollen V1-M und V1-X im Handel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf 1.307,81 Euro für den V1-M sowie auf 1.069,81 Euro für den V1-X.