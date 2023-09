Genelec 9320A Reference Monitorcontroller, UNIO Audio Monitoring Service Plattform

Technologieübergreifende Plattform für smarte Tonstudios

Das automatische Einmess- und Raumkorrektursystem GLM begleitet Kunden des finnischen Unternehmenes Genelec bereits viele Jahre. Auf der in Amsterdam stattfindenden IBC Messe stellt Genelec nun eine Erweiterung dieses Systems vor. Unter der Plattform UNIO vereinen die Finnen ihre Smart Active Monitore (SAM), die Kalibrierungssoftware GLM 5.0 sowie die Aural ID 2.0 Technologie, um so eine nahtlose Integration zwischen In-Room-Lautsprecher-Setups und dem Abhören mit Kopfhörern zu schaffen. Mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, einem Kopfhörerausgang in Referenzqualität und einer taktilen Hardwaresteuerung von SAM-Monitoren, GLM und Aural ID wird der dazu passende Monitorcontroller 9320A zum Zentrum für stationäre und mobile Abhör-Anwendungen.

Genelec 9320A Reference Controller

Herzstück der UNIO-Plattform sind die SAM-Monitore von Genelec, die mit Hilfe von Autokalibrierung und Cloud Computing Mischungen ermöglichen, die sich auf Wunsch auf andere Räume und Systeme übertragen lassen. Dagegen bietet die Aural ID-Technologie von Genelec ein personalisiertes Kopfhörer-Hörerlebnis mit einem laut Genelec „...natürlichen Raumgefühl und einer Abbildung, die ein gutes Lautsprecher-Abhörsystem liefert„. Durch die Kombination dieser beiden Technologien und Systeme sollen Nutzer von nun an Mischungen erstellen können, die sich zwischen Monitoren und Kopfhörern übertragen lassen sollen.

Mit der Einführung von UNIO und dem zugehörigen Controller 9320A sollen Nutzer diese Technologien und Dienste nun über ein intuitives mobiles Desktop-Gerät nutzen und das gesamte System über ihr eigenes MyGenelec-Konto einsehen und verwalten können. Als Brücke zu UNIO bietet der 9320A die Verwaltung mehrerer Smart Active Monitoring-Systeme von Stereo über Immersive Audio und darüber hinaus. Er wird mit einem werkseitig kalibrierten Referenzmikrofon geliefert und ermöglicht somit die automatische Systemkalibrierung und Steuerung der wichtigsten GLM-Softwarefunktionen.

Der Genelec 9320A kann bis zu drei separate Abhörsysteme plus Kopfhörer steuern, und jedes System kann mit einem kalibrierten Hörpegel gemäß EBU R128, ATSC A/85 oder SMPTE RP200 arbeiten. Während der 9320A jedes aktive Lautsprechersystem unterstützen kann – wie z.B. ein oder zwei alternative Stereosets – erlaubt er den direkten Zugriff auf eine große Anzahl zusätzlicher Monitorsteuerungsfunktionen, die in die Smart Active Monitoring-Familie von Genelec integriert sind.

Der Kopfhörerausgang des 9320A zeichnet sich dabei durch Linearität und Dynamik aus und ermöglicht es dem Benutzer, einen professionellen Kopfhörer seiner Wahl mit dem neuesten Aural ID 2.0 Kopfhörer-Plug-in zu verwenden.

Darüber hinaus lässt sich der 9320A mit jeder DAW und jedem Audiointerface betreiben. Er hat analoge, AES/EBU- und USB-Anschlüsse und kann direkt an Stereo-Monitoring-Systeme (mit und ohne Subwoofer) angeschlossen werden und bietet so die Möglichkeit, Monitore zu steuern und als hochwertiger AD- und DA-Wandler für Monitore und Kopfhörer zu fungieren.

Gleichzeitig mit der Einführung von UNIO stellt Genelec auch die neueste Version der GLM Lautsprechermanager-Software vor: GLM 5.0, die sowohl den 9320A als auch den Anfang des Jahres vorgestellten Hauptmonitor 8381A, unterstützt.

Informationen zur Lieferbarkeit und Preis hat Genelec bisher nicht bekannt gegeben.