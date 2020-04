Genelec präsentiert Studiomonitore 8020, 8030, 8040 in Aluminium-Optik

Rohe Industrial Optik fürs Studio

In den letzten Wochen haben wir des Öfteren über die Neuheiten aus dem Hause Genelec berichtet. Der finnische Hersteller scheint aktuell eine Neuheit nach der anderen auf den Markt zu bringen. Zwar nicht brandneu entwickelt, aber dafür in einer mehr als ungewöhnlichen Optik designt, hat Genelec nun die nach eigenen Aussagen beliebtesten seiner Lautsprecher aus den Bereichen Studio, AV und Hi-Fi. Ab sofort sind die ausgewählten Speaker in einem roh anmutenden Aluminium-Finish erhältlich.

Die Studiomonitore 8020, 8030 und 8040, die Installationslautsprecher 4020, 4030 und 4040, die neuen Smart IP Monitore 4420 und 4430 und die Home Audio Speaker G Two, G Three und G Four werden auf Wunsch nun mit dem „Minimum Diffraction Enclosure (MDE)“ Design in Alu-Optik geliefert, das Genelec zusammen mit dem Industrie Designer Harri Koskinen entwickelt hat.

Die Gehäuse bestehen dabei aus recyceltem Aluminium und benötigen kein weiteres Finish. Insgesamt wird für die Aluminium-Versionen sogar weniger Material benötigt als für die herkömmlichen Lautsprecher.

Der Einsatz von Aluminium ist bei Genelec nichts Neues, denn bereits der im Jahr 1996 erschiene Studiomonitor 1029A erhielt erstmals ein Gehäuse aus Aluminium. Mit Einführung der 8000er Serie kam dann das auch heute noch bestehende Design der Lautsprecher hinzu. Diesem ist Genelec bis heute treu geblieben und es sorgt dafür, dass Genelec Speaker weltweit sofort erkannt werden.

Preise und Verfügbarkeit der neuen Aluminium-Speaker hat Genelec bisher nicht bekanntgegeben.