Lewitt Ray, Studiomikrofon mit Auto-Gain

Mikrofon mit Auto-Gain-Funktion

Der österreichische Hersteller Lewitt hat so eben sein neues Studiomikrofon Ray vorgestellt. Die Ankündigung zum neuen Studiomikrofon Lewitt Ray lässt aufhorchen:

„Stell dir vor professionelle Stimmaufnahmen wären so einfach zu machen wie Fotos mit deinem Handy. RAY ist das erste Mikrofon, das dazu in der Lage ist. Mit der neuen sensorbasierten Technologie AURA von LEWITT passt dieses Mikrofon die Lautstärke und den Sound dynamisch an deinen Abstand zum Mikrofon an. Das ist wie Autofokus, nur für deine Stimme.

Anstatt perfekt scharfer Bilder, bekommst du perfekt ausbalancierte Aufnahmen. Zusammen

mit der Funktion „MUTE by Distance“ verändert RAY damit die Art und Weise, wie wir mit einem Mikrofon interagieren grundlegend. Und mit dem „Record-Ready“-Sound werden

Sprachaufnahmen für Podcasts, Streaming, Content-Erstellung und Musikproduktion so

einfach wie nie.“