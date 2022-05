Genelec 8331, 8431 RAW, Studiomonitore in Aluminium-Optik

Rohe Optik fürs Tonstudio

Im Jahr 2020 stellte der finnische Studiomonitor-Spezialist Genelec erstmals einige seiner Lautsprecher in einer Aluminium-Optik vor, kurz RAW genannt. Die damals vorgestellten Modelle 8020, 8030 und 8040 kamen offensichtlich gut den Käufern an, so dass nun auch die größeren Speaker 8331 und 8431 in der RAW-Optik erhältlich sind.

Genelec 8331 RAW und Genelec 8341 RAW

Laut Genelec benötigen die RAW-Studiomonitore keinerlei Lackierung und weniger Veredelungsmaterial, so dass die Speaker – abgesehen von der neuen Optik – auch umweltfreundlicher sein sollen. Durch das unbearbeitete sowie recycelte Aluminium erhalten Käufer dazu quasi auch Einzelstücke, denn durch unterschiedliche Maserungen gibt es immer leichte Unterschiede zwischen den einzelnen Speakern.

Wer bisher noch keine Berührungspunkte mit den Genelec 8331 und 8431 Speakern hatte, hier einige Informationen dazu:

Genelec 8331 RAW:

Aktiver 3-Wege Studiomonitor

Bestückung: zwei ovale Tieftöner 5,13″ x 2,13″ und Koax-Mittel-Hochtöner 3,5″ und 3/4″

Verstärker: 72 W Class-D Tiefton, 36 W Class-D Mitteltöner und 36 W Class-D Hochtöner

integrierter DSP

Übertragungsbereich: 45 – 37.000 Hz (-6 dB)

linearer Frequenzbereich: 58 – 20.000 Hz (+/- 1.5 dB)

max. SPL 110 dB (1 m)

Eingang: analog/digital XLR Eingang AES/EBU

Ausgang: digitaler XLR AES/EBU

2 x Netzwerkanschluss

Technisch sind die RAW-Lautsprecher identisch mit den normalen anthrazitfarbenen Speakern. Entsprechend könnt ihr euch in unserem Test zu den 8331 einen genaueren Eindruck davon verschaffen. So beschreibt unser Autor Raphael Tschernuth sie in seinem Testfazit mit:

„Der Genelec 8331 A ist ein faszinierender Monitor und ich muss gestehen, ich habe mich in Windeseile in ihn verliebt. Verarbeitung und Klang sind auf allerhöchstem Niveau. Durch die GLM-Software wird er unglaublich flexibel und auch ohne Klanganpassung ist er ein absolut präzises, ehrliches Werkzeug mit dem langes, ermüdungsfreies Arbeiten möglich ist. Er hat einen druckvollen Grundsound und sehr breiten Sweet-Spot mit großer Bühne. Der Preis geht aufgrund der gebotenen Qualität durchaus in Ordnung. Mit dem Genelec 8331 A bekommt man einen Freund fürs Leben, der einem lange treu bleiben wird.“

Hier geht’s zu seinem kompletten Test.

Genelec 8341 RAW:

Aktiver 3-Wege Studiomonitor

Bestückung: 2 ovale Tieftöner 170 x 90 mm (6 5/8″ x 3 1/2″) und 90 mm Mittel- und 19 mm Hochtöner als Koax

Übertragungsbereich: 38 – 37.000 Hz (-6 dB)

linearer Frequenzgang: ± 1.5 dB (45 – 20.000 Hz)

max. Schalldruck: 118 dB (Peak 1 m)

Endstufenleistung: 250 W für Tieftöner, 150 W für Mitteltöner und 150 W für Hochtöner

DSP-Filter und Einmessung mit GLM2 (GLM2 Set nicht im Lieferumfang enthalten)

Eingänge: analoger Eingang XLR und 1 digitaler Eingang AES/EBU XLR

Ausgänge: 1 digitaler Ausgang AES/EBU XLR und 2 x RJ45

Ab Ende Juni sollen die 8331 RAW und 8341 RAW im Handel erhältlich sein. Preislich werden hierfür 2.199,- Euro (8331) bzw. 2.799,- Euro (8341) aufgerufen. Vorbestellen könnt ihr die neuen Speaker bereits.

Das komplette Portfolio an Nahfeldmonitoren/Studiomonitoren und Subwoofern von Genelec haben wir euch in unserer großen Genelec-Übersicht zusammengestellt. Diese findet ihr hier.